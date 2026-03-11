Giovanny Ayala denunció negligencia médica en Villavicencio y llamó a votar con conciencia: esperó en urgencias por varias horas

“Hay que saber por quién votar”: Giovanny Ayala critica el sistema de salud tras larga espera en urgencias con su madre - crédito @giovannyayalaoficial/ Instagram

El reconocido cantante Giovanny Ayala, uno de los referentes de la música popular en Colombia, volvió a ser noticia tras compartir en sus redes sociales una denuncia sobre la atención médica que recibió su madre en un hospital de Villavicencio.

En un video difundido en sus plataformas digitales, el artista relató que su madre presentó problemas de salud y debió ser llevada a urgencias. Sin embargo, la experiencia resultó frustrante debido al prolongado tiempo de espera, que superó las seis horas, sin que el personal médico diera una respuesta oportuna a la situación.

“La frase bonita es la que uno tiene que actuar con ellos, honrar a padre y madre (…) Traerlos en situaciones como esta, en situaciones que, ay, Dios mío, es muy difícil. Pero, ¿por qué? Esta salud aquí en Colombia está vuelta mierda. Estamos desde mediodía aquí, ya casi es medianoche, en una clínica en Villavicencio con mi madre, por eso tenemos que saber elegir por quién vamos a votar“, expresó Ayala visiblemente indignado. El cantante aprovechó la situación para hacer un llamado a la reflexión sobre el sistema de salud en el país y la importancia de ejercer un voto responsable en las próximas elecciones.

Además de su carrera artística, Giovanny Ayala suele compartir detalles de su vida personal a través de las redes sociales, donde mantiene una relación cercana con sus seguidores.

El cantante expresó su indignación y llamó a reflexionar sobre el sistema de salud y la importancia de votar con responsabilidad - crédito @giovannyayalaoficial/ Instagram

El video compartido por el cantante, que ya cuenta con más de 83 mil vistas, ha desatado los comentarios de internautas que lamentaron lo que tuvo que pasar su madre, pero le recordaron que es la realidad de miles de colombianos, por lo que aprovecharon para dejar algunas posturas políticas.

“Para mejorar debemos unirnos para derrocar a la izquierda”, “La salud la exprimió la derecha desde hace años, y en este momento ya colapsó”, “Eso es culpa de la belleza de congresistas que hundieron la reforma a la salud”, “Sigan votando por Petro y sus amigos y cada día será peor”, “Cuando se tienen recursos, toca pagar prepagada q es lo único que sirve”, (Sic), dicen algunos comentarios.

Superintendencia de Salud anuncia 417 auditorías a EPS y hospitales en respuesta a la crisis del sistema

En medio de la creciente preocupación por la calidad y el acceso a los servicios de salud en Colombia, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que durante 2026 se llevarán a cabo 417 auditorías a EPS, hospitales, gestores farmacéuticos y otros actores clave del sector. Este número representa un aumento significativo respecto a las 251 auditorías realizadas en 2025, y busca responder a la crisis actual del sistema, marcada por denuncias de negligencia, largas esperas en urgencias y dificultades en la continuidad de los tratamientos médicos.

La Superintendencia de Salud anunció 417 auditorías a EPS, hospitales y gestores farmacéuticos para 2026 - crédito Supersalud

La entidad explicó que estas auditorías estarán enfocadas en las regiones y entidades con mayores niveles de alerta y riesgo, aplicando un modelo de supervisión basado en riesgos para focalizar recursos y fortalecer la transparencia en la prestación de servicios.

“Con estas acciones, la Supersalud reafirma su compromiso institucional de vigilar el cumplimiento del derecho a la salud, proteger los recursos del sistema y promover la confianza en la gestión del cuidado de la salud”, señaló la Superintendencia en un comunicado oficial. Los equipos técnicos que participarán en estas inspecciones han sido seleccionados por su experiencia y competencias en salud, lo que permitirá una supervisión más rigurosa y una transferencia efectiva de conocimiento dentro de la entidad.

Como resultado de este enfoque, la Superintendencia destacó avances en la recuperación de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), donde la intervención forzosa administrativa permitió la reactivación de servicios, el aumento de la capacidad instalada y la mejora de los indicadores financieros. La ESE presta atención en Barranquilla, Soledad y Sabanalarga, y su caso se ha convertido en un ejemplo de cómo la supervisión y la intervención pueden contribuir a la recuperación de instituciones de salud.

En paralelo, el Ministerio de Salud reiteró que la normativa sobre mecanismos diferenciales en el aseguramiento no autoriza la suspensión de tratamientos críticos como quimioterapias, trasplantes o atención de enfermedades de alto costo.

Las auditorías buscan detectar fallas, proteger derechos de los usuarios y mejorar la transparencia en la prestación de servicios de salud - crédito Nueva EPS

La cartera recordó que las EPS y las redes de prestadores deben garantizar la continuidad de servicios, la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos programados, independientemente de los procesos administrativos que enfrenten.

“Las medidas adoptadas no deben interpretarse como autorización para interrumpir rutas de atención clínica, suspender procedimientos o trasladar cargas administrativas a los usuarios, especialmente en el caso de pacientes con enfermedades de alto costo, pacientes oncológicos, receptores de trasplantes, personas con enfermedades raras, mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes”, señaló el Ministerio.

El Ministerio de Salud reiteró que no puede suspenderse la atención de pacientes críticos ni la entrega de tratamientos, sin importar los cambios administrativos - crédito Gobernación del Atlántico

La cartera enfatizó que cualquier implementación de ajustes en el sistema debe respetar los principios de continuidad, integralidad, oportunidad, accesibilidad y protección efectiva del derecho fundamental a la salud, tal como lo exige la Constitución y la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Este anuncio se produce en un contexto donde voces como la de Giovanny Ayala han llamado la atención sobre las deficiencias del sistema, y el gobierno busca reforzar la vigilancia y la garantía de derechos para los usuarios en todo el país.