Impresionante choque de cuatro tractocamiones en Antioquia: hay cierre total de la vía Puerto Berrío - Cisneros

El video documenta un accidente de tránsito en la vía Cisneros/Puerto Berrío- crédito Denuncias Antioquia/X

En la madrugada del jueves 30 de abril se presentó un grave accidente entre cuatro vehículos pesados, incluyendo tractocamiones y un camión, en la vía Puerto Berrio - Cisneros, en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con información preliminar, el múltiple choque sobre el kilómetro 36+500, en el corregimiento de San José del Nus (ruta 6206), por lo que se presenta cierre total de la vía tras el fuerte siniestro vial.

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De acuerdo con las primeras versiones, uno de los conductores de los vehículos de carga pesada tuvo una falla en los frenos, desencadenándose el incidente.

Los cuatro conductores resultaron ilesos. La identidad de las víctimas es: Carlos Jurados Orozco, Mauricio Carvajal Carreño, Andrés Yesid y Cristian Orrego Cifuentes.

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En este momento, las autoridades atienden la emergencia y recomiendan tomar rutas alternas mientras se restablece la movilidad en el noreste de Antioquia y extremar la precaución al transitar por este sector, identificado como uno de alto flujo de carga.

Cuatro vehículos de carga pesado chocaron en la vía puerto Berrio - Cisneros - crédito @soydeituango/X

Cierre de la vía Santa Fe de Antioquia por accidente de cuatro vehículos que dejó un muerto

Entre escombros retorcidos y vehículos dañados, la vía a Santa Fe de Antioquia despertó paralizada tras un accidente que cobró la vida de una mujer. El hecho ocurrió cerca de las 9:30 p. m. del martes 28 de abril, en el acceso a Ebéjico, cuando un camión que transportaba materiales perdió el control al sufrir una falla en los frenos, impactando de lleno a tres automotores.

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La colisión dejó a la ocupante de uno de los vehículos sin vida y provocó lesiones en los conductores del camión y del carro particular, quienes fueron trasladados a centros asistenciales.

El choque involucró a un automóvil particular y dos tractocamiones, cuyos restos y carga dispersaron escombros a lo largo del corredor vial.

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La intervención de los bomberos resultó clave para recuperar el cuerpo de la víctima fatal, mientras que los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín asumieron la investigación desde el mismo momento del siniestro.

Las autoridades municipales coordinaron el retiro de los vehículos siniestrados y del material esparcido, proceso que extendió el cierre de la carretera por más de diez horas.

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La intervención de los bomberos resultó clave para recuperar el cuerpo de la víctima fatal - crédito Redes sociales

El paso por la vía principal quedó bloqueado, obligando a los viajeros a tomar el desvío por la antigua vía al Mar, a través de la vereda Boquerón, en el corregimiento de San Cristóbal. E

ste trayecto alternativo fue descrito por las autoridades como un corredor en mal estado, lo que agravó las demoras y dificultades para quienes transitaban entre Medellín y el Occidente antioqueño.

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A las 7:41 a. m. del miércoles 29 de abril, la autoridad de tránsito informó la habilitación de un paso en contraflujo por una de las calzadas. Esta medida buscó aliviar la congestión, permitiendo que los vehículos circularan de manera restringida mientras continuaban los trabajos de limpieza y remoción de escombros.

Actualmente, la Secretaría de Movilidad de Medellín no ha fijado un plazo definitivo para la normalización total del tránsito. La magnitud del accidente y la dispersión de los residuos han complicado la reapertura completa del corredor, manteniendo la incertidumbre para los viajeros y residentes de la zona.

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El accidente en la vía a Santa Fe de Antioquia, en el sector de San Sebastián de Palmitas, provocó la muerte de una mujer y heridas en dos personas tras la colisión de cuatro vehículos, incluyendo un camión que perdió los frenos. Como consecuencia, la carretera permaneció cerrada por más de diez horas y solo se habilitó un paso parcial en la mañana del miércoles, mientras seguían las labores de remoción de los restos del siniestro.