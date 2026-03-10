Colombia

En video quedó registrado cuando un padre castigó a “correazos” a su hijo tras accidente en piques ilegales en Pitalito, Huila: “Ya, pa”

Un joven tomó una moto sin permiso y sufrió un accidente durante piques ilegales, lo que llevó a su padre a imponerle un castigo público

Guardar
El incidente ocurrió en la
El incidente ocurrió en la avenida que conduce a la Universidad Surcolombiana, epicentro recurrente de carreras ilegales en Pitalito - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Captura video El Jhofer/Facebook

El accidente de un joven durante piques ilegales en Pitalito, Huila, puso el foco sobre los riesgos y la frecuencia de estas carreras clandestinas en el departamento.

La situación se registró en la avenida que conecta con la Universidad Surcolombiana (Usco), donde varios jóvenes se reunieron para competir de manera ilegal con motocicletas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con testigos, uno de los participantes perdió el control de su vehículo y sufrió un accidente que lo dejó tendido en la vía, solicitando auxilio a quienes lo rodeaban.

Minutos después del accidente, la situación tomó un giro inesperado con la llegada del padre del joven herido. Según se aprecia en el video que circuló ampliamente en redes sociales, el hombre, al enterarse de la causa del accidente, expresó su molestia y reprendió a su hijo con “correazos” en plena vía pública.

La reacción del padre, quien se negó a trasladar a su hijo al hospital y lo reprendió en público, generó discusión entre testigos - crédito El Jhofer/Facebook

El joven creyó que sería trasladado a un centro asistencial, pero en cambio recibió la reprimenda de su padre, quien le reclamó haber desobedecido y puesto en riesgo su vida.

El padre, en medio de su enojo, le gritó al joven: “Yo no le voy a alcahuetear”, mientras lo reprendía físicamente, según relataron los presentes, mientras su hijo se escuchó decir: “Ya Pa”.

La escena, grabada por algunos de los asistentes, provocó reacciones inmediatas tanto entre los jóvenes que participaban en los piques como entre los familiares reunidos en el lugar.

El fenómeno de los piques ilegales en el Huila preocupa por la frecuencia y el riesgo que implica, especialmente para los adolescentes. Las autoridades han reiterado en múltiples ocasiones que mantienen operativos constantes para frenar estas prácticas, reforzando los controles viales y la aplicación de sanciones conforme al Código Nacional de Tránsito.

Más de 200 motocicletas han
Más de 200 motocicletas han sido inmovilizadas en operativos contra piques ilegales en el departamento de Huila - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El aumento de accidentes y sanciones por piques ilegales en municipios del Huila ha encendido las alarmas entre familias y autoridades. Las cifras oficiales reportan más de 200 motocicletas inmovilizadas y cerca de 300 comparendos en lo que va del año, la mayoría dirigidos a conductores menores de edad que infringieron la normativa de tránsito.

El caso de Pitalito, que involucró tanto un accidente como una reprimenda pública, ha reactivado el llamado de las autoridades y de algunos padres de familia para que los jóvenes tomen conciencia sobre las consecuencias de participar en actividades ilegales y peligrosas.

Las autoridades insisten en que la prevención y la sanción deben ir de la mano para evitar nuevas tragedias asociadas a los piques ilegales en las vías del Huila.

Niño de 8 años resultó herido tras ser embestido por una moto que corría piques ilegales en Medellín

El accidente ocurrido en el barrio Manrique, al nororiente de Medellín, ha intensificado la preocupación de los vecinos por la inseguridad vial asociada a las carreras ilegales. Un niño de ocho años y un adulto resultaron gravemente heridos cuando un motociclista, que presuntamente participaba en piques clandestinos, los atropelló en la vía exclusiva del Metroplús.

La colisión se produjo en
La colisión se produjo en un carril exclusivo para transporte público, donde se han denunciado reiteradas infracciones vinculadas a competencias no autorizadas y exceso de velocidad en el nororiente de la ciudad- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la información proporcionada por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el incidente involucró a un conductor que circulaba sin el seguro obligatorio ni la revisión tecnicomecánica exigida por la ley.

La motocicleta transitaba por un corredor restringido, utilizado habitualmente para competencias ilegales. Las autoridades confirmaron que el responsable resultó herido, pero decidió abandonar la escena y buscar atención médica por su cuenta, lo que ha dificultado su identificación y la imposición de sanciones.

El menor de edad, tras sufrir una fractura de cadera, fue trasladado de urgencia a la Clínica Policariño, mientras que el adulto afectado recibió atención médica en la Clínica La María. Ambos permanecen bajo observación, debido a la gravedad de sus lesiones.

Temas Relacionados

Piques ilegales HuilaJoven en motoPadre castigó a correazos a su hijoVideo viralPiques en PitalitoAvenida que conecta Universidad SurcolombianaHuilaColombia-Noticias

Más Noticias

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: gol de Mario Lemina para darle la ventaja al equipo turco en los octavos de final de la Champions League

El defensor colombiano fue elegido por la Uefa como el mejor defensor de los play-offs, en donde el cuadro turco eliminó a la Juventus de Italia

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera buscarán comenzar con el pie derecho la serie ante el cuadro italiano, en condición de visitante

Atalanta vs. Bayern Múnich EN

Lina María Garrido aplaudió la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella y criticó la dupla Cepeda-Quilcué: “Similar al fracaso de Francia Márquez”

La representante a la Cámara consideró que la presencia de José Manuel Restrepo fortalece la candidatura del abogado, mientras cuestionó el perfil ideológico de Quilcué y su aporte a la fórmula de la izquierda

Lina María Garrido aplaudió la

A pesar de la preocupación de Petro por supuesto fraude, la MOE de la Unión Europea calificó las elecciones en Colombia como transparentes

El informe de la Misión de Observación Electoral de la UE resaltó la organización de la jornada, el alto nivel de participación ciudadana y la supervisión de jurados en 30 departamentos y Bogotá, pese a incidentes en zonas rurales

A pesar de la preocupación

Colombia entra en el mayor hueco fiscal en décadas: el déficit del Gobierno llegó a 6,4% del PIB en 2025, según Corficolombiana

En un informe advierten que el desbalance de las cuentas públicas alcanzó niveles que solo se habían visto en episodios excepcionales. El deterioro se explica por el aumento del gasto, mientras los ingresos se mantienen casi sin cambios

Colombia entra en el mayor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Juan Daniel Oviedo reveló que

Juan Daniel Oviedo reveló que buscó ayuda para mejorar su tono de voz: “Me dijeron ‘no pierda su tiempo’”

Violeta Bergonzi explicó por qué le pidió a Valentina Taguado que no la mencionara tras su paso por ‘Masterchef Celebrity’: “Amigas no, éramos compañeras”

Fredy Guarín reapareció en redes sociales con fotografía junto a Andreina Fiallo: compartió una reflexión sobre el perdón

Presentadora de RCN sorprendió al revelar cómo es trabajar con Nicolás Arrieta: “Su primera chamba”

Lokillo Flórez se refirió a los comentarios en redes sobre su separación de Karen Gutiérrez: “Dejó a la del proceso”

Deportes

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: gol de Mario Lemina para darle la ventaja al equipo turco en los octavos de final de la Champions League

DT de Once Caldas defiende las fiestas de sus jugadores en los días de descanso: “El día libre es para desahogarse”

Atlético Nacional confirmó a Sebastián Arango como técnico a pesar de haber sido eliminado de la Sudamericana por Millonarios

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

La condición física de Luis Suárez genera preocupación antes del Mundial 2026: con el Sporting de Lisboa entrena menos para priorizar su recuperación