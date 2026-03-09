Partido Comunes reconoció su derrota en las urnas y anunció nuevas alianzas para mantenerse en la política: “Reafirmamos nuestro compromiso”

La derrota electoral del Frente Amplio dejó sin representación al partido Comunes en el Senado y excluyó a la senadora Sandra Ramírez - crédito partido Comunes

Tras los comicios adelantados el domingo 8 de marzo, una de las colectividades que en forma inminente perdería su personería jurídica sería el partido Comunes, creado luego del acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el Gobierno nacional (en cabeza de Juan Manuel Santos) y las extintas Farc para lograr su desmovilización.

De hecho, tras conocerse la derrota en las urnas de la coalición Frente Amplio, que no consiguió ni un solo escaño en el Senado, Comunes se pronunció en la mañana del lunes 9 de enero reconociendo los resultados que, entre otras, dejó por fuera a la senadora Sandra Ramírez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un comunicado oficial, la colectividad reiteró su compromiso con la defensa de su proyecto político y agradeció el respaldo de diversos sectores. La organización expresó su reconocimiento a personas, organizaciones sociales y líderes territoriales que han apoyado su labor.

En este contexto, la agrupación destacó los avances alcanzados por las fuerzas que impulsaron el llamado cambio en Colombia, que canalizaron las demandas históricas de millones de ciudadanos en favor de la justicia social y la democracia.

Comunes reafirmó su compromiso con la defensa del Acuerdo Final de Paz y agradeció el respaldo de organizaciones sociales y territoriales - crédito prensa Comunes

La colectividad consideró que estos logros refuerzan la urgencia de ampliar la unidad entre los sectores populares y democráticos, con el objetivo de implementar acciones que generen impacto real en los territorios. “Desde nuestro partido político, nacido del Acuerdo Final de Paz, expresamos nuestro profundo agradecimiento a todas las personas, organizaciones sociales, liderazgos territoriales y sectores democráticos que acompañan y respaldan la defensa de nuestra apuesta política”, señaló Comunes.

Prioridad en la unidad y la transformación territorial

El partido destacó la importancia de tejer acciones colectivas y fortalecer la construcción de propuestas desde las comunidades. Para la organización, la unidad popular es clave para consolidar “caminos de dignidad, derechos y oportunidades” que beneficien a la población en todo el país.

En el texto, la colectividad reafirmó la centralidad de la paz con justicia social como motor de su trabajo y ratificó su empeño en reconstruir el tejido social y comunitario. Según la declaración, la reconciliación y la tramitación de diferencias a través de la política y la democracia son ejes fundamentales de su apuesta.

Comunes y Fuerza Ciudadana no lograron los votos necesarios para mantener representación en el Senado y la Cámara. - crédito EFE y logo de partidos

“Saludamos y felicitamos el importante logro de las fuerzas que hoy movilizan el cambio y que han sabido recoger el clamor de millones de colombianos y colombianas que, durante décadas, han levantado su voz en favor de la justicia social, la democracia y las transformaciones profundas que necesita el país”, señaló el partido.

Compromiso con la paz y la implementación del Acuerdo Final

De manera explícita, el Partido Comunes reiteró su respaldo a la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, manifestando su “compromiso indeclinable” con ese proceso.

La organización puso a disposición su voluntad política, su capacidad organizativa y su presencia territorial para contribuir a la construcción de un país “más justo, incluyente y en paz”.

El partido reiteró su respaldo a la implementación integral del Acuerdo Final, ofreciendo su capacidad organizativa y presencia territorial - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“Este momento reafirma la necesidad de seguir avanzando en la construcción de la más amplia unidad de los sectores populares y democráticos, tejiendo acciones colectivas que tengan un verdadero impacto en los territorios y que permitan consolidar caminos de dignidad, derechos y oportunidades para el pueblo colombiano”, señaló el comunicado.

El comunicado enfatizó que la agrupación “seguirá caminando la palabra y trabajando día a día” por una paz real en cada rincón de Colombia. Los integrantes del partido sostienen que la acción colectiva y el diálogo democrático son esenciales para que la paz se convierta en una realidad tangible para todos los habitantes del país.

“La Paz con Justicia Social seguirá siendo nuestra bandera movilizadora. Continuaremos trabajando por la reconstrucción del tejido social y comunitario, por la construcción colectiva desde y con los territorios, por la generación de un auténtico proceso de reconciliación permanente donde las diferencias se tramiten por la vía de la política, la participación y la democracia.Refrendamos nuestro compromiso indeclinable con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, y ponemos a disposición nuestra voluntad política, nuestro trabajo organizativo y nuestro compromiso territorial para seguir aportando a la construcción de un país más justo, incluyente y en paz”, concluyó el partido.

La organización insistió en la necesidad de mantener la movilización y la construcción colectiva para responder a las demandas históricas de la sociedad colombiana.