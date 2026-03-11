Colombia

Medicina Legal reveló la causa de la muerte de joven que cayó de atracción acuática en Chinácota, Norte de Santander

Yuris Cristel Camila García Manrique fue declarada muerta el 5 de marzo de 2026 luego de que sufriera un grave accidente en un tobogán del centro recreativo Entre Flores, ubicado en zona rural del municipio nortesantandereano

Video del momento exacto en que la mujer impactó contra el tobogán - crédito Colombia Noticias/Facebook

El Instituto Nacional de Medicina Legal reveló el dictamen forense sobre la muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, que falleció el 5 de marzo tras sufrir un accidente en un tobogán turístico ubicado en zona rural de Chinácota (Norte de Santander).

El informe oficial estableció que la causa del fallecimiento fue un trauma intracraneal y trauma torácico abdominal cerrado, consecuencias directas de la caída sufrida durante el uso de la atracción.

Es preciso destacar que un trauma intracraneal es una lesión grave en el cerebro o dentro del cráneo causada por un golpe fuerte, mientras que el trauma torácico abdominal cerrado implica daños internos en el pecho y abdomen sin heridas externas visibles, que afecta principalmente órganos vitales.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que Yuris Cristel Camila García Manrique falleció por trauma intracraneal y torácico abdominal tras el accidente en el tobogán de Chinácota - crédito Juan David Duque/Reuters

Así ocurrió el accidente

El accidente mortal de García Manrique ocurrió el 5 de marzo de 2026, cuando la joven habría perdido el control al salir de un tobogán del establecimiento recreativo Entre Flores a una altura estimada de cinco metros e impactó contra una parte de la infraestructura.

Las personas que presenciaron lo ocurrido acudieron de inmediato a auxiliarla y la trasladaron en un vehículo particular hacia Cúcuta en busca de atención médica especializada. Sin embargo, a pesar de que estuvo consciente por varios minutos, la joven falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Investigación sobre la atracción y perfil de la víctima

Tras el accidente, la Alcaldía de Chinácota ordenó la clausura inmediata del tobogán. Las autoridades municipales informaron que la atracción no contaría con los permisos necesarios para su funcionamiento, y confirmaron una investigación para determinar si existían las medidas de seguridad requeridas.

Por su parte, durante las exequias García Manrique, su madre, Claudia Manrique, la recordó como “la mejor hija del mundo, una excelente hermana, un excelente ser humano, quien ayudaba a todas las personas que podía”.

Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, murió tras sufrir un fuerte golpe mientras descendía por un tobogán en un establecimiento turístico de Chinácota, Norte de Santander- Crédito Entre Flores/VisualesIA

Manrique relató que su hija tenía varios proyectos personales y académicos y afirmó: “Tenía muchos sueños”. Además, señaló que García Manrique “era profesional, estaba estudiando, todo para poder mejorar nuestra calidad de vida. Con mucho sacrificio se pudo terminar sus estudios”.

La joven era madre de un niño de cuatro años y el principal sustento de su familia, integrada también por su madre y un hermano menor.

Trabajaba en colaboración con la Alcaldía de Tibú y la organización Madres del Catatumbo por la Paz, liderando proyectos sociales en zonas vulnerables. La presidenta de esta organización, Carmen García, exigió justicia y recordó que la joven expresó dudas sobre la seguridad de la atracción antes del accidente.

Las últimas palabras de Yuris Cristel Camila García Manrique

Y es que, horas antes del accidente, García Manrique expresó inquietudes sobre la seguridad del tobogán.

Este fue el momento exacto de la caída de la joven de 28 años a aproximadamente 5 metros de altura - crédito Fotomontaje Infobae (Colombia Noticias/Facebook)

De hecho, un video que documentó sus últimos momentos, se oye a la mujer preguntar: “¿Allá me recibe alguien?”, a lo que una de las personas que la acompañaba respondió: “Sí, la piscina”.

Por su parte, el trabajador encargado de su seguridad le indicó: “Siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada ¿Listo?, no tenga miedo”, y posteriormente la impulsa para iniciar el recorrido.

En el trayecto se escucha un fuerte golpe y la persona que grababa exclamó: “Ay, se salió”, seguido del comentario de otra voz: “Se mató”. El video se detuvo tras el impacto de la situación.

El establecimiento Entre Flores aseguró en un comunicado que activó protocolos de emergencia tras el hecho y afirmó que la atracción había sido inaugurada recientemente y sometida a verificaciones iniciales. No obstante, la investigación se centra ahora en determinar si el diseño del tobogán cumplía con las normas de seguridad vigentes y si existían antecedentes de quejas por parte de otros visitantes sobre la falta de contención en algunos tramos.

