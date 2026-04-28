Colombia

Nombran a Nini Johana Castañeda como superintendente encargada tras la salida de Billy Escobar

La designación se oficializó mediante decreto del 23 de abril de 2026, un día antes de la renuncia del anterior jefe de la entidad, quien dejó el cargo tras más de cuatro años de gestión

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Mujer sonriente en traje azul oscuro con contorno blanco recortado sobre el edificio de ladrillo rojo de la Superintendencia de Sociedades y un cielo azul risografía.
Nini Johana Castañeda Quintero fue designada como superintendente encargada mediante el Decreto 0423 del 23 de abril de 2026- crédito Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades confirmó el encargo de Nini Johana Castañeda Quintero como nueva superintendente, en medio de la reciente salida de Billy Escobar Pérez, quien presentó su renuncia el 24 de abril de 2026 luego de permanecer más de cuatro años al frente de la entidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, el nombramiento se formalizó a través del Decreto 0423 del 23 de abril de 2026. En el documento, la entidad indicó que “mediante el Decreto 0423 del 23 de abril de 2026, se encargó a la Doctora Nini Johana Castañeda Quintero de Superintendente de Sociedades”.

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La Superintendencia detalló que Castañeda cuenta con más de 15 años de experiencia en distintos sectores. Según el informe, su trayectoria abarca “el sector público, privado y en instituciones de educación superior, en el ámbito de la asesoría, consultoría y estructuración de proyectos”. Además, ha ocupado varios cargos dentro de la misma entidad.

En el comunicado se enumeran algunos de los roles que ha desempeñado: “Directora de Acuerdos de Ejecución y Directora de Liquidaciones en la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, así como Asesora en la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales, y su más reciente rol como Secretaria General”.

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La nueva funcionaria cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público, privado y académico, según la Superintendencia de Sociedades- crédito Supersociedades
La nueva funcionaria cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público, privado y académico, según la Superintendencia de Sociedades- crédito Supersociedades

La entidad también señaló que el encargo busca mantener la línea de trabajo que venía desarrollándose. En ese sentido, afirmó que “su designación asegura la continuidad de una gestión orientada al fortalecimiento del sector empresarial colombiano, al ejercicio técnico de las funciones de supervisión, inspección y control, y a la preservación de las empresas como fuente de desarrollo, empleo y bienestar social”.

Asimismo, la Superintendencia indicó que continuará con sus objetivos institucionales. En el mismo documento se lee que “la Superintendencia de Sociedades reafirma su compromiso institucional de continuar aportando a la confianza, la productividad y la sostenibilidad del ecosistema empresarial colombiano”.

El nombramiento se da en un contexto marcado por la salida de Billy Escobar Pérez, quien venía desempeñándose como superintendente desde diciembre de 2021. Su permanencia en el cargo se extendió por 4 años y 8 meses, lo que lo convirtió en uno de los funcionarios con mayor continuidad reciente en la entidad.

Billy Escobar es el superintendente de Sociedades de Colombia - crédito Superintendencia de Sociedades
Billy Escobar Pérez presentó su renuncia el 24 de abril de 2026, tras permanecer 4 años y 8 meses al frente de la entidad- crédito Superintendencia de Sociedades

Escobar presentó su renuncia formal el 24 de abril de 2026, decisión que comunicó públicamente a través de un comunicado y entrevistas. En sus declaraciones, explicó que su salida respondía al cierre de un ciclo profesional. Señaló que, tras el tiempo en el cargo, consideraba cumplida su etapa al frente de la institución.

Entre las razones expuestas también mencionó motivos personales y profesionales. En su carta de renuncia expresó su intención de avanzar en otros proyectos, luego de haber liderado la entidad durante un periodo que abarcó el final del gobierno de Iván Duque y buena parte de la administración de Gustavo Petro.

Durante su gestión, Escobar insistió en la necesidad de mantener el carácter técnico de la Superintendencia de Sociedades. En sus intervenciones públicas subrayó que este tipo de entidades deben operar con criterios técnicos y no políticos, y defendió un enfoque preventivo frente al sector empresarial, más que uno centrado en sanciones.

La noticia de que esta empresa pidió un salvavidas a la Superintendencia de Sociedades impactó a la industria - crédito Supersociedades
El relevo en la Superintendencia de Sociedades se da en medio de un cambio en la dirección tras la salida del anterior jefe del organismo - crédito Supersociedades

Aunque no se reportaron rupturas formales con el Gobierno, su salida se produjo en medio de ese énfasis en la autonomía institucional. El relevo, ahora con un encargo interno, marca una transición en la dirección de la entidad mientras se define si habrá un nombramiento en propiedad.

Por ahora, Castañeda asume la conducción de la Superintendencia en calidad de encargada, con el respaldo de su trayectoria interna y en un momento en el que la entidad mantiene funciones clave relacionadas con la supervisión, inspección y control de las sociedades en el país.

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