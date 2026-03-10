Colombia

Presentadora de RCN sorprendió al revelar cómo es trabajar con Nicolás Arrieta: “Su primera chamba”

Sandra Bohórquez se refirió a la primera semana de trabajo de Arrieta en ‘Buen Día, Colombia’ y reveló si el canal tiene previsto mantenerlo de forma permanente en el programa

Nicolás Arrieta, quien se hizo popular por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, inició una nueva etapa profesional como presentador en Buen Día, Colombia, el matutino del Canal RCN.

El creador de contenido, que había dejado el reality a finales de febrero, sorprendió a su audiencia con la noticia de su incursión en la televisión nacional, experiencia que relató con entusiasmo y honestidad en sus redes sociales.

En sus primeras impresiones, Arrieta describió el ambiente laboral como positivo y destacó la buena disposición del equipo de trabajo. “Me invitaron a trabajar una semana en Buen Día Colombia. La gente fue muy amable y me sentí libre para opinar”, comentó.

También reconoció que los nervios estuvieron presentes durante su debut, ya que enfrentarse a las cámaras en vivo era un reto completamente nuevo para él. Fiel a su estilo, bromeó sobre la tensión que sintió en el set, asegurando que fue una jornada intensa y diferente a lo que había experimentado antes.

A lo largo de su participación, Arrieta tuvo la oportunidad de compartir mesa con otros presentadores y discutir distintos temas de actualidad, sumándose de manera activa a las dinámicas del programa. Entre risas, mencionó que disfrutó mucho la experiencia y no descartó que su participación pueda extenderse en un futuro.

La llegada de Nicolás Arrieta al espacio matutino del Canal RCN fue bien recibida por sus seguidores, quienes celebraron su versatilidad y autenticidad, mostrando respaldo ante este nuevo desafío profesional en la televisión colombiana.

A un par de semanas de estar en el programa, una de las presentadoras del espacio, Sandra Bohórquez, fue invitada al programa Qué hay pa dañar, en donde habló del desempeño de Arrieta y si el canal lo está teniendo en cuenta para un contrato más formal.

Durante el programa radial, Sandra recibió un comentario del público que aseguraba que Nicolás era un buen compañero de set, a lo que la presentadora comentó: “Ay sí, lo amo, lo amamos, estamos muy felices con Nico y su primera chamba en Buen día Colombia”, aseguró. Incluso usó algunas palabras que dijo la cantante Lady Noriega para describir sus primeras impresiones trabajando con el Youtuber. “Lady Noriega dijo: ‘Mi hijo me mostró a Nicolás y me dio miedo, pero cuando lo conozco, es un dulce’, y es que es una persona demasiado noble’, detalló la presentadora.

Sobre la estadía permanente de Arrieta en el programa, Sandra dijo: “Él va a estar otra semana más como comentarista de La casa de los famosos, pero la gente lo quiere tanto, que ya lo tenemos todo el programa, todas las personas que lo conocen, les cae muy bien Nicolás Arrieta”.

Las reacciones en redes sociales se mostraron a favor de que el YouTuber permanezca en el maturino del Canal RCN. “Por Nicolás me veo buen día, Colombia”, “cambien a Diego SAENZ X Nico Arrieta, le iría mejor”, “dejenle la chambita, lo hace muy bien”, “No me pierdo el programa 🥰 con Nico es más divertido", “Los dos echan chismecito🥰 me alegra que Nico tenga complicidad y su relación con los presentadores Buen Día Colombia", (Sic), aseguran algunos interanutas.

Luego de pasar su primera semana como invitado en el programa, Arrieta apareció en su cuenta de TikTok donde aseguró que ha disfrutado su primer trabajo en televisión nacional.

“Hoy fue mi primera chamba, me invitaron una semana, estuvo muy cool, la gente fue muy chévere, yo dije lo que me dio la gana, me dieron Full pass que me encanta... Me divertí, que fue lo importante, seguro mañana me echan”, dijo el creador en medio de risas.

Aunque Nicolás aseguró que ha disfrutado estar ante la cámara como invitado, confesó que los nervios estuvieron presentes. “Estuve nervioso, obviamente, sudé un montón, sudé demasiado, olía mal, porque sudaba por todos lados, me da muchos nervios estar en la televisión”, reveló.

