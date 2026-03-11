Colombia

Sandra Ramírez cuestionó a la derecha por sus críticas a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “La atacan por no tener títulos”

La senadora publicó un mensaje en X defendiendo la trayectoria de la líder indígena, señalada por sectores conservadores por no contar con títulos universitarios

Sandra Ramírez respaldó a Aida
Sandra Ramírez respaldó a Aida Quilcué y cuestionó exigencia de títulos profesionales - crédito @SandraComunes/X - @aida_quilcue/X / Montaje Infobae

La senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, generó debate en redes sociales tras publicar un mensaje en X en el que defendió la labor de su colega Aida Quilcué frente a comentarios críticos provenientes de sectores conservadores, tras conocerse la noticia que la líder indígena será la fórmula vicepresidencial del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En su pronunciamiento, la congresista aseguró que la derecha ante una inminente derrota buscan las formas de denigrar el trabajo tan valioso e importante que ha hecho la Senadora Aida Quilcué.

Ramírez cuestionó los señalamientos hacia Quilcué por carecer de títulos académicos, enfatizando en la importancia de su gestión social y legislativa.

La senadora expresó: “La atacan por no tener títulos, pero desconocen su gran trabajado en la defensa del territorio, los derechos humanos, sus luchas y resistencias y su trabajo legislativo”.

Sandra Ramírez elogió la fórmula
Sandra Ramírez elogió la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda - @SandraComunes/X

El mensaje de la legisladora también incluyó críticas hacia figuras de la política tradicional. Ramírez afirmó: “Ah, pero idolatran a quienes con un montón de títulos han quemado gatos, representado a narcotraficantes (haciendo referencia al candidato presidencial Abelardo de la Espriella) y a otros que, cuando fueron Gobierno, robaron a la gente, les pusieron grandes impuestos y generaron pobreza, miseria y guerra”.

La publicación en X fue interpretada por usuarios como una muestra de respaldo a Aida Quilcué, reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos de comunidades indígenas y en la promoción de iniciativas parlamentarias relacionadas con el territorio y la paz.

La senadora ha sido blanco de críticas por parte de dirigentes de la derecha, quienes han puesto en duda su idoneidad por no contar con certificaciones profesionales, pese a su reconocimiento en organizaciones sociales.

En su mensaje, Ramírez concluyó: “Aguante Senadora Aida. La derecha está asustada”, frase que fue interpretada por simpatizantes y detractores como un reflejo de la polarización política actual. El respaldo público hacia Quilcué reactivó el debate sobre el valor de la experiencia comunitaria y la legitimidad en cargos de elección popular frente a la exigencia de títulos universitarios.

Sandra Ramírez respaldó a Aida
Sandra Ramírez respaldó a Aida Quilcué frente a cuestionamientos de la derecha - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Pizarro también respaldó a Quilcué como fórmula vicepresidencial de Cepeda: “Vamos a superar estos obstáculos”

La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, se pronunció en la red social X para defender la candidatura de Aida Quilcué a la Vicepresidencia, aclarando que no existe ningún impedimento legal ni constitucional que limite su postulación.

Pizarro escribió: “La senadora y lideresa indígena Aida Quilcué no está inhabilitada ni tiene impedimento legal o constitucional alguno para ser nuestra próxima Vicepresidenta, como tampoco está incursa en doble militancia”.

Según detalló Pizarro en su publicación, Quilcué inició su carrera legislativa como senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais). Posteriormente, pasó a formar parte del partido Progresistas tras una escisión interna.

La parlamentaria agregó: “Actualmente es integrante del Movimiento Político Pacto Histórico gracias la fusión reconocida después de tanto esfuerzo”. Esta explicación busca disipar dudas sobre una posible doble militancia, tema que ha sido objeto de debate en el ambiente político colombiano.

María José Pizarro defendió la
María José Pizarro defendió la candidatura de Aida Quilcué y negó inhabilidades legales - crédito @PizarroMariaJo/X

La senadora también cuestionó los recientes intentos por impedir la participación de Quilcué en el proceso electoral, calificándolos como maniobras legales orientadas a bloquear la presencia de figuras relevantes del Pacto Histórico.

En palabras de Pizarro: “Este es otro intento más de buscar impedir mediante leguleyadas la participación política plena del Pacto Histórico, y en este caso concreto, de tratar de bloquear a una mujer, lideresa, indígena, víctima de la violencia”.

El respaldo público de Pizarro a Quilcué se produce en medio de crecientes discusiones sobre las garantías de acceso a cargos de representación para líderes sociales y víctimas del conflicto. La publicación recibió múltiples reacciones, tanto de apoyo como de crítica, en medio de la carrera electoral que definirá el futuro del ejecutivo.

Pizarro concluyó su mensaje con un llamado: “Vamos a superar estos nuevos obstáculos y a ganar un nuevo gobierno del pueblo y para el pueblo”. La situación evidencia el ambiente de tensión y vigilancia legal en torno a las candidaturas alternativas en Colombia.

