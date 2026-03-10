El recibo de la luz en Bogotá tendrá un cambio en el cobro del servicio de aseo a partir de 2026: ¿a quiénes afectará?

La empresa Limpieza Metropolitana (LIME) seguirá como responsable del barrido y la recolección de residuos en las localidades afectadas, pese al cambio en la facturación del aseo - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Enel Colombia

A partir de marzo de 2026, más de un millón de hogares y comercios de Bogotá en las localidades de Tunjuelito, Bosa, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar verán un cambio en la forma en que se les factura el servicio de aseo.

La empresa Limpieza Metropolitana (LIME), responsable del barrido, recolección de residuos y poda en estas zonas, informó que la tarifa de aseo dejará de cobrarse de manera bimensual en la factura del Acueducto y pasará a ser mensual a través del recibo de energía de Enel Colombia.

El ajuste responde a una estrategia de modernización y simplificación de la facturación de servicios públicos en Bogotá. Desde marzo, el cobro por el servicio de aseo aparecerá cada mes en la factura de Enel, junto con el consumo eléctrico. Los usuarios deberán revisar cuidadosamente el número de días facturados, ya que durante el periodo de transición, el valor del aseo podría presentar ligeras variaciones debido al ajuste del ciclo de facturación.

El servicio de aseo dejará de cobrarse en la factura bimestral del Acueducto y ahora aparecerá de forma mensual junto al recibo de energía - crédito Uaesp

El cambio busca brindar mayor comodidad y transparencia para los usuarios, quienes podrán consultar, pagar y gestionar todos sus servicios en una sola plataforma. Los clientes pueden inscribirse para recibir la factura electrónica en www.enel.com.co , facilitando el acceso a la información y habilitando canales de pago digitales y presenciales para mayor flexibilidad.

¿Qué se mantiene igual?

La empresa LIME continúa siendo la responsable de la prestación del servicio, así como de la atención a los usuarios. Las frecuencias y horarios de recolección, barrido y poda en barrios y localidades no sufrirán modificaciones. Los ciudadanos deben seguir presentando sus residuos conforme al cronograma habitual, evitando el abandono de basura en espacio público.

Para consultas o inquietudes sobre el servicio de aseo, el canal de atención sigue siendo LIME, tanto en línea como en sus puntos presenciales:

Centro de Atención al Usuario LIME: carrera 56 #9-17 Local 2, Torre Américas, BOG Américas Bogotá D.C.

Super Cade Bosa: Autopista Sur (avenida calle 57R sur #72D-12) junto al Portal Sur de TransMilenio.

Super Cade CAD: carrera 30 #25-90.

Super Cade Manitas: carrera 18L #70B-50 sur.

CADE Santa Lucía: carrera 14 #41B-30 sur.

Línea de atención LIME: 601 486 3300.

Los usuarios deberán estar atentos a los días facturados durante el periodo de transición del nuevo sistema de cobro del aseo en Bogotá - crédito @Uaesp/X

¿Qué cambia en la factura?

El valor del servicio de aseo aparecerá como un ítem independiente en la factura de Enel Colombia, reflejando el costo mensual correspondiente según la tarifa regulada. Los usuarios podrán identificar el monto, los días facturados y los canales de atención disponibles para resolver dudas sobre su cobro. La transición de cobro bimensual a mensual busca facilitar la planeación financiera de los hogares y comercios.

Expansión y nuevos servicios en Bogotá La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la prórroga de los contratos con los cinco operadores de aseo hasta 2028, garantizando la continuidad del servicio y la implementación de mejoras. La empresa pública Aguas de Bogotá asumirá la recolección de escombros, muebles y elementos voluminosos, reforzando la atención de puntos críticos y aumentando la capacidad de manejo hasta mil toneladas diarias de residuos especiales.

El modelo de gestión de residuos sólidos en la ciudad se basa en las áreas de Servicio Exclusivo (ASE), asignando territorios y horarios específicos a cada operador. El distrito recuerda a los ciudadanos la importancia de respetar los horarios de recolección para evitar sanciones y el deterioro del espacio público. Para renovar enseres o disponer de objetos voluminosos, los usuarios deben agendar la recogida con su operador o utilizar los Ecopuntos habilitados para disposición gratuita.

Los ciudadanos pueden suscribirse para recibir la factura electrónica de servicios públicos en www.enel.com.co y acceder a canales digitales y presenciales para consultas y pagos - crédito Enel

Recomendaciones para los usuarios

Revisa el número de días facturados durante el periodo de transición.

Actualiza tus datos y suscríbete a la factura electrónica en www.enel.com.co para recibirla de manera rápida y segura.

Usa los canales digitales y presenciales de Enel y LIME para consultas y pagos.

Agenda la recolección de voluminosos, muebles o escombros con anticipación.

Mantén el cronograma habitual para la entrega de residuos y respeta los horarios informados por el operador.

La administración distrital reiteró que los cambios en la facturación no implican variaciones en la calidad ni en la frecuencia del servicio, e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada y hacer uso responsable de los canales de atención disponibles para resolver cualquier inquietud sobre el nuevo esquema de cobro del aseo en Bogotá.