Petro criticó la exclusión del país del ‘Escudo de las Américas’ convocado por Trump: “Colombia es esencial por su experiencia”

Petro criticó la estrategia regional promovida por Washington para enfrentar a los carteles del continente americano- crédito

El presidente Gustavo Petro criticó la exclusión de Colombia de la iniciativa regional impulsada por el Gobierno de Estados Unidos, bajo la gestión de Donald Trump, con el fin de enfrentar el narcotráfico en el continente americano.

El mandatario colombiano habló desde Viena, en Austria, donde participó en la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas. Fue en este escenario en el que lanzó su crítica hacia la alianza y habló sobre su lucha contra el narcotráfico y la restitución de tierras.

Durante su intervención, Petro cuestionó la decisión de Estados Unidos de convocar una alianza antinarcóticos llamada “Escudo de las Américas” sin incluir a Colombia y otros países. La iniciativa se presentó en Miami y plantea una coordinación regional para enfrentar a los carteles, fortalecer la cooperación militar y limitar la influencia de China en el hemisferio.

La estrategia de Estados Unidos busca combatir el narcotráfico en todo el continente americano - crédito Kevin Lamarque/Reuters

El jefe de Estado colombiano expresó inconformidad con la exclusión y defendió los resultados de su gobierno en la lucha contra el tráfico de drogas: “Nos han desertificado cuando estamos demostrando eficacia”.

Petro planteó interrogantes sobre la decisión de apartar a Colombia de la estrategia: “¿Por qué, si hemos incautado 3.300 toneladas que nunca antes en la historia ningún país del mundo ha hecho?”. El presidente sostuvo que el país cuenta con una capacidad de inteligencia clave en operaciones internacionales contra el narcotráfico.

“Colombia, a pesar de sus errores y problemas, tiene la inteligencia más sofisticada para, en alianza con setenta y cinco naciones, incautar sin matar a nadie, 3.300 toneladas”, señaló. A su juicio, ese nivel de coordinación evidencia la experiencia del país en operaciones contra la cocaína.

Petro defendió los resultados de su gobierno en incautaciones de droga y resaltó la cooperación con decenas de países - credito Andrea Puentes/Presidencia

Las críticas también incluyeron una referencia directa a la alianza realizada en Estados Unidos, por lo que el presidente Petro afirmó que se organizaron encuentros regionales sin la participación de uno de los países con mayor conocimiento en la materia.

“Entonces, se hacen reuniones de alianza excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína, Colombia es esencial por su experiencia para erradicar, para irradiarla al conjunto del planeta”, señaló frente a todo el auditorio.

El presidente aclaró que no cuestiona la posibilidad de crear coaliciones internacionales. No obstante, expresó dudas sobre la eficacia del bloque convocado por Washington: “No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, eso es del libre entender de la política, pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur, lo van a agujerear”.

El presidente colombiano afirmó que la exclusión del país genera interrogantes sobre la lógica de la alianza - credito Andrea Puentes/Presidencia

“Yo creo que con la experiencia que tenemos, y aquí se ha construido una alianza con setenta y cinco inteligencias policiales en Europa, en Asia y en todo el mundo, con los Estados Unidos incluido, tenemos una mayor capacidad de escudo contra la cocaína“, señaló el presidente Petro en su discurso.

Esta es la alianza de los países del continente que molestó al presidente Petro

Y es que la cumbre “Escudo de las Américas” reunió a varios mandatarios del continente, entre los asistentes figuraron Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, presidente electo de Chile; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; y Luis Abinader, de República Dominicana.

También participaron Daniel Noboa, de Ecuador; Nayib Bukele, de El Salvador; Mohamed Irfaan Ali, de Guyana; Nasry Asfura, de Honduras; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay; y la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, de Trinidad y Tobago.

El Gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, respaldó la convocatoria y sostuvo que el encuentro busca promover estrategias contra el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal, además de frenar interferencias externas en la región.

El presidente Donald Trump se reunió con la mayoría de presidentes de América para firmar una alianza antinarcos - crédito Kevin Lamarque/Reuters

La decisión de Estados Unidos causó sorpresa en el presidente Gustavo Petro y en otros gobiernos de la región, debido a que la propuesta dejó por fuera a varios países de América Latina, como Colombia, México, Brasil, Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Desde Viena, Petro defendió el modelo colombiano de sustitución de cultivos ilícitos y resaltó las cifras de incautaciones registradas durante su administración.

Para el presidente colombiano, cualquier estrategia regional que ignore ese conocimiento enfrenta debilidades desde su origen: “Colombia es esencial por su experiencia”.