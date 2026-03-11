Colombia

Giovanny Ayala denunció negligencia médica en Villavicencio y llamó a votar con conciencia: esperó en urgencias por varias horas

El cantante de música popular contó la experiencia que atravesó junto a su madre en una clínica, donde esperaron más de seis horas para recibir atención, y criticó el estado del sistema de salud en Colombia

Guardar
“Hay que saber por quién
“Hay que saber por quién votar”: Giovanny Ayala critica el sistema de salud tras larga espera en urgencias con su madre - crédito @giovannyayalaoficial/ Instagram

El reconocido cantante Giovanny Ayala, uno de los referentes de la música popular en Colombia, volvió a ser noticia tras compartir en sus redes sociales una denuncia sobre la atención médica que recibió su madre en un hospital de Villavicencio.

En un video difundido en sus plataformas digitales, el artista relató que su madre presentó problemas de salud y debió ser llevada a urgencias. Sin embargo, la experiencia resultó frustrante debido al prolongado tiempo de espera, que superó las seis horas, sin que el personal médico diera una respuesta oportuna a la situación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La frase bonita es la que uno tiene que actuar con ellos, honrar a padre y madre (…) Traerlos en situaciones como esta, en situaciones que, ay, Dios mío, es muy difícil. Pero, ¿por qué? Esta salud aquí en Colombia está vuelta mierda. Estamos desde mediodía aquí, ya casi es medianoche, en una clínica en Villavicencio con mi madre, por eso tenemos que saber elegir por quién vamos a votar“, expresó Ayala visiblemente indignado. El cantante aprovechó la situación para hacer un llamado a la reflexión sobre el sistema de salud en el país y la importancia de ejercer un voto responsable en las próximas elecciones.

Además de su carrera artística, Giovanny Ayala suele compartir detalles de su vida personal a través de las redes sociales, donde mantiene una relación cercana con sus seguidores.

El cantante expresó su indignación y llamó a reflexionar sobre el sistema de salud y la importancia de votar con responsabilidad - crédito @giovannyayalaoficial/ Instagram

El video compartido por el cantante, que ya cuenta con más de 83 mil vistas, ha desatado los comentarios de internautas que lamentaron lo que tuvo que pasar su madre, pero le recordaron que es la realidad de miles de colombianos, por lo que aprovecharon para dejar algunas posturas políticas.

“Para mejorar debemos unirnos para derrocar a la izquierda”, “La salud la exprimió la derecha desde hace años, y en este momento ya colapsó”, “Eso es culpa de la belleza de congresistas que hundieron la reforma a la salud”, “Sigan votando por Petro y sus amigos y cada día será peor”, “Cuando se tienen recursos, toca pagar prepagada q es lo único que sirve”, (Sic), dicen algunos comentarios.

Superintendencia de Salud anuncia 417 auditorías a EPS y hospitales en respuesta a la crisis del sistema

En medio de la creciente preocupación por la calidad y el acceso a los servicios de salud en Colombia, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que durante 2026 se llevarán a cabo 417 auditorías a EPS, hospitales, gestores farmacéuticos y otros actores clave del sector. Este número representa un aumento significativo respecto a las 251 auditorías realizadas en 2025, y busca responder a la crisis actual del sistema, marcada por denuncias de negligencia, largas esperas en urgencias y dificultades en la continuidad de los tratamientos médicos.

La Superintendencia de Salud anunció
La Superintendencia de Salud anunció 417 auditorías a EPS, hospitales y gestores farmacéuticos para 2026 - crédito Supersalud

La entidad explicó que estas auditorías estarán enfocadas en las regiones y entidades con mayores niveles de alerta y riesgo, aplicando un modelo de supervisión basado en riesgos para focalizar recursos y fortalecer la transparencia en la prestación de servicios.

“Con estas acciones, la Supersalud reafirma su compromiso institucional de vigilar el cumplimiento del derecho a la salud, proteger los recursos del sistema y promover la confianza en la gestión del cuidado de la salud”, señaló la Superintendencia en un comunicado oficial. Los equipos técnicos que participarán en estas inspecciones han sido seleccionados por su experiencia y competencias en salud, lo que permitirá una supervisión más rigurosa y una transferencia efectiva de conocimiento dentro de la entidad.

Como resultado de este enfoque, la Superintendencia destacó avances en la recuperación de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), donde la intervención forzosa administrativa permitió la reactivación de servicios, el aumento de la capacidad instalada y la mejora de los indicadores financieros. La ESE presta atención en Barranquilla, Soledad y Sabanalarga, y su caso se ha convertido en un ejemplo de cómo la supervisión y la intervención pueden contribuir a la recuperación de instituciones de salud.

En paralelo, el Ministerio de Salud reiteró que la normativa sobre mecanismos diferenciales en el aseguramiento no autoriza la suspensión de tratamientos críticos como quimioterapias, trasplantes o atención de enfermedades de alto costo.

Las auditorías buscan detectar fallas,
Las auditorías buscan detectar fallas, proteger derechos de los usuarios y mejorar la transparencia en la prestación de servicios de salud - crédito Nueva EPS

La cartera recordó que las EPS y las redes de prestadores deben garantizar la continuidad de servicios, la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos programados, independientemente de los procesos administrativos que enfrenten.

“Las medidas adoptadas no deben interpretarse como autorización para interrumpir rutas de atención clínica, suspender procedimientos o trasladar cargas administrativas a los usuarios, especialmente en el caso de pacientes con enfermedades de alto costo, pacientes oncológicos, receptores de trasplantes, personas con enfermedades raras, mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes”, señaló el Ministerio.

El Ministerio de Salud reiteró
El Ministerio de Salud reiteró que no puede suspenderse la atención de pacientes críticos ni la entrega de tratamientos, sin importar los cambios administrativos - crédito Gobernación del Atlántico

La cartera enfatizó que cualquier implementación de ajustes en el sistema debe respetar los principios de continuidad, integralidad, oportunidad, accesibilidad y protección efectiva del derecho fundamental a la salud, tal como lo exige la Constitución y la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Este anuncio se produce en un contexto donde voces como la de Giovanny Ayala han llamado la atención sobre las deficiencias del sistema, y el gobierno busca reforzar la vigilancia y la garantía de derechos para los usuarios en todo el país.

Temas Relacionados

Giovanny Ayalanegligencia médica Colombiasistema de salud Colombiahospital VillavicencioMamá Giovanny AyalaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

En Barranquilla apareció panfleto declarando objetivo militar a varios influenciadores: “No los queremos ver grabando videos”

La circulación de un documento que menciona a figuras de redes sociales ha provocado inquietud en la comunidad local, mientras se investiga si la advertencia tiene origen en organizaciones delictivas o responde a intentos de desinformación

En Barranquilla apareció panfleto declarando

Independiente Medellín vs. Juventud: hora y dónde ver el partido decisivo del Poderoso en la Copa Libertadores

El rojo paisa quiere estar entre los 32 mejores equipos de América para la edición del 2026

Independiente Medellín vs. Juventud: hora

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma estarán disponibles para la próxima convocatoria de la selección Colombia: esta es la fecha de su regreso a las canchas

La Tricolor disputará en marzo dos amistosos de alto nivel ante Croacia y Francia en Estados Unidos, como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma

Gesto de Juanda Caribe con Campanita durante prueba en ‘La casa de los famosos’ recibió elogios en redes sociales: “Hazlo a tu modo”

El comediante no dudó en tenderle la mano a su compañero en uno de sus momentos más difíciles, dejando una escena de empatía que tocó el corazón de muchos espectadores del programa y a sus fans

Gesto de Juanda Caribe con

Fuerte declaración del fiscal en el caso del hombre acusado de hacer pasar como accidente de tránsito la muerte de su pareja y su bebé: “Los muertos no conducen”

Además se estableció que Karen, la mujer que habría muerto tras el exidente víal según el acusado, no tenía licencia de conducción ni conocimientos de esta habilidad

Fuerte declaración del fiscal en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Evacuados nueve heridos tras combates

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Este gesto de Juanda Caribe

Este gesto de Juanda Caribe con Campanita durante la prueba de presupuesto en ‘La casa de los famosos’ recibió elogios en redes sociales

Así sobrelleva Juliana Calderón la pérdida de su pareja Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, fallecido junto a él en accidente aéreo

Miguel Bosé llegó a Bogotá y se dejó llevar por la música colombiana: así festejó antes de su concierto

Yina Calderón tuvo contundente reacción ante quienes la llaman “rechazada” en redes sociales

Jimena Rugeles, pareja de Simón Brand, reveló si está enamorada del exesposo de Claudia Bahamón y explicó cómo se conocieron

Deportes

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Independiente Medellín vs. Juventud: hora y dónde ver el partido decisivo del Poderoso en la Copa Libertadores

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma estarán disponibles para la próxima convocatoria de la selección Colombia: esta es la fecha de su regreso a las canchas

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Así va la tabla de posiciones de la Liga Femenina luego de jugarse la Fecha 3: América de Cali y Atlético Nacional con puntaje perfecto