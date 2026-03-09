Trabajo sí hay: la Alcaldía de Bogotá abrió más de 2.000 vacantes para la segunda semana de marzo

Para la semana del 9 al 14 de marzo, la Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la apertura de 2.221 vacantes laborales dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia. Los salarios ofrecidos pueden llegar hasta el equivalente a nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Según explicó la subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital, Bibiana Quiroga, el Servicio Público de Empleo dispone actualmente de 1.326 plazas en sectores diversos de la ciudad. Adicionalmente, cinco ferias de empleo —cuatro presenciales y una virtual— sumarán 895 oportunidades durante la misma semana.
Las oportunidades de trabajo abarcan desde posiciones para bachilleres hasta especialistas, permitiendo que personas en diferentes etapas de su vida laboral puedan acceder a un empleo acorde a su perfil. La iniciativa contempla tanto a quienes buscan una primera experiencia formal como a profesionales con años de trayectoria que aspiran a mejores condiciones laborales.
Con el objetivo de acercar estos servicios a la ciudadanía, la Unidad Móvil de Empleo se ubicará entre el 9 y el 14 de marzo en el Centro Comercial Plaza Imperial (avenida Carrera 104 #148-07, entrada 1, Suba). La atención será de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. En ese punto, las personas podrán registrar o actualizar sus hojas de vida, recibir orientación para la búsqueda de empleo y conocer las vacantes activas, todo de manera gratuita.
Durante la semana también se realizarán cinco ferias de empleo, tanto presenciales como virtuales, donde se podrá postular directamente a las vacantes. Los detalles específicos sobre fechas, lugares y perfiles de cada feria estarán disponibles a través del canal oficial de WhatsApp “Empleo en Bogotá”.
Entre las opciones de trabajo disponibles se encuentran:
- Auxiliares contables
- Jefe de recursos humanos
- Director de construcciones
- Maestro de obra
- Inventarista
- Consultor inmobiliario y consultor inmobiliario de comercio
- Auxiliar contable
- Analista senior de cartera, contabilidad y nómina
- Coordinador de cartera e impuestos
- Especialista de contabilidad y en cuentas por pagar
- Gestor inmobiliario
- Supervisor de zona
- Especialista en arquitectura de red móvil
- Técnico de café
- Asesor comercial
- Médico especialista en pediatría
- Auxiliar de laboratorio
- Analista químico farmacéutico
- Jefe de sede coordinador nodo
- Instrumentador quirúrgico
- Enfermero profesional y enfermero auditor
- Auxiliar administrativo cartera
- Auxiliar de cocina y servicio
- Auxiliar de servicios generales hospitalarios u hoteles
- Auxiliar de dietas
- Docente de música y de artes
- Psicopedagogos o licenciados en educación especial
- Auxiliar de tienda
- Ingeniero químico de ventas
- Ingeniero de ventas y soporte técnico
- Auxiliar de sistemas
- Analista administrativo
- Asesor inmobiliario
- Líder de servicios de psicología organizacional
- Ejecutivo comercial
- Coordinador de exportaciones e importaciones
- Asistente ejecutivo
- Ingeniero de desarrollos y de infraestructura
- Analista de proceso
- Asistente de inventarios
- Auxiliar de mezcla y molino
- Auxiliar de calidad
- Montacarguista
- Tornero fresador
- Auxiliar técnico soplado e inyección
- Asistente de calidad e innovación
- Auxiliar de puertas automotriz
Para participar en estos procesos, los interesados pueden optar por registrarse de manera virtual o presencial en la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. El registro virtual se realiza en el portal oficial Bogotá Trabaja, donde se debe crear un usuario, diligenciar la hoja de vida al 100% y vincularse con el Servicio Público de Empleo (Sise). Esta opción permite aplicar a programas como Talento Capital y a todas las vacantes activas.
Quienes prefieran atención presencial tienen a disposición la sede principal en carrera 13 #27-00, local 12, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., así como los kioscos de empleo y la Unidad Móvil que recorre distintas localidades. Además, en las Manzanas del Cuidado de algunos barrios se brinda orientación ocupacional y formación en habilidades blandas.
Otras recomendaciones para los postulantes incluyen:
- Suscribirse al canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá” para recibir notificaciones diarias de nuevas vacantes.
- Participar en las ferias de empleo locales, como la programada para el 14 de marzo en la localidad de Usme, donde se podrá entregar la hoja de vida de forma física.
- Consultar frecuentemente las páginas oficiales para estar al tanto de nuevas oportunidades y actualizaciones en los procesos de selección.