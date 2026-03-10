Colombia

Burla de Armando Benedetti a los candidatos ‘quemados’ en las elecciones del 8 de marzo no le gustó a la Defensora del Pueblo y el ministro respondió: “No se pronunció cuando me humillaron”

Iris Marín le pidió al ministro del Interior mantener su papel neutral en los comicios electorales; sin embargo, el funcionario la acusó de no denunciar los presuntos ataques en su contra

Guardar
La defensora del Pueblo Iris
La defensora del Pueblo Iris Marín condenó el video del ministro Armando Benedetti tras las elecciones legislativas del 8 de marzo - crédito Colprensa

La defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó su rechazo ante las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el que se refirió a los candidatos que no lograron la votación necesaria para obtener una curul en el Congreso o su cupo en las elecciones presidenciales.

En un video publicado en sus redes sociales, el titular de la cartera política expresó su alegría y apareció con un extintor, utilizado como símbolo para aludir, en términos coloquiales, a quienes “se quemaron” en la contienda electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hoy estoy muy feliz y este extintor es para aquellos que se quemaron el día de las elecciones. Hablo de aquellos que quisieron hacer campaña hablando de mi dignidad, tratándome de deshonestos. Esas personas son unos payasos, unos bobos, no son ni políticos, ni periodistas, ni absolutamente nada. Son unos pobres pendejos desocupados después de todo”, expresó Benedetti en el filme publicado en sus plataformas digitales.

Armando Benedetti se burló de los quemados en las elecciones del Congreso del 2026 - crédito @AABenedetti/X

Además, usó una frase que ha sido adoptada en el argot popular en respaldo a la gestión del presidente Gustavo Petro y su gabinete. “Y para todos esos que se quemaron, solo Benedetti y Petro en esta mondá (sic)”, afirmó.

Respuesta de Iris Marín

Ante la difusión del video en las plataformas digitales, Iris Marín subrayó que el jefe de la cartera política debe ser garante del proceso electoral y no puede utilizar su cargo en favor de intereses partidistas o personales.

Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

La defensora del pueblo cuestionó
La defensora del pueblo cuestionó las burlas del ministro del Interior a los candidatos 'quemados' en las elecciones - crédito @MarnIris/X

La defensora enfatizó que “el Estado de derecho significa que los servidores públicos somos, ante todo, eso: servidores“, y aseguró que las funciones y atribuciones constitucionales y legales están siempre por encima de quienes ejercen el poder de forma temporal.

Además, mencionó a la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de la investigación disciplinaria de los funcionarios públicos, para que indague sobre las declaraciones del ministro. “Las funciones y atribuciones establecidas por la Constitución y la ley están por encima de quienes ejercen temporalmente el poder público. Precisamente en ello radica el verdadero sentido del Estado de Derecho”, sostuvo.

Réplica de Benedetti

Posterior a los comentarios de Marín, el ministro del Interior Armando Benedetti salió en defensa de sus declaraciones, y cuestionó la postura de la defensora, al considerar que no se expresó de esa forma cuando, según él, recibió ataques de los sectores políticos que participaron en las elecciones legislativas.

Ni usted ni la Defensoría se pronunciaron cuando mas de un candidato me humilló y calumnió para hacer campaña y buscar votos con mi nombre”, comentó.

El ministro del Interior le
El ministro del Interior le respondió a la defensora del pueblo - crédito @AABenedetti/X

Adicionalmente, el alto funcionario reiteró que el Gobierno nacional garantizó la seguridad de los candidatos durante la campaña electoral. “El 100% de los 591 casos que llegaron al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección por parte de candidatos a la Presidencia, Senado, Cámara y CITREP fueron atendidos en su totalidad. Más de 900 integrantes de personal de protección, 710 uniformados de la policía protegiéndolos y 124 vehículos de protección”, remarcó.

Por último, Benedetti destacó la labor de los organismos internacionales que inspeccionaron los comicios. “Además de un trabajo interinstitucional como nunca antes visto y una observación internacional sin precedentes. Si esas no son garantías...”, concluyó.

La precandidata presidencial Claudia López
La precandidata presidencial Claudia López deposita la papeleta para votar por la Cámara de Representantes este domingo, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Lista de ‘quemados’

Aunque la Registraduría Nacional del Estado Civil continúa con el escrutinio de las mesas de votación, se han ido conociendo las personas que no alcanzaron la votación en las elecciones del 8 de marzo de 2026.

De acuerdo con el primer análisis realizado por el exsenador y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, realizado en su cuenta de X, al menos 13 políticos conocidos no consiguieron un escaño en el Congreso colombiano.

Por la Alianza Verde, los nombres que integrarían la lista de quienes no lograron la curul en el Senado son Angélica Lozano, Katherine Miranda, Lucho Garzón e Inti Asprilla.

- crédito @GustavoBolivar/X
- crédito @GustavoBolivar/X

El Partido Liberal aportaría otros cinco nombres a este grupo: Alejandro Chacón, Laura Fortich, Horacio José Serpa, María Paz Gaviria y Juan Carlos Lozada.

Entre los independientes y representantes de minorías, el listado incluye a Miguel Polo Polo, candidato a la Cámara por la curul afro; al expresidente Álvaro Uribe Vélez —por el Centro Democrático—; Jorge Robledo de Dignidad y Compromiso, y Juan Diego Gómez del Partido Conservador.

Temas Relacionados

Iris MarínArmando BenedettiQuemados EleccionesElecciones legislativas Colombia 2026Elecciones Colombia 2026Defensoría del PuebloMinisterio del InteriorColombia-Noticias

Más Noticias

Tirreno Adriático 2026 - EN VIVO HOY, etapa 2: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y a los colombianos en acción

El recorrido cuenta con un total de 206 kilómetros en la jornada entre Camaiore y San Gimignano y cuenta con Brandon Rivera, Santiago Buitrago y Fernando Gaviria

Tirreno Adriático 2026 - EN

Mujer colombiana les dio a probar Bienestarina a su esposo y suegra alemanes y así reaccionaron: “Repitió tres veces”

La reacción evidenció la curiosidad como un valor cultural asociado a este producto para los colombianos

Mujer colombiana les dio a

Pico y Placa en Bogotá: evita multas este martes 10 de marzo de 2026

Verifica cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día si planeas conducir en la ciudad

Pico y Placa en Bogotá:

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido

El defensor colombiano fue elegido por la Uefa como el mejor defensor de los play-offs, en donde el cuadro turco eliminó a la Juventus de Italia

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Luis Díaz relató las dificultades que enfrentó para llegar al fútbol de élite, antes del partido contra el Bayern Múnich por Champions League

En entrevista oficial con el canal de la UEFA, la estrella de la selección Colombia recordó sus comienzos a nivel profesional

Luis Díaz relató las dificultades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yuli Ruíz y Alejandro Estrada

Yuli Ruíz y Alejandro Estrada protagonizan pelea que pone en duda su romance en ‘La casa de los famosos’: “Será que me está utilizando”

Yina Calderón lanzó indirectas a Westcol y puso en duda el fin de su rivalidad: ¿Está como más bonito, no?

Shakira publicó un video con sus momentos más rockeros e invitó a sus seguidores a votar por ella para el Salón de la Fama del Rock & Roll

Falleció el odontólogo de Lina Tejeiro, Pautips, Paola Jara y otras celebridades: quién era Jimmer Hernández

La Liendra le confesó a Roberto Velásquez lo que realmente piensa de su paso por ‘La casa de los famosos’: “No me hace pero nada de falta”

Deportes

Atalanta vs. Bayern Múnich EN

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Etapa 3 de la París-Niza - EN VIVO: siga aquí a los colombianos en una de la carreras de ciclismo más importantes del mundo

Tirreno Adriático 2026 - EN VIVO HOY, etapa 2: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y a los colombianos en acción

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido

Luis Díaz relató las dificultades que enfrentó para llegar al fútbol de élite, antes del partido contra el Bayern Múnich por Champions League