Madre de Juan Daniel Oviedo habló sobre la posibilidad de que sea fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Que decida lo mejor para el país”

La madre del director del Dane respondió a preguntas sobre una posible vicepresidencia para Oviedo - crédito Colprensa

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y excandidato a la Presidencia de la República Juan Daniel Oviedo consolidó su perfil como una de las principales figuras emergentes en Colombia durante las consultas interpartidistas de 2026, tras obtener 1.255.500 votos, equivalentes al 17,75% del total, y superar la cifra alcanzada por la actual vicepresidenta Francia Márquez en la jornada electoral previa.

Este resultado ubicó al exconcejal de Bogotá como el segundo aspirante más votado de La Gran Consulta por Colombia, solo por detrás de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que le ofreció la vicepresidencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Los políticos, que participaron en la consulta interpartidista, tienen posturas diferentes sobre asuntos de interés nacional, en particular, el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep).

En este contexto, se contempla que Oviedo se convierta en la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Miriam Arango, madre del economista, habló sobre su futuro político.

El exdirector del Dane fue una de las relaciones de las elecciones del 8 de marzo - crédito Prensa Juan Daniel Oviedo

Arango manifestó que desconocía la decisión que tomará el exdirector del Dane. Sin embargo, en entrevista con Blu Radio, dijo que espera que “haga lo mejor para él y para Colombia”.

Y agregó: “Yo voy a acompañarlo siempre, pero las decisiones las tiene que tomar él. Yo en este caso soy imparcial, porque mi rol es estar acompañándolo”.

Entre otros temas, habló sobre la decisión de Oviedo de hipotecar su casa para asumir los costos de su carrera a la Casa de Nariño. “Como cualquier mamá, me preocupó que dijera que ibas a hipotecar todo lo que consiguió con tanto esfuerzo. Estuve varios meses furiosa, no le hablaba”.

Sobre la orientación sexual de Oviedo, Arango señaló que su hijo le contó mientras estaba en París, Francia, haciendo su doctorado. A propósito, mencionó que en Colombia y en el mundo falta más comprensión sobre la diversidad, puesto que mientras recogía firmas “escuchamos cosas muy crueles, fueron muy crueles”.

Arango agregó que como madre es doloroso soportar los insultos que recibe el excandidato a la Alcaldía de Bogotá en medio de la contienda electoral.

Paloma Valencia habría descartado negociar sus convicciones con Juan Daniel Oviedo en discusión por la Vicepresidencia

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia continúan en diálogos para evaluar una eventual fórmula presidencial tras los resultados de la Gran Consulta por Colombia - crédito Colprensa

Paloma Valencia reafirmó que mantendrá sus convicciones en el proceso para definir fórmula vicepresidencial, incluso ante las condiciones planteadas por Juan Daniel Oviedo. La candidata precisó que no alterará sus posiciones sobre el Acuerdo de Paz de 2016, subrayando la importancia de que los colombianos confíen en la coherencia de sus representantes, según explicó en entrevista con El Tiempo.

Al abordar los requisitos presentados por Oviedo—que obtuvo más de un millón de votos en la Gran Consulta por Colombia y exigió respaldo a la implementación del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz y el reconocimiento de que Israel estaría cometiendo un genocidio en Palestina— Valencia señaló que en asuntos fundamentales no cederá, afirmando: “Ni Juan Daniel va a cambiar su manera de entender el mundo, ni yo voy a cambiar mis convicciones”.

La candidata presidencial reiteró que no modificará sus posturas políticas durante las conversaciones para definir la fórmula vicepresidencial - crédito Reuters

En referencia a su historial legislativo, la representante por el Centro Democrático recordó su rol como principal opositora de los acuerdos en la Comisión Primera del Senado, resaltando que modificar su postura sería incongruente para su base electoral.

“Los políticos tenemos un deber de respeto con nuestros electores. Uno tiene que tratar de ser exactamente lo que uno es para que los colombianos no se sientan engañados con su voto”. Además, aclaró que no aceptará condicionamientos: “No voy a entrar en negociaciones con nadie sobre mis convicciones (…) No me voy a convertir en nadie más para complacer audiencias”, expuso Paloma Valencia.

Integrantes del partido de Paloma Valencia respaldaron que mantenga su posición. Mientras tanto, Oviedo habría mostrado mayor disposición al diálogo después de fijar sus condiciones.