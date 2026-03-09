Colombia

Partido Comunes reconoció su derrota en las urnas y anunció nuevas alianzas para mantenerse en la política: “Reafirmamos nuestro compromiso”

La organización política emitió un comunicado tras perder representación en el Senado, agradeciendo el respaldo de diversos sectores y subrayando la necesidad de fortalecer la unidad popular para impulsar transformaciones en Colombia

Guardar
La derrota electoral del Frente
La derrota electoral del Frente Amplio dejó sin representación al partido Comunes en el Senado y excluyó a la senadora Sandra Ramírez - crédito partido Comunes

Tras los comicios adelantados el domingo 8 de marzo, una de las colectividades que en forma inminente perdería su personería jurídica sería el partido Comunes, creado luego del acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el Gobierno nacional (en cabeza de Juan Manuel Santos) y las extintas Farc para lograr su desmovilización.

De hecho, tras conocerse la derrota en las urnas de la coalición Frente Amplio, que no consiguió ni un solo escaño en el Senado, Comunes se pronunció en la mañana del lunes 9 de enero reconociendo los resultados que, entre otras, dejó por fuera a la senadora Sandra Ramírez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un comunicado oficial, la colectividad reiteró su compromiso con la defensa de su proyecto político y agradeció el respaldo de diversos sectores. La organización expresó su reconocimiento a personas, organizaciones sociales y líderes territoriales que han apoyado su labor.

En este contexto, la agrupación destacó los avances alcanzados por las fuerzas que impulsaron el llamado cambio en Colombia, que canalizaron las demandas históricas de millones de ciudadanos en favor de la justicia social y la democracia.

Comunes reafirmó su compromiso con
Comunes reafirmó su compromiso con la defensa del Acuerdo Final de Paz y agradeció el respaldo de organizaciones sociales y territoriales - crédito prensa Comunes

La colectividad consideró que estos logros refuerzan la urgencia de ampliar la unidad entre los sectores populares y democráticos, con el objetivo de implementar acciones que generen impacto real en los territorios. “Desde nuestro partido político, nacido del Acuerdo Final de Paz, expresamos nuestro profundo agradecimiento a todas las personas, organizaciones sociales, liderazgos territoriales y sectores democráticos que acompañan y respaldan la defensa de nuestra apuesta política”, señaló Comunes.

Prioridad en la unidad y la transformación territorial

El partido destacó la importancia de tejer acciones colectivas y fortalecer la construcción de propuestas desde las comunidades. Para la organización, la unidad popular es clave para consolidar “caminos de dignidad, derechos y oportunidades” que beneficien a la población en todo el país.

En el texto, la colectividad reafirmó la centralidad de la paz con justicia social como motor de su trabajo y ratificó su empeño en reconstruir el tejido social y comunitario. Según la declaración, la reconciliación y la tramitación de diferencias a través de la política y la democracia son ejes fundamentales de su apuesta.

Comunes y Fuerza Ciudadana no
Comunes y Fuerza Ciudadana no lograron los votos necesarios para mantener representación en el Senado y la Cámara. - crédito EFE y logo de partidos

“Saludamos y felicitamos el importante logro de las fuerzas que hoy movilizan el cambio y que han sabido recoger el clamor de millones de colombianos y colombianas que, durante décadas, han levantado su voz en favor de la justicia social, la democracia y las transformaciones profundas que necesita el país”, señaló el partido.

Compromiso con la paz y la implementación del Acuerdo Final

De manera explícita, el Partido Comunes reiteró su respaldo a la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, manifestando su “compromiso indeclinable” con ese proceso.

La organización puso a disposición su voluntad política, su capacidad organizativa y su presencia territorial para contribuir a la construcción de un país “más justo, incluyente y en paz”.

El partido reiteró su respaldo
El partido reiteró su respaldo a la implementación integral del Acuerdo Final, ofreciendo su capacidad organizativa y presencia territorial - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“Este momento reafirma la necesidad de seguir avanzando en la construcción de la más amplia unidad de los sectores populares y democráticos, tejiendo acciones colectivas que tengan un verdadero impacto en los territorios y que permitan consolidar caminos de dignidad, derechos y oportunidades para el pueblo colombiano”, señaló el comunicado.

El comunicado enfatizó que la agrupación “seguirá caminando la palabra y trabajando día a día” por una paz real en cada rincón de Colombia. Los integrantes del partido sostienen que la acción colectiva y el diálogo democrático son esenciales para que la paz se convierta en una realidad tangible para todos los habitantes del país.

“La Paz con Justicia Social seguirá siendo nuestra bandera movilizadora. Continuaremos trabajando por la reconstrucción del tejido social y comunitario, por la construcción colectiva desde y con los territorios, por la generación de un auténtico proceso de reconciliación permanente donde las diferencias se tramiten por la vía de la política, la participación y la democracia.Refrendamos nuestro compromiso indeclinable con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, y ponemos a disposición nuestra voluntad política, nuestro trabajo organizativo y nuestro compromiso territorial para seguir aportando a la construcción de un país más justo, incluyente y en paz”, concluyó el partido.

La organización insistió en la necesidad de mantener la movilización y la construcción colectiva para responder a las demandas históricas de la sociedad colombiana.

Temas Relacionados

Partido ComunesSandra RamírezQuemados en elecciones Colombia 2026Personería jurídica partido ComunesColombia-noticiasPartido de las FarcElecciones Colombia 2026

Más Noticias

El reloj Cartier de Verónica Alcocer: el accesorio que robó miradas y generó debate en Colombia

Mientras la familia presidencial votaba unida tras semanas de rumores sobre el distanciamiento entre Gustavo Petro y la primera dama, el costoso accesorio en la muñeca de Alcocer se convirtió en el centro de la atención y generó todo tipo de comentarios en plataformas digitales

El reloj Cartier de Verónica

“Al sector empresarial le faltan huevos”: duras críticas de Mario Hernández ante los resultados de las elecciones de 2026

El reconocido empresario comparó a Colombia con Perú e insistió en que “tenemos que pensar en el país y en la gente”

“Al sector empresarial le faltan

Juan Daniel Oviedo se reunirá este lunes con Paloma Valencia: la candidata le propondía ser su fórmula vicepresidencial

El exconcejal de Bogotá y ahora excandidato presidencial aseguró que no ha existido una oferta formal para ser fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático

Juan Daniel Oviedo se reunirá

Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: se acaba la fuga y los equipos preparan el sprint, siga aquí a los ciclistas colombianos en competencia

La segunda jornada de competencia comprende una etapa de 187 kilómetros entre Épone y Montargis, considerada un día propicio para los sprinters del pelotón

Etapa 2 de la París

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Así quedó conformado el nuevo Congreso de la República

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Elecciones Colombia 2026 - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

El reloj Cartier de Verónica

El reloj Cartier de Verónica Alcocer: el accesorio que robó miradas y generó debate en Colombia

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debutó como escritora: de qué trata su primer libro, basado en sus propias experiencias

Comparan a Maluma con Diomedes Díaz por esta foto: “No sabía que Diome había reencarnado”

Por qué ‘El Jefe’ mandó al calabozo a Alexa Torrex, a Beba y a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “En mi casa hay reglas”

Marbelle arremetió contra Verónica Alcocer, por salir a votar junto a Gustavo Petro: “Vestirse de hombre”

Deportes

Etapa 2 de la París

Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: vuelve a nacer una fuga a 20 kilómetros para mesa, siga aquí a los ciclistas colombianos en competencia

Kylian Mbappé tendría que ser convocado por Francia para el partido contra Colombia: un acuerdo comercial exige la presencia de la estrella del Real Madrid

Estos son los convocados por Croacia para el partido amistoso contra la selección Colombia: Luka Modrić, el más destacado

El colombiano Mateo Cassierra fue uno de los 23 expulsados tras la batalla campal en el clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro en Brasil

Jorge Carrascal, José Enamorado y Jhon Arias campeones de los torneos estaduales en Brasil