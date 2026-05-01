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Orlando Magic vs. Detroit Pistons: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de los playoffs de la NBA

Cade Cunningham alargó la serie de primera ronda con una noche espectacular para los Pistons, y ahora se aferran al milagro

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Detroit Pistons derrotó a Orlando Magic en el quinto juego de la serie de playoffs de la NBA, con Cade Cunningham como protagonista - crédito Rick Osentoski/Imagn Images
Detroit Pistons derrotó a Orlando Magic en el quinto juego de la serie de playoffs de la NBA, con Cade Cunningham como protagonista - crédito Rick Osentoski/Imagn Images

Con 3-1 en contra en la serie por la primera ronda de los playoffs de la NBA, Detroit Pistons sacó la casta y la intensidad de la que hizo gala durante toda la temporada regular y superó por 116-109 a Orlando Magic, en una noche espectacular de su jugador franquicia, Cade Cunningham.

El base fue una máquina anotadora durante los 43 minutos que estuvo sobre la duela del Little Caesars Arena de Detroit, con 45 puntos (con 13 de 23 de acierto en tiros de campo, 5 de 8 en triples y 14 tiros libres anotados en igual cantidad de intentos), en la que se constituye en una de sus mejores actuaciones hasta la fecha en la NBA.

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Por si fuera poco, esta actuación es récord en la historia de los Pistons, pues ubicó a Cunningham como el jugador de la franquicia con más puntos anotados en un partido de postemporada, superando la marca anterior de 44 puntos establecida por Dave Bing en las Semifinales de la Conferencia Este de 1968.

Desde el salto inicial, se jugó a lo que quiso Detroit y aún con el esfuerzo de Paolo Banchero en Orlando, no bastó para evitar la derrota. De este modo, la serie regresa a la Florida para un sexto enfrentamiento, que pone a los Magic en la posición más propicia para dar la sorpresa en esta postemporada de la NBA.

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Los nombres clave para el juego 6

Paolo Banchero convirtió 45 puntos para Orlando, pero no bastaron para evitar la derrota en el quinto partido - crédito Rick Osentoski/Imagn Images
Paolo Banchero convirtió 45 puntos para Orlando, pero no bastaron para evitar la derrota en el quinto partido - crédito Rick Osentoski/Imagn Images

Paolo Banchero: el ala-pívot y jugador franquicia de Magic mejoró en la elección de tiros en el juego 5, y de hecho convirtió los mismos 45 puntos de Cunningham. Su punto débil fueron los tiros libres, pues se quedó en 5 aciertos tras 12 intentos.

Desmond Bane: el base volvió a contar con buenos números (18 puntos y 5 rebotes), pero quedó debiendo en sus tiros de tres puntos, anotando 4 en 10 intentos, gracias principalmente a la defensa que le hizo Cunningham durante todo el partido.

Jalen Duren y Wendell Carter Jr. protagonizan uno de los duelos individuales clave de la serie entre Detroit Pistons y Orlando Magic en la primera ronda de los 'playoffs' de la NBA - crédito Rick Osentoski/Imagn Images
Jalen Duren y Wendell Carter Jr. protagonizan uno de los duelos individuales clave de la serie entre Detroit Pistons y Orlando Magic en la primera ronda de los 'playoffs' de la NBA - crédito Rick Osentoski/Imagn Images

Jalen Duren: el pívot que venía de jugar un mal cuarto partido, se repuso en el quinto con una línea estadística de 12 puntos, 9 rebotes y 2 tapones. Se tuvo que emplear al límite para contener a Wendell Carter, al punto que cometió cinco faltas personales, pero al final cumplió con el rol que le fue exigido en esta serie.

Tobias Harris: la actuación de Cunningham no solo dejó en evidencia las falencias defensivas de Orlando Magic, sino que al atraer las marcas generó espacios que el veterano alero aprovechó para sumar 23 puntos y 8 rebotes.

Expectativas para el juego 6

Orlando no contará con Franz Wagner en el sexto partido por molestias en su pantorrilla derecha - crédito Nathan Ray Seebeck/Imagn Images
Orlando no contará con Franz Wagner en el sexto partido por molestias en su pantorrilla derecha - crédito Nathan Ray Seebeck/Imagn Images

A raíz de la última derrota y el empuje mostrado por unos Pistons al borde de la eliminación, Orlando afronta un escenario con más presiones de las esperadas inicialmente. Más allá de la mejora de Banchero, el equipo confirmó que su especialista defensivo se perderá su segundo juego en línea por molestias en su pierna derecha. Eso significa que, una vez más, Banchero y Bane tendrán que liderar con el aliento de sus fans a los Magic a una eventual e inesperada clasificación contra el líder de la Conferencia Este en la temporada regular.

Por el lado de los Pistons, el salto de calidad mostrado en el juego anterior es claro y hace ver la posibilidad de remontar la desventaja de 3-1 en la serie (una de las más difíciles de revertir desde la estadística en la NBA) como algo posible. Esos condimentos hacen que el próximo encuentro en el Kia Center prometa estar cargado de emociones.

Hora y dónde ver el juego 6 entre Pistons y Magic por la primera ronda de los playoffs de la NBA en Colombia

El sexto juego de la serie se jugará el viernes 1 de mayo a partir de las 5:50 p. m., y podrá seguirse a través de las plataformas Prime Video y NBA League Pass.

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