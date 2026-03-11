Colombia

El Consejo de Estado puso límites al uso de redes oficiales del Gobierno: falló contra dos entidades por difundir mensajes políticos

Las decisiones judiciales establecieron que las redes institucionales deben emplearse exclusivamente para informar sobre la gestión y los servicios de cada entidad, y no para replicar narrativas políticas ajenas a su misión

Guardar
Las demandas fueron presentadas por
Las demandas fueron presentadas por la Fundación para el Estado de Derecho - crédito Vannessa Jiménez/REUTERS y Colprensa

En dos decisiones recientes, el Consejo de Estado estableció límites al uso de las redes sociales de las entidades públicas para difundir mensajes políticos que no estén vinculados con sus funciones institucionales.

Las decisiones se refieren a publicaciones realizadas por el Ministerio de Educación de Colombia y la Superintendencia de Notariado y Registro, las cuales replicaron contenidos relacionados con debates políticos nacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los procesos judiciales fueron promovidos por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), que cuestionó el uso de las cuentas oficiales de esas entidades para difundir mensajes que, según los demandantes, no guardaban relación con las funciones legales de cada organismo.

Publicaciones que motivaron las decisiones judiciales

Uno de los casos analizados por el Consejo de Estado se relaciona con publicaciones realizadas por el Ministerio de Educación en sus cuentas oficiales de redes sociales. En ellas se replicaron mensajes del Gobierno nacional sobre la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, acompañados de la etiqueta #TrumpSeEquivocoDePais.

Durante el proceso judicial, el ministerio sostuvo que esas publicaciones no se encontraban dentro del supuesto regulado por el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, norma que establece el régimen de publicidad oficial. La entidad argumentó que los contenidos habían sido elaborados de forma orgánica en redes sociales y que no implicaron gasto presupuestal.

Según la posición de la cartera, las publicaciones correspondían a comunicaciones institucionales destinadas a informar a la ciudadanía sobre una postura oficial del Estado frente a un asunto de relevancia internacional. Sin embargo, el Consejo de Estado examinó el alcance de la normativa sobre publicidad oficial y el uso de recursos institucionales para administrar las cuentas oficiales en redes sociales.

El alto tribunal recordó que incluso el funcionamiento de una cuenta institucional implica el uso de recursos públicos, al requerir personal encargado de su manejo. En ese sentido, la sentencia señala que “el funcionamiento de una cuenta oficial de «X» requiere de la designación de una persona encargada de la labor de manejo operativo de este tipo de redes sociales, lo que implica que la entidad designa parte de sus recursos para que se efectúe dicha función”.

Caso de la Superintendencia de Notariado y Registro

La segunda decisión se refiere a publicaciones realizadas por la Superintendencia de Notariado y Registro en sus cuentas institucionales. En este caso, la entidad difundió mensajes relacionados con el debate público sobre el sistema de salud en Colombia, utilizando la etiqueta #SeRobaronLaSalud.

Las publicaciones también incluyeron convocatorias a movilizaciones impulsadas por el Gobierno nacional. De acuerdo con la acción judicial presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, esos contenidos no guardaban relación con las funciones legales de la Superintendencia.

El Consejo de Estado revisó el caso mediante una acción de cumplimiento y decidió revocar la decisión de primera instancia que había negado las pretensiones de la demanda. En su fallo, el alto tribunal ordenó el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el uso de la publicidad oficial y concluyó que las cuentas institucionales no deben emplearse para difundir mensajes políticos ajenos a las competencias de cada entidad.

Las sentencias recuerdan que las redes sociales oficiales del Estado tienen como finalidad informar a la ciudadanía sobre la gestión, los servicios y las actividades propias de cada organismo público. De acuerdo con el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo, la comunicación institucional debe mantener una relación directa con el objeto legal de la entidad que emite el mensaje y no puede utilizarse para replicar campañas o narrativas políticas que no correspondan a sus funciones.

Un precedente sobre la comunicación institucional del Estado

Los fallos se producen en
Los fallos se producen en un contexto electoral en el que se elegirá la próxima Presidencia de la República en Colombia - crédito Fundación para el Estado de Derecho y Luisa González/REUTERS

Las decisiones se suman a una sentencia emitida meses atrás en un caso relacionado con el Servicio Geológico Colombiano, en el que también se analizó el uso de cuentas institucionales para difundir mensajes ajenos a las funciones del organismo.

Para Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, los fallos establecen criterios sobre el uso de las redes sociales oficiales del Estado. Según señaló, “las cuentas oficiales del Estado le pertenecen a la ciudadanía, no a los gobiernos de turno. Cada publicación desde una cuenta institucional es un acto de Estado y debe respetar su finalidad pública”.

Las decisiones del Consejo de Estado se producen en un contexto político en el que Colombia se prepara para la elección de la próxima Presidencia de la República. En este escenario, el alto tribunal recordó que las cuentas oficiales de las entidades públicas no pueden convertirse en instrumentos de promoción política ni en canales para amplificar mensajes del gobierno de turno.

Temas Relacionados

Consejo de EstadoRedes socialesMinisterio de EducaciónSuperintendencia de Notariado y RegistroPublicidad oficialPropaganda políticaUso de redes socialesFundación para el Estado de DerechoColombia-Noticias

Más Noticias

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Javier Suárez

Los Leones quieren dar el golpe en el Aspmyra Stadion, ante el equipo revelación de la liguilla que sacó en la fase de playoffs al Inter de Milán

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Tribunal confirmó y aumentó la condena contra Diego Cadena por soborno a testigos: lo sentenció a 104 meses de prisión domiciliaria

Juan José Salazar, segundo procesado, fue condenado a 94 meses de privación de la libertad

Tribunal confirmó y aumentó la

La desclasificación de documentos sobre Jeffrey Epstein animó a una colombiana a narrar su experiencia: “Yo sobreviví”.

Andrea Starling reveló que cuando era una niña fue convencida por una “amiga” para ir a la vivienda del empresario que murió en 2019

La desclasificación de documentos sobre

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El Pijao será local en el duelo que define la llave de la fase 3 del torneo continental y que terminó en victoria por la mínima diferencia para el cuadro chileno

Deportes Tolima vs. O’Higgins -

Bogotá lidera el ranking de vendedores de calle en Colombia: estas son las ciudades con más puestos

Datos del Censo Económico Urbano del Dane revelaron cuáles son las ciudades con mayor concentración de ventas en el espacio público y mostraron el peso de esta actividad en la economía de las principales urbes del país

Bogotá lidera el ranking de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunidad sufrió daños en las

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

ENTRETENIMIENTO

La chef Leonor Espinosa respondió

La chef Leonor Espinosa respondió a las críticas tras perder en las elecciones del 8 de marzo: “Se queman quienes llevan años en la política”

Alexa expresó sus dudas sobre su relación con Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Sáquenme si no pueden entender esto”

Feid desató rumores de gira mundial para 2026 con sus “Ferxxinoticias”: fans creen que el anuncio está cerca

⁠Se le inundó el apartamento a Aida Victoria Merlano: “En este momento necesito un marido”

Karola confesó su atracción por Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’ y la presentadora respondió: “Cosita preciosa”

Deportes

Bodø/Glimt dio el batacazo y

Bodø/Glimt dio el batacazo y goleó al Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez en los octavos de final de la Champions League

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Figura del Junior mostró su molestia con Jermain Peña por la expulsión ante Nacional: “No es la primera vez que pasa”

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas

Independiente Medellín vs. Juventud: hora y dónde ver el partido decisivo del Poderoso en la Copa Libertadores