Las consultas y los candidatos para la primera vuelta: Sin espacio para triunfalismos

Mario Urueña, profesor de la Universidad del Rosario. Analista Político e Internacional - Crédito archivo personal

Las elecciones del 8 de marzo se presentan como una oportunidad para ir calibrando el devenir electoral de cara a las presidenciales de mayo. Medios de comunicación, analistas, encuestadoras y otros actores sociales tomarán los resultados de la composición de las dos cámaras del poder legislativo y de las consultas interpartidistas para proyectar el desenlace de la carrera presidencial. Esas proyecciones, no obstante, deben tomar en cuenta contextos y tendencias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Del lado de las consultas, la no participación de los candidatos que han venido punteando en los sondeos y encuestas puede conducir a sobreestimar ciertos resultados y a poner otros en su justa proporción. Los casi seis millones de votos de La Gran Consulta por Colombia, y los más de tres millones de la senadora Paloma Valencia, invitan a pensar en principio en un resultado abrumador.

Los más de tres millones de la senadora Paloma Valencia, invitan a pensar en principio en un resultado abrumador - Crédito Luisa González/REUTERS

Máxime en tanto la afinidad ideológica con Abelardo de La Espriella daría a considerar que una unión de ambos lograría imponerse en las presidenciales. El problema con este supuesto es que parte de un cálculo aritmético simple. Algo como que los votos de Valencia se sumarán a los de los otros competidores de su consulta y a los estimados de De La Espriella para de allí consolidar un número insuperable para Iván Cepeda.

¿Cuántos votos habría obtenido Cepeda si se le hubiera dejado participar? Esta última pregunta pone de relieve lo absurdo de transpolar el escenario de las consultas de marzo con la que ocurrió en octubre de 2025.

El congresista resaltó que el presidente del Senado asistió al debate tras empezar el tratamiento en contra de la quimio. Fotos: Colprensa

De las otras dos consultas (la de las Soluciones y la del Frente por la Vida) basta decir que ninguna de las dos da lugar a la sobreestimación. De la primera se deduce que el espacio para el centro estará muy estrecho y que, incluso, como muestra la sorpresa de Juan Daniel Oviedo, los votantes afines a estas causas pueden trastearse a otra tienda. De la segunda, que la campaña de Cepeda posiblemente actuará con más independencia; en tanto que ni Roy Barreras ni Daniel Quintero son los caballos ganadores que algunos promocionaron, y que tienen más bien poco por ofrecer al progresismo.

En relación con las elecciones al Congreso, la única certeza es que, sea quien sea el próximo presidente, no tendrá una “aplanadora” a su disposición, como pudo ocurrir en otros momentos. Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes se deberá hacer un trabajo de construcción de acuerdos con diferentes bancadas para asegurar las mayorías que aprueben las reformas anheladas por quien sea jefe de gobierno. El próximo cuatrienio tampoco sobresaldrá por ser el de los cambios ambiciosos.

Ningún bando puede declararse nítidamente vencedor, aunque sea cierto que tengan razones para ilusionarse.

La única certeza es que, sea quien sea el próximo presidente, no tendrá una “aplanadora” a su disposición - crédito Luisa González/Reuters