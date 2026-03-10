Colombia

Petro convocó a los abogados del país a acudir a las comisiones de escrutinio: “El voto se cuida hasta el último momento”

El jefe de Estado señaló que el preconteo no tiene efecto legal y es solo una estimación rápida para la opinión pública

Guardar
Petro continúa con dudas sobre
Petro continúa con dudas sobre la transparencia de las elecciones- credito Andrea Puentes/Presidencia

Con las elecciones del 8 de marzo de 2026 en Colombia, se reconfiguró el poder legislativo para el periodo 2026-2030, marcado por un crecimiento significativo en la participación ciudadana para el Congreso, aunque registró una disminución notable en las consultas interpartidistas, según lo informado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Observatorio Político Electoral de la Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE).

En la elección de 2026, se contabilizó la participación de 20.492.278 votantes para el Senado de la República. Esta cifra representa casi dos millones más que en el proceso de 2022, que alcanzó los 18.636.732 sufragios, revelan los datos oficiales de la MOE. En la Cámara de Representantes, también se evidenció una tendencia ascendente: 19.947.812 ciudadanos expresaron su voto, superando el número de 18.603.990 sufragios emitidos cuatro años antes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Tras las votaciones del 8 de marzo, en las que el Pacto Histórico obtuvo 25 escaños en el Senado y 29 en la Cámara de Representantes, el presidente de la República, Gustavo Petro, instó a los abogados del país a asistir a las comisiones de escrutinio y cumplir la tarea de revisar los resultados de la contienda.

Petro instó a los partidos
Petro instó a los partidos políticos a pagar a los abogados - crédito @petrogustavo/X

“Convoco a todas y todos los abogados con experiencia a los escrutinios para acudir a todas las comisiones de escrutinio en el país. Efectivamente existe una gran diferencia entre el preconteo publicitado y los votos en las urnas”, escribió en su cuenta de X.

A la par, señaló que “el voto se cuida hasta el último momento. Los partidos deben organizar el pago de abogados, si es necesario, de acuerdo a los días que trabajen (sic)”.

El gobernante de los colombianos reafirmó sus críticas contra el sistema utilizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, calificándolo de obsoleto.

“Debe terminar de una vez por todas, el uso de software vulnerable y formularios con tachones que se cuentan por miles. Mostraré como empresarios en el Valle del Cauca entrenaban a jurados de votación que hicieron inscribir para el fraude (sic)”, aseveró Gustavo Petro.

Petro denunció irregularidades en los comicios del 8 de marzo

El presidente Gustavo Petro destacó
El presidente Gustavo Petro destacó que el preconteo de las elecciones del 8 de marzo “no tiene efecto legal” - crédito César Carrión/Presidencia

El presidente Petro también afirmó que “el preconteo no tiene efecto legal y se usaba por simplemente demostrar rapidez, y en el fondo, prefigurar la opinión pública sin que existan los datos legales (sic)”.

Según sus consideraciones, esta práctica, realizada por Thomas Greg and Sons, había estado sin auditoría técnica; “se convertía en el escrutinio final cuando los testigos o no existían o no sabían cómo impugnar las mesas para que fuesen escrutados”.

Incluso, insistió en que los participantes deben actuar con cautela: “Los testigos deben ser pacientes y solo hasta ese momento decidir impugnar o no”.

Gustavo Petro alertó sobre posibles
Gustavo Petro alertó sobre posibles discrepancias entre los resultados preliminares y los datos oficiales - crédito @petrogustavo/X

El primer mandatario anotó: “Si hay diferencia de datos, vamos a tener un anochecer algo frío”. Gustavo Petro insistió en que los testigos permanezcan en sus mesas hasta el cierre completo, una medida que, según él, garantiza la transparencia en la verificación de los resultados: “Ahora se impone otro requisito: que los testigos se queden hasta el final en sus mesas”.

En su análisis explicó que la distinción entre preconteo y escrutinio oficial es fundamental, porque la información preliminar no refleja la legalidad de los votos, sino solo una estimación rápida para la opinión pública. Petro señaló que los formularios E-14, que registran los datos de votación al finalizar la jornada, serán determinantes para el conteo oficial, pero que estarán pendientes para compararlos con las cifras finales, que serán las oficiales.

El primer mandatario, por su cargo, no puede emitir opiniones directas sobre los resultados de las elecciones y menos sobre los próximos comicios presidenciales, más allá de generalizar sobre la jornada, sin embargo continúa cuestionando a la empresa responsable del preconteo.

Temas Relacionados

Gustavo PetroReconteo de votosMesas de votaciónAbogadosComisiones de escrutinioFraude electoralVotoPartidos políticosGobierno nacionalElecciones 2026Elecciones 8 de marzoColombia-Noticias

Más Noticias

Tirreno Adriático 2026 - EN VIVO HOY, etapa 2: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y a los colombianos en acción

El recorrido cuenta con un total de 206 kilómetros en la jornada entre Camaiore y San Gimignano y cuenta con Brandon Rivera, Santiago Buitrago y Fernando Gaviria

Tirreno Adriático 2026 - EN

Mujer colombiana les dio a probar Bienestarina a su esposo y suegra alemanes y así reaccionaron: “Repitió tres veces”

La reacción evidenció la curiosidad como un valor cultural asociado a este producto para los colombianos

Mujer colombiana les dio a

Pico y Placa en Bogotá: evita multas este martes 10 de marzo de 2026

Verifica cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día si planeas conducir en la ciudad

Pico y Placa en Bogotá:

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido

El defensor colombiano fue elegido por la Uefa como el mejor defensor de los play-offs, en donde el cuadro turco eliminó a la Juventus de Italia

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Luis Díaz relató las dificultades que enfrentó para llegar al fútbol de élite, antes del partido contra el Bayern Múnich por Champions League

En entrevista oficial con el canal de la UEFA, la estrella de la selección Colombia recordó sus comienzos a nivel profesional

Luis Díaz relató las dificultades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yuli Ruíz y Alejandro Estrada

Yuli Ruíz y Alejandro Estrada protagonizan pelea que pone en duda su romance en ‘La casa de los famosos’: “Será que me está utilizando”

Yina Calderón lanzó indirectas a Westcol y puso en duda el fin de su rivalidad: ¿Está como más bonito, no?

Shakira publicó un video con sus momentos más rockeros e invitó a sus seguidores a votar por ella para el Salón de la Fama del Rock & Roll

Falleció el odontólogo de Lina Tejeiro, Pautips, Paola Jara y otras celebridades: quién era Jimmer Hernández

La Liendra le confesó a Roberto Velásquez lo que realmente piensa de su paso por ‘La casa de los famosos’: “No me hace pero nada de falta”

Deportes

Atalanta vs. Bayern Múnich EN

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Etapa 3 de la París-Niza - EN VIVO: siga aquí a los colombianos en una de la carreras de ciclismo más importantes del mundo

Tirreno Adriático 2026 - EN VIVO HOY, etapa 2: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y a los colombianos en acción

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido

Luis Díaz relató las dificultades que enfrentó para llegar al fútbol de élite, antes del partido contra el Bayern Múnich por Champions League