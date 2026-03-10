El candidato Abelardo de la Espriella eligió a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial para su campaña en 2026

La selección pretende generar confianza y sumar solvencia profesional al binomio, una estrategia orientada a superar las divisiones y promover acuerdos en medio del contexto electoral colombiano - crédito Campaña presidencial Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció el 10 de marzo en Bogotá que su fórmula vicepresidencial para las elecciones de Colombia 2026 será el economista y exministro José Manuel Restrepo, con el objetivo de construir consensos y sumar experiencia técnica a su proyecto político.

La selección de Restrepo responde a la intención de De la Espriella de promover una propuesta enfocada en el consenso nacional, respaldada por el perfil técnico y la trayectoria pública de su acompañante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el comunicado oficial del candidato, el equipo busca unir al país más allá de las diferencias políticas y afrontar los desafíos de una etapa marcada por la polarización.

El abogado y aspirante presidencial resaltó, en el comunicado de prensa, que la decisión estuvo motivada por la necesidad de rodearse de personas con experiencia, solvencia técnica y vocación de servicio.

“La elección de mi vicepresidente no ha obedecido a cálculos políticos ni a recomendaciones de nadie. Creo firmemente que Colombia necesita rodearse de personas mejores que uno mismo para poder reconstruir el país”, subrayó De la Espriella.

En una grabación difundida en su cuenta de X, el candidato agregó que no hubo “amiguismo” en la designación.

La inclusión de José Manuel Restrepo, señalado como un profesional con amplia trayectoria, responde al propósito del equipo de buscar unidad nacional y afrontar los desafíos institucionales presentados en la actual coyuntura electoral - crédito Colprensa

“He visto a mi fórmula cuatro veces en la vida. A pesar de ello, desde el primer momento en que anuncié mi aspiración tuve claro que un académico reputado, exministro muy bien calificado, será el mejor compañero de viaje en esta justa patriótica”, manifestó, según el comunicado oficial.

Motivos detrás de la designación de la fórmula vicepresidencial

De la Espriella insistió en su apuesta por el trabajo en equipo y la ética como bases para un gobierno de unidad nacional. Reiteró: “No hay amiguismo en dicha decisión, porque he visto a mi fórmula cuatro veces en la vida... Tuve claro que un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional será, sin duda, el mejor compañero de viaje”.

El candidato señaló que desde hace años admira a Restrepo “porque es un hombre brillante, es un hombre de familia, honesto, intachable, práctico y humilde”. Añadió que su gabinete, en caso de llegar a la Presidencia, estará caracterizado por la excelencia: “Así será el gabinete también, de lujo”, indicó en video difundido y en el comunicado.

A lo largo de su discurso, De la Espriella puso énfasis en la necesidad de tender puentes entre distintos sectores para fortalecer la institucionalidad y avanzar hacia la “reconstrucción nacional”. La campaña considera que Restrepo representa la combinación de rigor académico y experiencia pública que requiere Colombia para este propósito.

La designación del exministro busca fortalecer la propuesta del aspirante presidencial mediante la integración de una visión técnica y la experiencia en políticas públicas, según lo divulgado en Bogotá por el equipo de campaña - crédito Luisa González / Reuters / captura de pantall Equipo de campaña de De La Espriella

“Qué placer y qué honor contar contigo para salvar y reconstruir a Colombia,” expresó De la Espriella durante la presentación oficial, según registró Semana. La dupla propone un enfoque centrado en el diálogo y la convocatoria a consensos.

Trayectoria y perfil de José Manuel Restrepo

La hoja de vida de José Manuel Restrepo fue resaltada en el anuncio por De la Espriella como indicador de “solvencia técnica, integridad y servicio”. Restrepo es economista de la Universidad del Rosario, cuenta con una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath en el Reino Unido.

En el ámbito académico, Restrepo ejerció como rector del Cesa y dirigió la Universidad del Rosario durante ocho años. En la actualidad encabeza la Universidad ΕΙΑ, según el comunicado oficial.

En la función pública, Restrepo ocupó el cargo de Ministro de Comercio, Industria y Turismo entre 2018 y 2021, y posteriormente fue Ministro de Hacienda y Crédito Público entre 2021 y 2022. El comunicado del candidato señala que esta última etapa coincidió con “uno de los momentos económicos más complejos de la historia reciente del país”. El equipo considera que esta experiencia fortalece la capacidad de la fórmula para afrontar los retos actuales.

Durante la presentación oficial, Restrepo definió la misión conjunta como un compromiso con la esperanza y el futuro: “Para recuperar la esperanza, para construir consensos con quienes piensan distinto y para inyectarle experiencia, madurez y conocimiento a esta apuesta por el futuro del país”, señaló en diálogo con De la Espriella en el video distribuido por el candidato.

La justificación de la designación enfatiza el perfil académico y la independencia de criterios, descartando motivaciones políticas o personales en la construcción del equipo que competirá en 2026 - crédito Defensores de la Patria

Ambos subrayaron que su prioridad será promover la reconstrucción nacional sobre la base del diálogo y la integridad. Defienden que su propuesta representa una alternativa enfocada en la experiencia y el entendimiento mutuo, diferente al clima político actual.