“No se descarta la caída de granizo”: Ideam alerta por fuertes lluvias en Colombia este Puente Festivo

El Ideam advirtió que entre el 1 y el 3 de mayo se registrarán lluvias en gran parte del país, con mayor intensidad el sábado y posibles fenómenos como tormentas eléctricas y granizo en Bogotá - crédito @tsjuancamilo/X

Colombia enfrentará un fin de semana marcado por lluvias intensas en varias regiones del país, con un aumento significativo de las precipitaciones entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, lo que podría generar emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones. Revista Semana

El sábado se perfila como el día más crítico en términos de acumulación de lluvias, mientras que para el domingo se prevé una leve disminución en algunas zonas, sin que desaparezcan por completo las precipitaciones. Revista Semana

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Las regiones Pacífica, Andina y Amazónica serán las más afectadas por estas condiciones climáticas, con presencia de lluvias frecuentes, tormentas eléctricas y eventos de alta intensidad en sectores específicos. Revista Semana

Las regiones Pacífica, Andina y Amazónica serán las más afectadas por estas condiciones climáticas, con presencia de lluvias frecuentes, tormentas eléctricas y eventos de alta intensidad en sectores específicos- crédito @minuto60com/X

De acuerdo con el reporte oficial, el comportamiento del clima durante estos días estará influenciado por sistemas atmosféricos que favorecerán la persistencia de nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Este panorama implica riesgos importantes en zonas de ladera, áreas cercanas a ríos y sectores con antecedentes de deslizamientos, donde la saturación del suelo puede generar emergencias súbitas.

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Para el viernes 1 de mayo, el pronóstico indica lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores del occidente, centro y sur del país. Departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca registrarían los mayores acumulados, mientras que en la región Andina también se prevén precipitaciones constantes en Antioquia, el Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes. Estas condiciones podrían afectar la movilidad terrestre y aumentar los tiempos de desplazamiento en corredores viales estratégicos.

Estas condiciones podrían afectar la movilidad terrestre y aumentar los tiempos de desplazamiento en corredores viales estratégicos- crédito Colprensa

El sábado 2 de mayo concentrará las condiciones más complejas. Durante esa jornada se esperan lluvias intensas en la región Pacífica, el sur de la región Andina y amplios sectores de la Amazonía, con posibilidad de tormentas eléctricas y eventos localmente muy fuertes. Este comportamiento climático podría generar interrupciones en actividades al aire libre, afectaciones en infraestructura y un incremento en el riesgo de crecientes súbitas en ríos y quebradas.

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Para el domingo 3 de mayo, aunque continuará la presencia de lluvias en buena parte del país, se anticipa una ligera disminución en algunas regiones, especialmente en la Orinoquía y el sur de la región Andina. Sin embargo, las precipitaciones seguirán presentes en sectores del Caribe central y la región Andina, lo que obliga a mantener medidas de prevención frente a posibles emergencias derivadas de la acumulación de agua en días consecutivos.

En Bogotá, el panorama también genera preocupación por la intensidad de las lluvias previstas. Se esperan precipitaciones fuertes durante el fin de semana, especialmente en horas de la tarde y la noche del sábado y domingo. Los sectores del norte y occidente de la ciudad serían los más impactados por estas condiciones, que podrían afectar la movilidad urbana y generar encharcamientos en vías principales.

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Lluvias en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá - crédito Idiger

Además, el Ideam advirtió que no se descarta la posibilidad de granizo en la capital, un fenómeno que, aunque puntual, puede causar daños en vehículos, viviendas y redes de drenaje. Este tipo de eventos suele presentarse en medio de tormentas intensas, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada en espacios abiertos durante lluvias fuertes.

Las temperaturas en Bogotá oscilarán entre los 10 y 20 grados Celsius, configurando un ambiente frío y variable a lo largo del fin de semana. Este comportamiento térmico, combinado con la humedad constante, podría generar sensación térmica más baja, especialmente en horas de la noche y la madrugada.

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Ante este escenario, el Ideam recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar transitar por zonas de alto riesgo y tomar medidas preventivas frente a tormentas eléctricas y deslizamientos. También se sugiere asegurar techos, revisar sistemas de drenaje y planificar desplazamientos con anticipación para reducir riesgos asociados a las condiciones climáticas.

El comportamiento del clima durante estos días refuerza la necesidad de adoptar medidas de autocuidado y atención a las alertas emitidas por las autoridades, especialmente en regiones donde históricamente se han presentado emergencias por lluvias intensas. La combinación de precipitaciones continuas y suelos saturados aumenta la probabilidad de eventos que pueden afectar tanto a comunidades rurales como urbanas.

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