Empresas ofrecen vacantes para perfiles técnicos y tecnólogos colombianos en España y Canadá, con sueldos de hasta $10 millones

La Agencia Pública de Empleo del Sena anunció nuevas convocatorias laborales para colombianos interesados en trabajar en el exterior, con oportunidades en España y Canadá.

De acuerdo con la entidad nacional, los procesos de selección ofrecen salarios competitivos, contratos formales y beneficios adicionales, dirigidos a perfiles técnicos y tecnólogos con experiencia comprobada en sectores industriales y eléctricos.

Convocatoria para instaladores de redes eléctricas en España

Un grupo empresarial español, acreditado por Inmigración España y el Ministerio de Inmigración de Madrid, abrió 200 vacantes para instaladores de redes de energía eléctrica en Murcia, Palma, Alicante, Albacete e Ibiza.

La postulación se realiza exclusivamente a través del portal oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena ( https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx ), donde los interesados deben registrar o actualizar su hoja de vida, asegurándose de cumplir al 100% con los requisitos definidos por el empleador.

El salario base ofrecido es de 1.833 euros brutos mensuales (aproximadamente $8.026.810 COP), con posibilidad de ascenso hasta 2.500 euros (cerca de $10.945.650 COP) según el perfil, experiencia y zona de trabajo. El contrato es indefinido, lo que garantiza estabilidad y permanencia sujeta a la vigencia de la autorización de residencia y trabajo en España para extranjeros.

Los candidatos deben contar con formación como tecnólogo en electricidad, electricidad industrial, distribución de energía eléctrica, o ingeniero eléctrico con experiencia en redes de alta, media y baja tensión. Se exige una experiencia mínima de 36 meses (3 años) comprobables en distribución eléctrica, especialmente en maniobras de red y líneas de potencia.

Entre las funciones destacan el montaje y mantenimiento de redes eléctricas, construcción de redes de distribución y telecomunicaciones, instalación de cuadros eléctricos, localización y reparación de averías, aplicación estricta de protocolos de prevención de riesgos laborales y coordinación de cuadrillas de trabajo.

Las vacantes estarán disponibles hasta que se complete el número de hojas de vida requerido para cada puesto, momento en el cual la solicitud pasará a estado de seguimiento aún antes de la fecha de cierre indicada.

Oportunidades para técnicos metalmecánicos en Canadá

En Canadá, una compañía acreditada por Inmigración, en alianza con el Sena, abrió vacantes para operadores de laminadora de metales y operadores de máquinas de herramientas en Quebec. Para ambos perfiles, se requiere formación técnica en torno CNC, fresa CNC, mecanizado, fabricación metalmecánica o áreas afines, así como experiencia comprobable de 48 meses (4 años) en cargos similares.

El cargo de operador de laminadora de metales ofrece un salario de 4.320 CAD mensuales (aproximadamente $11.675.465 COP), mientras que el de operador de máquinas de herramientas ofrece 3.840 CAD mensuales (alrededor de $10.348.876 COP). Ambos contratos son fijos a tres años, con posibilidad de renovación, e incluyen jornada laboral completa de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Las funciones asignadas incluyen plegado, corte, laminación, punzonado, perforación y soldadura de metales; lectura de planos técnicos; ajuste y programación de máquinas CNC; control de calidad en tiempo real y mantenimiento básico de equipos. Se exige manejo de herramientas especializadas, interpretación de especificaciones técnicas y cumplimiento de normas de seguridad industrial.

Entre los beneficios para los seleccionados, destaca el pago del tiquete aéreo al país de destino y el apoyo en la búsqueda de alojamiento en Quebec, además de prestaciones de ley conforme a la regulación canadiense.

Las vacantes para Canadá también se gestionan exclusivamente a través del portal de la Agencia Pública de Empleo del Sena y permanecerán abiertas hasta completar el número requerido de hojas de vida, momento en el cual la solicitud pasará a un estado de seguimiento.

Requisitos generales y proceso de postulación

Para participar en estas convocatorias internacionales, los candidatos deben registrar o actualizar su hoja de vida en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Sena, postulándose únicamente a través de este canal oficial.

Es indispensable cumplir al 100% con el perfil solicitado por cada empresa. Se recomienda a los postulantes revisar los requisitos de educación, experiencia y competencias técnicas, así como disponer de documentos que certifiquen su trayectoria laboral y formación.

El proceso de selección puede incluir entrevistas presenciales o virtuales, para lo cual se solicita disponibilidad para desplazarse o conectarse según las indicaciones de la empresa. Solo se tendrán en cuenta las postulaciones realizadas desde el portal oficial del Sena; aplicaciones por otros medios serán descartadas.