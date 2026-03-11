Colombia

Detectan primer brote de influenza aviar en Colombia en 2026: ICA explica impacto en consumo de pollo y huevo

El caso fue confirmado en aves de traspatio en el departamento del Meta y activó los protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus en el país

Las autoridades aclararon que el
Las autoridades aclararon que el brote no afecta la producción avícola nacional ni el consumo de pollo y huevos | Infobae Argentina

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó la detección del primer brote de influenza aviar altamente patógena en 2026 en Colombia, identificado en aves de traspatio en el departamento del Meta. El hallazgo fue posible gracias a los sistemas de vigilancia epidemiológica y a la notificación del propietario del predio afectado.

El caso fue detectado en un predio rural del municipio de Puerto Concordia, donde se observaron síntomas respiratorios y neurológicos en aves criadas para autoconsumo, citado por Semana. Las muestras fueron analizadas por el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA, que confirmó la presencia del virus.

Las autoridades sanitarias señalaron que el brote se registró en una zona afectada recientemente por inundaciones y con presencia de aves migratorias, consideradas uno de los principales factores de riesgo para la introducción del virus en nuevas áreas, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Las autoridades aclararon que el
Las autoridades aclararon que el brote no afecta la producción avícola nacional ni el consumo de pollo y huevos | Infobae Argentina

Tras confirmar el caso, el ICA activó los protocolos de control, cuarentena y erradicación para evitar la propagación de la enfermedad hacia otras zonas del país.

Las medidas fueron implementadas en coordinación con autoridades locales y nacionales e incluyen restricciones sanitarias, vigilancia epidemiológica intensiva y acciones dirigidas a contener el virus.

Según explicó la entidad, estos procedimientos hacen parte de los protocolos establecidos para enfrentar brotes de enfermedades que puedan afectar la producción animal.

El ICA indicó que mantiene monitoreos epidemiológicos permanentes en diferentes regiones del país, especialmente en aquellas donde se desarrolla actividad ganadera o avícola.

Estas labores se realizan en coordinación con productores, laboratorios y entidades internacionales con el objetivo de detectar de manera temprana posibles brotes de enfermedades animales.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, este sistema de vigilancia permite identificar rápidamente eventos que podrían representar un riesgo para el sector avícola o para la sanidad animal.

En medio de la alerta por el brote, el ICA aclaró que el evento no representa un riesgo para el abastecimiento de alimentos derivados del sector avícola.

La entidad explicó que el virus fue detectado únicamente en aves de traspatio, es decir, animales criados para autoconsumo familiar y no en granjas de producción comercial.

Por esta razón, el instituto aseguró que el brote no afecta la producción avícola nacional ni compromete el suministro de carne de pollo o huevos en el país.

Tampoco representa un riesgo para el consumo de estos productos, según precisó la autoridad sanitaria.

La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta principalmente a las aves y puede propagarse con rapidez entre ellas.

El virus se transmite principalmente a través de secreciones respiratorias, heces o contacto con superficies contaminadas.

En algunos casos, ciertos subtipos pueden causar enfermedades graves en las aves y generar impactos económicos en la producción avícola.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) -
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) - crédito ICA/Sitio web

No obstante, las autoridades indicaron que la detección temprana y la aplicación inmediata de medidas sanitarias son claves para evitar la expansión del virus.

Colombia mantiene desde 2011 la condición de país autodeclarado libre de influenza aviar altamente patógena ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Según el ICA, la identificación oportuna de este brote y la aplicación de los protocolos de control permiten preservar ese estatus sanitario internacional.

Influenza aviarICAMetaProducción avícolaColombia -Noticias

