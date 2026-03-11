Hombre al volante sufrió paro cardíaco y desencadenó un siniestro en el Centro Histórico de Cartagena

El hecho sucedió el 9 de marzo de 2026, en la reconocida calle Sargento Mayor, en el Centro Histórico de Cartagena - crédito La Esquina Cartagena/Facebook

Al mediodía del lunes 9 de marzo de 2026, un vehículo resultó volcado en la reconocida calle Sargento Mayor, en el centro histórico de Cartagena. Según confirmaron las autoridades locales, el conductor perdió el control del vehículo tras haber sufrido un ataque cardíaco mientras transitaba por la concurrida zona del sector turístico.

El episodio generó alarma entre los transeúntes y comerciantes del área, que es una de las zonas más frecuentadas por turistas en la ciudad. La primera hipótesis del incidente fue que el conductor del automóvil había sufrido un desmayo.

De acuerdo con la información que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (Datt) suministró a El Tiempo, el conductor, cuya identidad no fue revelada, tras sufrir el accidente cardiovascular subió el vehículo—de placas ISQ732—a un andén, chocó contra otro automóvil y posteriormente terminó volcado sobre la calzada.

Pese a la presencia de otras personas, nadie resultó afectado por el accidente. De hecho, los observadores reaccionaron con inmediatez y acudieron a las autoridades. En minutos ya había presencia de uniformados de la Policía y de organismos de socorro en el punto.

La calle Sargento Mayor es una de las más visitadas de todo Cartagena de Indias - crédito captura de pantalla Google Maps

De acuerdo con las autoridades de Cartagena, el hecho no dejó víctimas fatales, aunque no se confirmó el estado de salud del conductor. Versiones conocidas por medios informativos de La Heroica indicaron que, más allá del desvanecimiento, no se evidenciaron lesiones en el ciudadano que sufrió el percance de salud.

Las autoridades procedieron a ubicar al ciudadano en una ambulancia para trasladarlo a un centro asistencial y a posicionar el vehículo para entregarlo a unidades de Tránsito.

No obstante, desde el Datt informaron que continúan evaluando las circunstancias exactas del accidente y recomendaron a los conductores extremar precauciones, en particular en sectores de alta concurrencia.

Adulta mayor fue arrollada por motociclista en Barranquilla, cuando intentaba cruzar la calle

Algunos habitantes del barrio Santo Domingo de Barranquilla presenciaron la muerte de Zobeida Judith Pérez, de 65 años, que fue atropellada por un motociclista en una intersección vial, en horas de la tarde del 9 de marzo de 2026.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Barranquilla, la mujer salió rápidamente de una vivienda para atravesar la vía y el conductor de la motocicleta no logró evitar el impacto.

Según se ve en las grabaciones de la cámara del lugar que estaba cerca del punto de impacto—divulgadas en redes sociales— el golpe fue tan fuerte que Pérez fue lanzada un par de metros y quedó sobre un andén con heridas graves.

Por el estruendo del siniestro, residentes del sector y transeúntes auxiliaron a la víctima y gestionaron su traslado a la Clínica La Victoria, donde falleció horas después pese a los esfuerzos médicos.

Tanto motociclista como adulta mayor fueron arrastrados un par de metros tras la colisión - crédito El observador quillero/Facebook

Según el reporte de las autoridades, tras la colisión el motociclista dejó marcas en el pavimento. La comunidad, alarmada, colaboró en las labores de auxilio mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Autoridades de tránsito abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro y establecer si hubo cierto grado de responsabilidad por parte del conductor. El nombre del motociclista no fue revelado.

La Sede de Medicina Legal en Barranquilla recibió el cuerpo de la víctima. En redes sociales, familiares y residentes del barrio Santo Domingo expresaron su consternación por el hecho. Por su parte, las autoridades de la capital del departamento del Atlántico reiteraron el llamado a la precaución por parte de la ciudadanía.

De la misma manera, afirmaron que continuarán con la mejoría de la seguridad vial en corredores urbanos con alto flujo peatonal, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad.