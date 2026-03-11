Colombia

Petro respondió a Paloma Valencia, quien prometió que iba a “querer” a los petristas: “Quemado y despedazado”

El presidente cuestionó en X a la senadora y candidata del Centro Democrático, acusando a su movimiento político de haber bloqueado reformas sociales y rechazado acuerdos para el país

Gustavo Petro puso en duda
Gustavo Petro puso en duda la sinceridad del mensaje de Paloma Valencia

El presidente Gustavo Petro respondió con contundencia a las declaraciones de Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, quien afirmó en una entrevista con El Espectador que, de llegar a la presidencia, “va a querer a los petristas tanto como a los uribistas”.

En su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano cuestionó la autenticidad de ese mensaje: “¿Qué clase de cariño nuevo es ese si todas las reformas sociales y la transformación democrática que propusimos fueron atacadas en todos estos años por ella y su movimiento?”.

En su publicación, el presidente Petro señaló que, durante su gobierno, las principales propuestas de transformación social y política han sido rechazadas y bloqueadas por Valencia y el bloque uribista.

El mandatario recordó: “Propuse un acuerdo nacional y se burlaron de él. No quisieron. Sabotearon el proyecto de ley de financiación del estado y produjeron una deuda cara por puro sectarismo político”.

Gustavo Petro señaló que, durante
Gustavo Petro señaló que, durante su gobierno, las principales propuestas de transformación social y política han sido rechazadas y bloqueadas por Valencia y el bloque uribista.

El presidente advirtió sobre el supuesto contraste entre el discurso conciliador actual y la postura opositora de los últimos años.

“De milagro he sobrevivido a tanto amor odiador, menos mal he aprendido que también hay odios que se disfrazan de amor”, escribió, en referencia a lo que considera una hostilidad persistente desde ese sector.

Reformas sociales y críticas a la oposición

A lo largo de su mensaje, Petro defendió su agenda de reformas en materia de pensiones, empleo y salud, y criticó la resistencia que ha enfrentado en el Congreso.

De acuerdo con el presidente, propuestas como el derecho a una pensión real, la reducción de la jornada laboral y la estabilidad de los trabajadores han sido objeto de burla y rechazo por parte de la oposición. Además, señaló que se ha cuestionado el fortalecimiento del sistema de salud pública en favor de entregar recursos a las EPS.

"Es en mi opinión sobre este punto de partida donde se pueden hacer acuerdos con quienes estén con las reformas democráticas para garantizar la financiación de los derechos fundamentales de la gente y su progreso, invito a la ciudadanía a qué nos pongamos de acuerdo en vivir mejor pero todas y todos y no solo unos pocos", afirmó.

En su respuesta a Paloma Valencia, el mandatario insistió en la urgencia de avanzar en una reforma estructural de la vivienda y los servicios públicos, señalando que ya se han realizado avances en la energía eléctrica y que el siguiente paso debe ser el agua, el aseo y el internet. “El arriendo debe ser más bajo y la construcción y mejoramiento de la vivienda más barata”, afirmó.

Gustavo Petro insistió en la
Gustavo Petro insistió en la urgencia de avanzar en una reforma estructural de la vivienda y los servicios públicos

Llamado a un acuerdo nacional y advertencia sobre el pasado

Petro reiteró su invitación a construir un pacto social para garantizar los derechos fundamentales y el progreso colectivo, dejando de lado los privilegios y el autoritarismo. En su mensaje, advirtió sobre el peligro de un eventual retorno al modelo de gobierno anterior, que asoció con violencia y exclusión, especialmente hacia los jóvenes.

El presidente concluyó que una verdadera transformación implica “más comida en la nevera, más estudio gratuito para los hijos e hijas y que los viejos y viejas los rodeen las sonrisas y la pensión”.

Además, defendió la necesidad de que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan más con sus impuestos para financiar los derechos de la población. “Un regreso disfrazado al pasado es una trampa y creo que mortal”, sentenció.

Gustavo Petro defendió la necesidad
Gustavo Petro defendió la necesidad de que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan más con sus impuestos para financiar los derechos de la población

“Me parece que un pacto por la vida y el progreso en Colombia es necesario pero hay que aceptar el siglo que vivimos y olvidarnos de privilegios, autoritarismos déspotas y del egoísmo social que impide lo lógico: que quienes tienen mucho más que los demás paguen más en sus impuestos de ley y ayuden a financiar los derechos fundamentales de la población en lugar de pedir sus recorte como vienen haciendo”, aseveró el jefe de Estado.

