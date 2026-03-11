Colombia

Cabal advierte que el Centro Democrático no puede apoyar candidaturas que defiendan el acuerdo con las Farc

La senadora también pidió a Paloma Valencia mantener la postura crítica frente a la JEP y continuar con la oposición que, según dijo, ambas han liderado desde el Congreso frente al proceso de paz

Guardar

La senadora María Fernanda Cabal expone las razones de su partido, el Centro Democrático, para oponerse al acuerdo de paz con las FARC y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual califica como un "tribunal de impunidad" creado para la guerrilla. - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora María Fernanda Cabal reafirmó que el Centro Democrático no puede respaldar candidaturas que defiendan el acuerdo de paz firmado con las Farc y su sistema de justicia transicional, en particular la Justicia Especial para la Paz (JEP), a la que volvió a calificar como un “tribunal de impunidad”.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la congresista insistió en que su partido ha mantenido una postura constante de rechazo frente a ese acuerdo firmado durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, al considerar que no garantiza justicia para las víctimas ni castigos proporcionales para los responsables de graves delitos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, Cabal aseguró que el Centro Democrático ha sido una de las principales voces políticas que ha defendido a las víctimas del conflicto armado y ha cuestionado los mecanismos de justicia creados tras el acuerdo con la antigua guerrilla de las FARC.

“En nuestro partido hemos luchado siempre por las víctimas que dejaron los terroristas de las FARC. Durante más de nueve años nos hemos opuesto a la llamada Justicia Especial para la Paz, creada por la guerrilla y el gobierno de Santos en La Habana”, afirmó la senadora.

Según Cabal, durante su trayectoria en el Congreso ha intentado promover reformas a ese sistema de justicia transicional, pero dichas iniciativas no han prosperado en el Legislativo.

La congresista reiteró que uno de los puntos más polémicos para su colectividad es la posibilidad de que militares y policías sean juzgados bajo el mismo sistema que los exintegrantes de la guerrilla.

“No he aceptado ni aceptaré jamás que se equipare a nuestros militares y policías con los guerrilleros”, sostuvo.

La Justicia Especial para la
La Justicia Especial para la Paz fue creada tras el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC.- crédito Colprensa / Centro Democrático

Críticas al acuerdo de paz y a la implementación de la JEP

En su intervención, Cabal también cuestionó el impacto del acuerdo firmado en 2016, asegurando que, en su opinión, no ha logrado reducir la violencia ni garantizar justicia plena para las víctimas del conflicto.

De acuerdo con la senadora, la implementación de lo pactado ha implicado altos costos económicos para el Estado y, según su postura, no ha cumplido con la promesa de consolidar la paz en el país.

“El Centro Democrático no puede estar de acuerdo con candidaturas que defienden el acuerdo de impunidad con las FARC, ni con la implementación de un acuerdo que ya le ha costado al país más de ciento siete billones de pesos y que lejos de traer paz, solo ha dejado más violencia e impunidad”, señaló.

Cabal recordó sus diferencias con
Cabal recordó sus diferencias con el expresidente Iván Duque por no impulsar cambios a la JEP durante su gobierno. - crédito Colprensa - Álvaro Tavera)

Diferencias con el gobierno de Iván Duque

Durante el mensaje, Cabal también recordó que una de sus principales diferencias con el expresidente Iván Duque estuvo relacionada con la promesa de campaña de modificar la Justicia Especial para la Paz.

Según la senadora, ese compromiso no se cumplió durante el mandato, lo que a su juicio dejó una deuda con las víctimas y con los miembros de la Fuerza Pública que esperaban cambios en el sistema judicial derivado del acuerdo.

“Una de las diferencias fundamentales que tuve con Iván Duque fue haber faltado a su promesa de campaña de modificar la JEP. Esa deuda quedó en perjuicio de víctimas y militares”, afirmó.

Para Cabal, el sistema de justicia transicional continúa generando inconformidad entre sectores que consideran que los responsables de delitos graves no han recibido sanciones proporcionales.

Cabal pidió a Paloma Valencia
Cabal pidió a Paloma Valencia preservar la lucha política contra el acuerdo con las FARC. - crédito Colprensa

El mensaje directo de Cabal a Paloma Valencia

Uno de los puntos centrales del mensaje de la senadora fue el llamado que hizo a Paloma Valencia, también integrante del Centro Democrático, quien recientemente obtuvo una victoria contundente en la Gran Consulta por Colombia.

Valencia se convirtió oficialmente en la candidata de los sectores de centro-derecha para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en la que competirá con aspirantes como Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, y el abogado Abelardo de la Espriella, entre otros.

Tras conocerse los resultados de la consulta, Cabal le envió un mensaje público en el que le pidió mantener la línea política del partido frente al acuerdo con las FARC.

“A Paloma le pido que preserve la oposición firme y la lucha que dimos juntas en la Comisión Primera contra las FARC y contra este proceso”, expresó.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalCentro DemocráticoPaloma Valenciaacuerdo con las FARCJEPelecciones presidenciales 2026Gran Consulta por ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Desde el 11 de marzo iniciará el restablecimiento gradual de energía en el sur de Santander

ESSA activará un nuevo transformador de 115.000 voltios en la subestación de Barbosa. El proceso se realizará por etapas mientras se monitorea el comportamiento de la red y se coordinan las maniobras técnicas para evitar sobrecargas o nuevas fallas

Desde el 11 de marzo

Resultados Lotería de la Cruz Roja 10 de marzo: quién ganó el premio mayor de $7.000 millones

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de la Cruz

Nueva EPS suspende mesas con pacientes de enfermedades huérfanas y se desata polémica por diferencias en cifras

La decisión de la entidad generó cuestionamientos de organizaciones de pacientes que advierten riesgos para la atención de miles de personas con enfermedades raras en Colombia

Nueva EPS suspende mesas con

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia no serán fórmula presidencial: los detalles del encuentro privado

La ganadora de La Gran Consulta por Colombia y el excandidato a la Alcaldía de Bogotá se reunieron durante alrededor de dos horas

Juan Daniel Oviedo y Paloma

Así rotará el Pico y Placa en Villavicencio este miércoles 11 de marzo de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Así rotará el Pico y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Jineth Bedoya recordó cuál fue

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

‘La reina del flow’ desató

‘La reina del flow’ desató controversia: un video recogió la manera en que Carolina Ramírez vivió el final de su personaje

Falsedades, traiciones y supuesto ‘shippeo’: Juanse Laverde no se guardó nada y contó cómo fue su experiencia en ‘La casa de los famosos’

Arelys Henao dedicó un sentido mensaje al fallecido cantante Yeison Jiménez: “No te olvidaremos”

Participante de ‘La casa de los famosos’ se hizo una prueba de embarazo y el resultado la hizo llorar

El ‘Desafío’ hizo importante advertencia sobre falsos castings y noticias falsas en redes sociales: “No se deje engañar”

Deportes

El Team Medellín-EPM recibió suspensión

El Team Medellín-EPM recibió suspensión por parte de la UCI: dos ciclistas fueron apartados por anomalías en controles antidoping

Kevin Serna fue elegido como parte del “once ideal” del Campeonato Carioca 2026: convirtió gol clave en la semifinal

Ryan Reynolds tendría entre sus planes ver al Internacional de Bogotá en Techo próximamente: “Está muy contento con el equipo”

Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de marzo

Bayern Múnich no tuvo piedad del Atalanta en Champions: goleada 6-1 en octavos y con Luis Díaz de titular