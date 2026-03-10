Colombia

Miguel Uribe Londoño ratificó a su fórmula vicepresidencial para la primera vuelta: será mujer

El veterano político, padre del asesinado senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, confirmó en sus redes sociales el nombre de la persona que lo acompañará en su camino a la Casa de Nariño, cuya jornada decisiva será el domingo 31 de mayo

Miguel Uribe Londoño presentó en
Miguel Uribe Londoño presentó en sus redes sociales a Luisa Villegas como su fórmula vicepresidencial - crédito @MiguelUribeL/X

Miguel Uribe Londoño ratificó el martes 10 de marzo la designación de la que será su fórmula vicepresidencial, con miras a los comicios del 31 de mayo de 2026. Se trata de Luisa Fernanda Villegas, una administradora de empresas formada en la Universidad Cesa, con experiencia en el sector público y privado, que incluye cargos en ProColombia y ejerció como secretaria privada del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, que también entró a la contienda electoral.

Uribe Londoño destacó las cualidades de Villegas, al resaltar su trayectoria de servicio y preparación académica y remarcó en su pronunciamiento que su elección representa una apuesta por el liderazgo femenino en la política nacional, al asegurar que las mujeres estarán bien representadas en su proyecto de Gobierno. Así comienzan a configurarse las apuestas de cada candidato, pues en la víspera aspirantes como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ya se decantaron.

“Qué orgullo contar con @luisavillegasa como mi fórmula vicepresidencial. Una mujer admirable, con carácter, experiencia y profundo compromiso social. Ha trabajado por los jóvenes, por los emprendedores y por abrir oportunidades para todos los colombianos. En nuestro gobierno vamos a construir una Colombia segura, próspera, con autoridad, orden y justicia social”, expresó Uribe en X, al posar al lado de la mujer que lo acompañará en este camino.

A través de su perfil
A través de su perfil de X, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño ratidicó a su fórmula vicepresidencial , Luisa Villegas - crédito @MiguelUribeL/X

El objetivo de esta fórmula, según había expresado previamente, será el de trabajar por un país seguro, próspero y unido, con un Estado eficiente y oportunidades para toda la población. Uno de los principales pilares será el desarrollo de la juventud en el territorio nacional, que representa el 25% de la población, además de la creación del programa de becas Miguel Uribe Turbay, destinado a promover la educación y el talento a través del Icetex.

El aspirante del partido Demócrata Colombiano, tras su salida del Centro Democrático, por diferencias por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lo excluyó del proceso de selección del candidato de la colectividad, hizo un llamado a la unión nacional e invitó a dejar de lado la polarización política. A su vez, planteó su intención de integrar diversas fuerzas políticas y sociales en una propuesta que adelante transformaciones profundas en diferentes frentes.

Miguel Uribe Londoño indicó su
Miguel Uribe Londoño indicó su deseo de liderar un proyecto presidencial basado en experiencia y reconciliación - crédito @migueluribel/X

A su vez, Uribe Londoño ha extendido una invitación a todos los sectores de la sociedad, incluyendo comunidades negras, afros, palenqueras, raizales, liberales y conservadores, en busca de un respaldo amplio y diverso para su aspiración presidencial.

Así avanzan la escogencia de fórmulas vicepresidenciales

Así como Uribe Londoño reconfirmó a Villegas como su compañera, lo han hecho otros aspirantes. Uno de ellos, Cepeda, que causó revuelo en la escena política al designar a la senadora Aída Quilcué como su compañera de fórmula; una apuesta con la que buscaría reivindicar los derechos de las comunidades indígenas. Del mismo modo, De la Espriella confirmó al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo como su compañero de cara a la vicepresidencia.

Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto. Así será el Gobierno del Tigre: uno conformado por los mejores, sin amiguismos ni cálculos políticos; un gobierno diseñado para hacer realidad el sueño de convertir a Colombia en un país milagro”, indicó De la Espriella en su perfil de X, en el que destacó las virtudes del exministro de la administración de Iván Duque Márquez.

Reconocida en su territorio como
Reconocida en su territorio como guardiana del conocimiento ancestral, Aida Quilcué transmite la cultura y las raíces de la comunidad nasa - crédito @aida_quilcue/X

Por su parte, Quilcué defendió sus orígenes, pues representa a los pueblos históricamente olvidados. “Diría que la trayectoria en el proceso que hemos venido construyendo, sobre todo en la participación política, tenemos una votación importante y sin duda lo demostraremos en este camino que hoy empezamos y que será definitivo y fundamental para el país”, afirmó la congresista, en diálogo con Blu Radio, tras esta elección.

Se espera que el miércoles 11 de marzo la senadora y candidata del Centro Democrático Paloma Valencia defina cuál sería su fórmula vicepresidencial, tras establecer un nuevo diálogo con el exconcejal de Bogotá y exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, que hasta el momento no tiene un ofrecimiento formal sobre esta posibilidad, pero que de entrada puso condiciones para analizar una eventual propuesta que venga desde la aspirante de derecha.

