Burla de Armando Benedetti a los candidatos ‘quemados’ en las elecciones del 8 de marzo no le gustó a la Defensora del Pueblo y el ministro respondió: “No se pronunció cuando me humillaron”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó su rechazo ante las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el que se refirió a los candidatos que no lograron la votación necesaria para obtener una curul en el Congreso o su cupo en las elecciones presidenciales.

En un video publicado en sus redes sociales, el titular de la cartera política expresó su alegría y apareció con un extintor, utilizado como símbolo para aludir, en términos coloquiales, a quienes “se quemaron” en la contienda electoral.

“Hoy estoy muy feliz y este extintor es para aquellos que se quemaron el día de las elecciones. Hablo de aquellos que quisieron hacer campaña hablando de mi dignidad, tratándome de deshonestos. Esas personas son unos payasos, unos bobos, no son ni políticos, ni periodistas, ni absolutamente nada. Son unos pobres pendejos desocupados después de todo”, expresó Benedetti en el filme publicado en sus plataformas digitales.

Además, usó una frase que ha sido adoptada en el argot popular en respaldo a la gestión del presidente Gustavo Petro y su gabinete. “Y para todos esos que se quemaron, solo Benedetti y Petro en esta mondá (sic)”, afirmó.

Respuesta de Iris Marín

Ante la difusión del video en las plataformas digitales, Iris Marín subrayó que el jefe de la cartera política debe ser garante del proceso electoral y no puede utilizar su cargo en favor de intereses partidistas o personales.

“Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

La defensora enfatizó que “el Estado de derecho significa que los servidores públicos somos, ante todo, eso: servidores“, y aseguró que las funciones y atribuciones constitucionales y legales están siempre por encima de quienes ejercen el poder de forma temporal.

Además, mencionó a la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de la investigación disciplinaria de los funcionarios públicos, para que indague sobre las declaraciones del ministro. “Las funciones y atribuciones establecidas por la Constitución y la ley están por encima de quienes ejercen temporalmente el poder público. Precisamente en ello radica el verdadero sentido del Estado de Derecho”, sostuvo.

Réplica de Benedetti

Posterior a los comentarios de Marín, el ministro del Interior Armando Benedetti salió en defensa de sus declaraciones, y cuestionó la postura de la defensora, al considerar que no se expresó de esa forma cuando, según él, recibió ataques de los sectores políticos que participaron en las elecciones legislativas.

“Ni usted ni la Defensoría se pronunciaron cuando mas de un candidato me humilló y calumnió para hacer campaña y buscar votos con mi nombre”, comentó.

Adicionalmente, el alto funcionario reiteró que el Gobierno nacional garantizó la seguridad de los candidatos durante la campaña electoral. “El 100% de los 591 casos que llegaron al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección por parte de candidatos a la Presidencia, Senado, Cámara y CITREP fueron atendidos en su totalidad. Más de 900 integrantes de personal de protección, 710 uniformados de la policía protegiéndolos y 124 vehículos de protección”, remarcó.

Por último, Benedetti destacó la labor de los organismos internacionales que inspeccionaron los comicios. “Además de un trabajo interinstitucional como nunca antes visto y una observación internacional sin precedentes. Si esas no son garantías...”, concluyó.

Lista de ‘quemados’

Aunque la Registraduría Nacional del Estado Civil continúa con el escrutinio de las mesas de votación, se han ido conociendo las personas que no alcanzaron la votación en las elecciones del 8 de marzo de 2026.

De acuerdo con el primer análisis realizado por el exsenador y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, realizado en su cuenta de X, al menos 13 políticos conocidos no consiguieron un escaño en el Congreso colombiano.

Por la Alianza Verde, los nombres que integrarían la lista de quienes no lograron la curul en el Senado son Angélica Lozano, Katherine Miranda, Lucho Garzón e Inti Asprilla.

El Partido Liberal aportaría otros cinco nombres a este grupo: Alejandro Chacón, Laura Fortich, Horacio José Serpa, María Paz Gaviria y Juan Carlos Lozada.

Entre los independientes y representantes de minorías, el listado incluye a Miguel Polo Polo, candidato a la Cámara por la curul afro; al expresidente Álvaro Uribe Vélez —por el Centro Democrático—; Jorge Robledo de Dignidad y Compromiso, y Juan Diego Gómez del Partido Conservador.