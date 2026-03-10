Colombia

El candidato Abelardo de la Espriella eligió a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial para su campaña en 2026

La dupla propone tender puentes entre sectores y reivindica la excelencia técnica y la integridad como eje de su proyecto

Guardar

La selección pretende generar confianza y sumar solvencia profesional al binomio, una estrategia orientada a superar las divisiones y promover acuerdos en medio del contexto electoral colombiano - crédito Campaña presidencial Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció el 10 de marzo en Bogotá que su fórmula vicepresidencial para las elecciones de Colombia 2026 será el economista y exministro José Manuel Restrepo, con el objetivo de construir consensos y sumar experiencia técnica a su proyecto político.

La selección de Restrepo responde a la intención de De la Espriella de promover una propuesta enfocada en el consenso nacional, respaldada por el perfil técnico y la trayectoria pública de su acompañante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el comunicado oficial del candidato, el equipo busca unir al país más allá de las diferencias políticas y afrontar los desafíos de una etapa marcada por la polarización.

El abogado y aspirante presidencial resaltó, en el comunicado de prensa, que la decisión estuvo motivada por la necesidad de rodearse de personas con experiencia, solvencia técnica y vocación de servicio.

“La elección de mi vicepresidente no ha obedecido a cálculos políticos ni a recomendaciones de nadie. Creo firmemente que Colombia necesita rodearse de personas mejores que uno mismo para poder reconstruir el país”, subrayó De la Espriella.

En una grabación difundida en su cuenta de X, el candidato agregó que no hubo “amiguismo” en la designación.

La inclusión de José Manuel
La inclusión de José Manuel Restrepo, señalado como un profesional con amplia trayectoria, responde al propósito del equipo de buscar unidad nacional y afrontar los desafíos institucionales presentados en la actual coyuntura electoral - crédito Colprensa

He visto a mi fórmula cuatro veces en la vida. A pesar de ello, desde el primer momento en que anuncié mi aspiración tuve claro que un académico reputado, exministro muy bien calificado, será el mejor compañero de viaje en esta justa patriótica”, manifestó, según el comunicado oficial.

Motivos detrás de la designación de la fórmula vicepresidencial

De la Espriella insistió en su apuesta por el trabajo en equipo y la ética como bases para un gobierno de unidad nacional. Reiteró: “No hay amiguismo en dicha decisión, porque he visto a mi fórmula cuatro veces en la vida... Tuve claro que un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional será, sin duda, el mejor compañero de viaje”.

El candidato señaló que desde hace años admira a Restrepo “porque es un hombre brillante, es un hombre de familia, honesto, intachable, práctico y humilde”. Añadió que su gabinete, en caso de llegar a la Presidencia, estará caracterizado por la excelencia: “Así será el gabinete también, de lujo”, indicó en video difundido y en el comunicado.

A lo largo de su discurso, De la Espriella puso énfasis en la necesidad de tender puentes entre distintos sectores para fortalecer la institucionalidad y avanzar hacia la “reconstrucción nacional”. La campaña considera que Restrepo representa la combinación de rigor académico y experiencia pública que requiere Colombia para este propósito.

La designación del exministro busca
La designación del exministro busca fortalecer la propuesta del aspirante presidencial mediante la integración de una visión técnica y la experiencia en políticas públicas, según lo divulgado en Bogotá por el equipo de campaña - crédito Luisa González / Reuters / captura de pantall Equipo de campaña de De La Espriella

“Qué placer y qué honor contar contigo para salvar y reconstruir a Colombia,” expresó De la Espriella durante la presentación oficial, según registró Semana. La dupla propone un enfoque centrado en el diálogo y la convocatoria a consensos.

Trayectoria y perfil de José Manuel Restrepo

La hoja de vida de José Manuel Restrepo fue resaltada en el anuncio por De la Espriella como indicador de “solvencia técnica, integridad y servicio”. Restrepo es economista de la Universidad del Rosario, cuenta con una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath en el Reino Unido.

En el ámbito académico, Restrepo ejerció como rector del Cesa y dirigió la Universidad del Rosario durante ocho años. En la actualidad encabeza la Universidad ΕΙΑ, según el comunicado oficial.

En la función pública, Restrepo ocupó el cargo de Ministro de Comercio, Industria y Turismo entre 2018 y 2021, y posteriormente fue Ministro de Hacienda y Crédito Público entre 2021 y 2022. El comunicado del candidato señala que esta última etapa coincidió con “uno de los momentos económicos más complejos de la historia reciente del país”. El equipo considera que esta experiencia fortalece la capacidad de la fórmula para afrontar los retos actuales.

Durante la presentación oficial, Restrepo definió la misión conjunta como un compromiso con la esperanza y el futuro: “Para recuperar la esperanza, para construir consensos con quienes piensan distinto y para inyectarle experiencia, madurez y conocimiento a esta apuesta por el futuro del país”, señaló en diálogo con De la Espriella en el video distribuido por el candidato.

La justificación de la designación
La justificación de la designación enfatiza el perfil académico y la independencia de criterios, descartando motivaciones políticas o personales en la construcción del equipo que competirá en 2026 - crédito Defensores de la Patria

Ambos subrayaron que su prioridad será promover la reconstrucción nacional sobre la base del diálogo y la integridad. Defienden que su propuesta representa una alternativa enfocada en la experiencia y el entendimiento mutuo, diferente al clima político actual.

Temas Relacionados

Abelardo De La EspriellaBogotáJosé Manuel RestrepoUnidad NacionalFórmula VicepresidencialColombia-NoticiasElecciones 2026

Más Noticias

Oviedo advirtió sobre el rumbo del CD tras la victoria de Paloma Valencia: “Tienes que decidir si tu partido se va a abrir en el espectro político”

El exdirector del Dane sostuvo que el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue determinante en el triunfo de la candidata, pero advirtió sobre la necesidad de replantear el discurso del partido

Oviedo advirtió sobre el rumbo

Alertan por más de 700 drogas sintéticas en Colombia: cocaína saborizada y tusi con químicos peligrosos entre las amenazas

Las autoridades advierten sobre nuevas sustancias psicoactivas que combinan químicos poco conocidos y que pueden alterar el comportamiento, generar adicciones severas y causar graves daños a la salud de quienes las consumen

Alertan por más de 700

Proyecto aurífero La Colosa cambia de dueño: Mineros compra el yacimiento a AngloGold Ashanti

La compañía Mineros adquirió el 100 % del proyecto ubicado en Cajamarca, Tolima, en una operación que podría alcanzar 70 millones de dólares

Proyecto aurífero La Colosa cambia

Él es Héctor Elías Pineda, el mayor ‘quemado’ del Frente por la Vida que inundó las redes de memes

El político con experiencia en la Asamblea Nacional Constituyente y consultor en reintegración, participó en la consulta interpartidista durante las elecciones de 2026, donde obtuvo el menor respaldo entre los aspirantes, con 28.187 votos (0,39%)

Él es Héctor Elías Pineda,

Suspenden cierres nocturnos en túneles de la vía al Llano por retrasos administrativos

La concesionaria Coviandina anunció que los cierres previstos para marzo y abril en el corredor Bogotá–Cáqueza quedan cancelados temporalmente

Suspenden cierres nocturnos en túneles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Silvia Corzo se casó y

Silvia Corzo se casó y así fue la emotiva ceremonia: “Le digo que sí a la vida y me digo que sí”

Maluma celebró el segundo cumpleaños de Paris con una fiesta temática marina de ensueño: el mensaje a su hija conmovió

Isabella Ladera y Hugo García lloran dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar tanto”

Felipe Saruma se “quemó” en su aspiración al Congreso pero agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Esto apenas comienza”

La Liendra celebró la derrota de los ‘influencers’ en el Congreso de Colombia: “El país necesita gente preparada, no famosa”

Deportes

Julio Teherán, el pitcher cartagenero

Julio Teherán, el pitcher cartagenero de Grandes Ligas, anuncia su retiro del béisbol profesional

James Rodríguez ya le puso fecha a su debut con el Minnesota United, al que llegó para preparar la Copa del Mundo que jugará con Colombia

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League

Deportivo Cali definió su nuevo entrenador para escapar del descenso en 2026: ya fue campeón con los Azucareros

Así le fue a los ciclistas colombianos en la etapa 2 de la Paris-Niza, ganada por Max Kanter