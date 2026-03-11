Cabal advierte que el Centro Democrático no puede apoyar candidaturas que defiendan el acuerdo con las Farc

La senadora María Fernanda Cabal expone las razones de su partido, el Centro Democrático, para oponerse al acuerdo de paz con las FARC y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual califica como un "tribunal de impunidad" creado para la guerrilla. - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora María Fernanda Cabal reafirmó que el Centro Democrático no puede respaldar candidaturas que defiendan el acuerdo de paz firmado con las Farc y su sistema de justicia transicional, en particular la Justicia Especial para la Paz (JEP), a la que volvió a calificar como un “tribunal de impunidad”.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la congresista insistió en que su partido ha mantenido una postura constante de rechazo frente a ese acuerdo firmado durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, al considerar que no garantiza justicia para las víctimas ni castigos proporcionales para los responsables de graves delitos.

En su mensaje, Cabal aseguró que el Centro Democrático ha sido una de las principales voces políticas que ha defendido a las víctimas del conflicto armado y ha cuestionado los mecanismos de justicia creados tras el acuerdo con la antigua guerrilla de las FARC.

“En nuestro partido hemos luchado siempre por las víctimas que dejaron los terroristas de las FARC. Durante más de nueve años nos hemos opuesto a la llamada Justicia Especial para la Paz, creada por la guerrilla y el gobierno de Santos en La Habana”, afirmó la senadora.

Según Cabal, durante su trayectoria en el Congreso ha intentado promover reformas a ese sistema de justicia transicional, pero dichas iniciativas no han prosperado en el Legislativo.

La congresista reiteró que uno de los puntos más polémicos para su colectividad es la posibilidad de que militares y policías sean juzgados bajo el mismo sistema que los exintegrantes de la guerrilla.

“No he aceptado ni aceptaré jamás que se equipare a nuestros militares y policías con los guerrilleros”, sostuvo.

La Justicia Especial para la Paz fue creada tras el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC.- crédito Colprensa / Centro Democrático

Críticas al acuerdo de paz y a la implementación de la JEP

En su intervención, Cabal también cuestionó el impacto del acuerdo firmado en 2016, asegurando que, en su opinión, no ha logrado reducir la violencia ni garantizar justicia plena para las víctimas del conflicto.

De acuerdo con la senadora, la implementación de lo pactado ha implicado altos costos económicos para el Estado y, según su postura, no ha cumplido con la promesa de consolidar la paz en el país.

“El Centro Democrático no puede estar de acuerdo con candidaturas que defienden el acuerdo de impunidad con las FARC, ni con la implementación de un acuerdo que ya le ha costado al país más de ciento siete billones de pesos y que lejos de traer paz, solo ha dejado más violencia e impunidad”, señaló.

Cabal recordó sus diferencias con el expresidente Iván Duque por no impulsar cambios a la JEP durante su gobierno. - crédito Colprensa - Álvaro Tavera)

Diferencias con el gobierno de Iván Duque

Durante el mensaje, Cabal también recordó que una de sus principales diferencias con el expresidente Iván Duque estuvo relacionada con la promesa de campaña de modificar la Justicia Especial para la Paz.

Según la senadora, ese compromiso no se cumplió durante el mandato, lo que a su juicio dejó una deuda con las víctimas y con los miembros de la Fuerza Pública que esperaban cambios en el sistema judicial derivado del acuerdo.

“Una de las diferencias fundamentales que tuve con Iván Duque fue haber faltado a su promesa de campaña de modificar la JEP. Esa deuda quedó en perjuicio de víctimas y militares”, afirmó.

Para Cabal, el sistema de justicia transicional continúa generando inconformidad entre sectores que consideran que los responsables de delitos graves no han recibido sanciones proporcionales.

Cabal pidió a Paloma Valencia preservar la lucha política contra el acuerdo con las FARC. - crédito Colprensa

El mensaje directo de Cabal a Paloma Valencia

Uno de los puntos centrales del mensaje de la senadora fue el llamado que hizo a Paloma Valencia, también integrante del Centro Democrático, quien recientemente obtuvo una victoria contundente en la Gran Consulta por Colombia.

Valencia se convirtió oficialmente en la candidata de los sectores de centro-derecha para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en la que competirá con aspirantes como Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, y el abogado Abelardo de la Espriella, entre otros.

Tras conocerse los resultados de la consulta, Cabal le envió un mensaje público en el que le pidió mantener la línea política del partido frente al acuerdo con las FARC.

“A Paloma le pido que preserve la oposición firme y la lucha que dimos juntas en la Comisión Primera contra las FARC y contra este proceso”, expresó.