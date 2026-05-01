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Pablo Repetto tendría en duda su continuidad en Santa Fe: dependería del resultado ante este rival

El entrenador uruguayo no atraviesa un buen momento al frente del León. El partido ante Inter de Bogotá sería el decisivo

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Pablo Peirano tiene en duda su continuidad en Independiente Santa Fe. Alberto Gamero y Pablo Peirano sus posibles reemplazos - crédito Santa Fe/ Millonarios
Pablo Peirano tiene en duda su continuidad en Independiente Santa Fe. Alberto Gamero y Pablo Peirano sus posibles reemplazos - crédito Santa Fe/ Millonarios

Pablo Repetto vive un mal momento con Independiente Santa Fe, no tiene asegurada su clasificación en la liga colombiana, de nueve puntos que ha disputado en Copa Libertadores solo ha ganado uno, y en el más reciente, ante Platense en Argentina, Hugo Rodallega salió recriminándole su gestión en el banquillo del cuadro capitalino.

Es por eso que su continuidad en la dirección técnica de Independiente Santa Fe no está segura. Así lo han afirmado periodistas con reconocimiento público por su cercanía al Cardenal. El primero en hacerlo fue Sebastián Heredia, que en el programa Voces Del Deporte de Deportes RCN, aseguró: “Yo tengo dos versiones. Una indica que Repetto no llegaría a dirigir a Santa Fe el domingo. La otra dice que depende de ese resultado su continuidad. La primera sería una buena noticia”, afirmó, dejando entrever el pensamiento de algunos, quizás la mayoría, de hinchas de Independiente Santa Fe que no quieren que Pablo Repetto continúe en el equipo.

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Otro de los periodistas que afirmó que la continuidad del uruguayo en el equipo colombiano no estaba segura fue Julián Capera. En el programa Blog Deportivo de Blu Radio afirmó: “Tengo información de que la continuidad de Pablo Repetto depende del resultado ante Internacional de Bogotá el domingo. Si gana y clasifica, se queda, de lo contrario, de no clasificarse, se va”, aseguró. Javier Hernández Bonnet, director del programa, confirmó la información tras lo expuesto por Capera.

Internacional de Bogotá es el equipo con mayor probabilidad de clasificar a las finales del fútbol colombiano - crédito Colprensa/Catalina Olaya
Internacional de Bogotá es el equipo con mayor probabilidad de clasificar a las finales del fútbol colombiano - crédito Colprensa/Catalina Olaya

El partido ante Internacional de Bogotá: vivir o morir para Pablo Repetto

Independiente Santa Fe será local ante Internacional de Bogotá el próximo domingo 3 de mayo, en un partido válido por la fecha 19 del fútbol profesional colombiano. La última de la fase del ‘Todos contra Todos’, y por lo cual, la que dictaminará quiénes serán los clasificados a los cuartos de final.

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Son ocho equipos los que clasifican a la siguiente instancia y ya están definidos seis: Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, Once Caldas de Manizales y América de Cali. Siete equipos están eliminados de cualquier chance de clasificar, y los siete restantes disputan los dos cupos restantes: Independiente Santa Fe, Águilas Doradas, Millonarios, Internacional de Bogotá, Deportivo Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali.

Así se jugará la fecha 18 del fútbol profesional colombiano - @dimayor/Instagram
Así se jugará la fecha 18 del fútbol profesional colombiano - @dimayor/Instagram

Para la clasificación de Independiente Santa Fe a los cuartos de final, y en consecuencia la continuidad de Pablo Repetto en la dirección técnica del equipo, se debe registrar el siguiente escenario: victoria ante Inter, que Deportivo Cali no gane por una diferencia de goles de dos o más a la diferencia que alcance Santa Fe ante Inter, y que Deportivo Independiente Medellín no venza a Águilas Doradas por una diferencia de tres goles o más.

No es baja la probabilidad de clasificación para el León. De hecho, de los equipos mencionados es el de mayor probabilidad y parcialmente, finalizada la fecha 18, se mantiene dentro del grupo de los ocho: es octavo con 26 puntos y una diferencia de gol de más cinco.

El estratega colombiano es una de las opciones para reemplazar a Repetto si se concreta su salida - Colprensa
El estratega colombiano es una de las opciones para reemplazar a Repetto si se concreta su salida - Colprensa

El potencial reemplazo de Pablo Repetto en Independiente Santa Fe

A la confirmación de la información expuesta por Capera, Javier Hernández Bonnet añadió: “A mí además me dicen que el reemplazo podría ser Pablo Peirano. Siguen hablando con él”. Capera asintió, pero dio un nombre que también manejaría la junta directiva de Santa Fe: “A mí me hablan de Alberto Gamero. Hubo un problema, complejidad con Eduardo Méndez, presidente del club, pero esa diferencia ya estaría saciada y por eso es posible que reemplace a Repetto”, aseguro el ibaguereño.

Ninguno de los dos nombres son ajenos a Independiente Santa Fe. Pablo Peirano fue director técnico del club desde finales de 2023 hasta marzo de 2025; mientras que Alberto Gamero siempre ha sido del gusto de Méndez. Todo se definiría el domingo.

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