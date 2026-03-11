Nueva medida del Gobierno Petro cambió la forma de hacer contratos de energía y haría que las familias paguen tarifas más estables

María Inés Agudelo, presidenta de la BMC, señaló que la aprobación permite a Colombia sumar una herramienta institucional que refuerza la estructura del mercado eléctrico - crédito BMC

En Colombia se aprobó un nuevo mecanismo para contratar energía con el que se prometen tarifas más estables para los hogares. Se trata de la Resolución No. 101-100 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), cuya aprobación, a partir del 11 de marzo de 2026, hizo que en Colombia se haya incluido un mecanismo de contratación mayorista de energía administrado por Conexión Energética, filial de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).

El nuevo sistema busca unificar reglas, aportar estabilidad de precios y fortalecer la competencia, con vigilancia estricta para beneficiar a usuarios regulados y comercios en la compra de energía eléctrica. Asimismo, eliminará barreras para que los comercializadores negocien en igualdad de condiciones y reducirá la volatilidad de las tarifas de energía. También permitirá trasladar precios con control y auditoría a los usuarios finales, y abrirá acceso tanto a pequeños comercios como a hogares, impactando a más de un millón de usuarios, según el diseño del mecanismo.

La puesta en marcha del instrumento regulatorio se considera un avance importante para el mercado eléctrico colombiano. Mediante la estandarización de procesos, se espera robustecer la competencia e introducir medidas que doten al sector de una estructura moderna y transparente. Además, la Resolución No. 101-100 establece controles rigurosos, auditoría independiente e indicadores definidos por el regulador para la supervisión de las transacciones y la formación de precios.

Cómo funcionará el nuevo mecanismo de contratación mayorista de energía

Asimismo, el mecanismo aprobado incorpora el anonimato para los participantes, un contrato estandarizado y un sistema uniforme de garantías. Las herramientas eliminan distorsiones en la negociación y permiten que comercializadores de distintos tamaños accedan a condiciones más equilibradas.

Controles independientes

De igual forma, los precios obtenidos en las ruedas de negociación mayorista podrán trasladarse a la tarifa del consumidor regulado, según reglas estrictas definidas por la Creg. El esquema también exige controles independientes, auditoría y la vigilancia de indicadores de desempeño para proteger a los usuarios.

La participación de agentes, gremios y autoridades en el diseño del Mecanismo de Comercialización de Energía (MCE) garantiza un entorno transparente, equitativo y moderno, facilitando la celebración de contratos de largo plazo y promoviendo la sostenibilidad del sector eléctrico en Colombia.

Impacto del esquema en tarifas y riesgos para hogares y comercios

Como se recordará, el mercado diario de energía en Colombia muestra una alta sensibilidad a factores hidroclimáticos y la disponibilidad del sistema, lo que genera volatilidad en los precios y dificulta la planeación de tarifas. El MCE está diseñado para reducir esa exposición, por lo que hace menos dependiente a los comercializadores de las variaciones meteorológicas o imprevistos en el sistema.

Por medio de la adopción de contratos de largo plazo, el sistema permite mayor previsibilidad y estabilidad para hogares, pequeños comercios y microempresas. La gestión y protección de riesgos será más eficiente y definida bajo reglas uniformes.

Esto supone un entorno regulatorio que funciona como escudo ante la volatilidad, con reglas claras que aseguran condiciones previsibles para los usuarios regulados. De este modo, el sector avanza hacia una modernización que incluye a todos los actores del mercado eléctrico.

Solución institucional

La presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), María Inés Agudelo, afirmó que con esta aprobación, Colombia incorpora una solución institucional que fortalece la arquitectura del mercado eléctrico.

“Desde nuestra filial Conexión Energética hemos trabajado en conjunto con agentes, gremios y autoridades para diseñar un mecanismo que promueve la competencia en igualdad de condiciones, reduce vulnerabilidades frente a la volatilidad y contribuye a un entorno más predecible para los usuarios”, dijo.

Además, anotó que “este es el valor de contar con mercados organizados y con reglas claras, lo que refleja la visión de la Bolsa como institución que crea mercados eficientes e impulsa el desarrollo de los sectores productivos del país”.

Por su parte, el gerente de Conexión Energética, Luis Eduardo Leiva, señaló que “el diseño del mecanismo responde a una necesidad concreta del mercado: contar con reglas homogéneas, garantías estandarizadas y un entorno anónimo que permite negociar energía en condiciones más equilibradas”. Agregó que “esto mejora la formación de precios, facilita la gestión de riesgos y amplía el acceso al mercado para comercializadores de todos los tamaños”.

Próximos pasos e implementación del mecanismo de energía

Luego de la expedición de la Resolución No. 101-100, la puesta en marcha del mecanismo requerirá adecuaciones tecnológicas en la plataforma y la acreditación de los participantes que deseen operar bajo las nuevas reglas. Conexión Energética prevé publicar el reglamento operativo ajustado a los lineamientos de la Creg antes de hacer las primeras ruedas de negociación mayorista.

El calendario para la primera rueda de negociación será anunciado una vez concluyan las fases de alistamiento y pruebas operativas, programadas para los siguientes días y semanas. La implementación del mecanismo supone una etapa de mayor transparencia y control en el sector, lo que podría reflejarse en una factura final más estable para hogares y empresas en Colombia.