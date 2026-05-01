Colombia

“Me inyectaron silicona con aceite industrial”: mujer denuncia grave caso tras procedimiento estético en Colombia

Una joven colombiana expuso las secuelas que sufrió tras un procedimiento estético en el que, según exámenes médicos, le habrían aplicado una sustancia distinta a la ofrecida inicialmente

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La mujer denuncia inyección de silicona con aceite industrial en sus labios
La mujer denuncia inyección de silicona con aceite industrial en sus labios (Hillary.escriba)

Una mujer colombiana denunció haber sido víctima de un procedimiento estético irregular que le dejó graves secuelas físicas, luego de que le inyectaran una sustancia distinta a la que le habían prometido durante una intervención en sus labios. Revista Semana

El caso se remonta a cuando tenía 17 años, momento en el que buscaba un aumento con ácido hialurónico, pero terminó enfrentando complicaciones inmediatas como dolor intenso e inflamación persistente tras la aplicación del producto. Revista Semana

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Años después, estudios médicos confirmaron que la sustancia aplicada no era hialurónico, sino silicona mezclada con aceite industrial, lo que obligó a la afectada a someterse a múltiples cirugías reconstructivas. Revista Semana

Procedimiento quirúrgico ilegal en Antioquia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa
- crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa

La historia se conoció a través de redes sociales, donde la joven decidió relatar el proceso que ha enfrentado durante más de siete años. Según su testimonio, tras el procedimiento inicial comenzó a presentar síntomas que no coincidían con una intervención estética convencional, lo que la llevó a buscar tratamientos correctivos que no lograron resolver el problema en un primer momento.

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En su intento por revertir los efectos, se sometió a varias sesiones de hialuronidasa, un procedimiento utilizado para disolver rellenos dérmicos. Sin embargo, la falta de mejoría generó nuevas sospechas sobre la sustancia aplicada, lo que la llevó a consultar con especialistas en diferentes países antes de obtener un diagnóstico definitivo.

La mujer denuncia inyección de silicona con aceite industrial en sus labios
La mujer denuncia inyección de silicona con aceite industrial en sus labios (Hillary.escriba)

Fue un cirujano maxilofacial quien, tras realizar estudios más detallados, determinó que el material inyectado correspondía a silicona combinada con aceite industrial. Este hallazgo marcó un punto crítico en su proceso médico, ya que este tipo de sustancias no solo están prohibidas para uso estético, sino que además pueden generar complicaciones graves y de difícil manejo.

Como consecuencia de esta situación, la mujer ha tenido que someterse a tres cirugías entre 2021 y 2026, siendo la más reciente una intervención de alta complejidad que se extendió por siete horas. Durante este procedimiento, los especialistas retiraron parte del material infiltrado, que ya había migrado desde los labios hacia otras zonas del rostro como el mentón y los pómulos.

Actualmente, la afectada continúa en proceso de recuperación mediante terapias orientadas a mejorar la movilidad facial y reducir las secuelas funcionales. Además, ha utilizado su experiencia para advertir sobre los riesgos de acudir a personas sin certificación médica y sobre la importancia de verificar tanto la idoneidad del profesional como la procedencia de los productos utilizados en este tipo de procedimientos.

La mujer denuncia inyección de silicona con aceite industrial en sus labios
La mujer denuncia inyección de silicona con aceite industrial en sus labios (Hillary.escriba)

El caso también reabre la discusión sobre el uso de biopolímeros en procedimientos estéticos, una práctica que, pese a estar prohibida en múltiples países desde hace décadas, continúa presentándose de forma clandestina. Estas sustancias pueden generar reacciones adversas, migración del material y daños permanentes en los tejidos, lo que obliga a intervenciones quirúrgicas complejas para su extracción parcial.

Situaciones similares han sido reportadas por figuras públicas que han enfrentado consecuencias médicas tras la aplicación de sustancias no autorizadas. En varios de estos casos, los pacientes han requerido múltiples cirugías reconstructivas, además de tratamientos prolongados para manejar complicaciones como dolor crónico, inflamación persistente y enfermedades asociadas.

Uno de los aspectos más complejos de este tipo de intervenciones es que, en muchos casos, el material no puede ser retirado completamente del organismo, lo que implica un seguimiento médico permanente. Esto no solo representa un impacto físico, sino también emocional y económico para quienes enfrentan este tipo de complicaciones a largo plazo.

La persistencia de estos casos evidencia la necesidad de fortalecer los controles sobre los procedimientos estéticos y de promover una mayor información entre la ciudadanía. Las autoridades y especialistas insisten en que cualquier intervención de este tipo debe realizarse en centros autorizados y con profesionales debidamente certificados, como una medida fundamental para prevenir riesgos.

El testimonio de esta joven se suma a una serie de advertencias sobre prácticas ilegales que continúan afectando a pacientes en distintas regiones del país, dejando en evidencia las consecuencias de acudir a procedimientos aparentemente sencillos que pueden derivar en afectaciones graves para la salud.

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