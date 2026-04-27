Procurador Eljach exige control político tras ataques en Cauca y Valle: pide establecer responsabilidades

El jefe del Ministerio Público hizo un llamado a las corporaciones públicas para activar mecanismos de control desde sus funciones institucionales. - crédito Colprensa

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, condenó los atentados ocurridos en el suroccidente del país y exigió la activación inmediata del control político, así como el establecimiento de responsabilidades por parte de las autoridades. En una declaración difundida el 26 de abril, la Procuraduría General de la Nación expuso la posición institucional ante los hechos de violencia registrados el fin de semana en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

“Declaro mi más enérgica condena y rechazo frente a las acciones terroristas perpetradas en las últimas horas en la región suroccidental del país. Exhorto a las autoridades competentes a desplegar acciones contundentes de persecución y castigo, así como la implementación inmediata de medidas de protección en procura de la no repetición,” aseguró Eljach en su pronunciamiento oficial.

El procurador subrayó la obligación de los funcionarios públicos de cumplir el mandato supremo de la Constitución Política. “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades,” citó Eljach, apelando de manera textual al artículo 2 de la carta magna.

La procuraduría publicó el pronunciamiento oficial con condena a los ataques y directrices para las autoridades. - crédito @PGN_COL/X

En la misma línea, el jefe del Ministerio Público enfatizó la centralidad de la función pública en la defensa de la vida y el adecuado funcionamiento de las instituciones estatales. “La salvaguarda de la vida y el funcionamiento efectivo de todas las instituciones hacen parte de los deberes nucleares de la función pública, desde el más alto nivel jerárquico del Estado,” puntualizó el procurador ante la opinión pública.

Eljach manifestó su solidaridad con las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas en Cauca y Valle del Cauca. “Hago propio el dolor y la impotencia que estos hechos suscitan y extiendo petición de colaboración irrestricta con las autoridades,” añadió en su comunicación.

El procurador informó que ya se han impartido órdenes y medidas institucionales orientadas a la prevención de nuevos ataques y a la determinación de los responsables. Además, dirigió un llamado directo a los representantes políticos: “Invito a todos los concejales, diputados y congresistas de la República a activar sus funciones ineludibles de control político como instrumento de resultados inmediatos,” declaró.

Explosión en la vía Panamericana dejó múltiples víctimas y evidenció la magnitud de la escalada violenta en la región. - crédito REUTERS/Jair Coll

Contexto de los ataques en Cauca y Valle del Cauca

El pronunciamiento de Gregorio Eljach se produjo en respuesta a una cadena de ataques explosivos que dejó al menos 20 personas muertas y 36 heridas en el suroccidente del país. Los atentados se concentraron en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde operan estructuras armadas ilegales bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

El ataque de mayor impacto se registró en el sector de El Túnel, jurisdicción del municipio de Cajibío. Allí, un cilindro bomba explotó al paso de varios vehículos sobre la vía Panamericana, ocasionando la muerte de 15 mujeres y cinco hombres, todos adultos, y dejando a tres personas en cuidados intensivos.

El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, informó que el artefacto generó un cráter de 200 metros cúbicos, lo que da cuenta de la magnitud de la carga utilizada.

Además de este hecho, se reportaron hostigamientos en Mercaderes, Popayán y El Tambo. En el último municipio, el radar Santana, esencial para el control aéreo en el sur del país, fue blanco de un ataque que afectó su funcionamiento. En el caso del Valle del Cauca, los blancos fueron el batallón Pichincha, en Cali, y el batallón Agustín Codazzi, en Palmira. Aunque en estos dos casos no se reportaron víctimas mortales, sí resultaron heridos dos civiles.

Una explosión sacudió la noche del viernes 24 de abril el batallón de Ingenieros N.º 3 Coronel Agustín Codazzi, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. - crédito captura de pantalla Colombia Oscura / X

Las autoridades atribuyen los ataques a las disidencias armadas lideradas por alias Iván Mordisco. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, identificó como responsables directos a alias Marlon, Max Max y Yogui, y afirmó que la neutralización de estos individuos es una prioridad operativa.

El presidente Gustavo Petro calificó a los responsables de los atentados como “terroristas, fascistas y narcotraficantes” y solicitó la máxima persecución internacional contra estos grupos. “Son delincuentes, criminales contra la humanidad y así deben ser tratados,” expresó el mandatario a través de sus redes sociales.