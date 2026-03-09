La línea A del metro de Medellín suspendió su servicio temporal el lunes 9 de marzo: esta es la razón

El metro de Medellín fue abierto al público en 1995 tras 10 años de retrasos - crédito Metro de Medellín

El metro de Medellín informó la suspensión temporal del servicio en dos estaciones de la línea A tras un incidente con una persona en la vía, lo que generó ajustes en la operación habitual del sistema durante la mañana del lunes 9 de marzo.

De acuerdo con información oficial, esta línea presta servicio únicamente entre las estaciones Niquía - Caribe y Prado - La Estrella, mientras que las paradas Universidad y Hospital permanecen fuera de servicio, afectando el desplazamiento habitual de pasajeros.

Así lo publicó en sus redes sociales el Metro de Medellín a las 7:50 a. m.: “Por incidente con persona en la vía, la línea A del metro presta servicio entre Niquía - Caribe y Prado - La Estrella”.

En el mismo mensaje, el Metro de Medellín recordó a la ciudadanía la existencia de rutas de atención en salud mental disponibles para quienes requieran ayuda. La entidad informó que las estaciones que se encuentran fuera de servicio son Hospital y Universidad.

Las estaciones Universidad y Hospital permanecen cerradas, impactando el flujo de usuarios habituales del Metro de Medellín - crédito @metrodemedellin/X

La alteración en el servicio obligó a muchos usuarios a buscar rutas alternativas para llegar a sus destinos. La empresa activó todos los protocolos de acompañamiento y atención a los pasajeros, mientras se restablecía la normalidad en la operación de la línea.

La Línea 1 de Metroplús facilita el desplazamiento por la zona afectada mediante su sistema de buses de tránsito rápido, con conexión en las estaciones de transferencia. Además, las rutas de bus que transitan por la Avenida Regional y la Carrera 52 (Carabobo) permiten enlazar entre las estaciones Caribe y Prado, ofreciendo alternativas de movilidad en el corredor norte-sur mientras se normaliza la operación.

Según la información difundida, el restablecimiento completo de la circulación dependerá de la conclusión de los procedimientos de atención en la vía, sin que se haya anunciado un horario exacto para la reapertura de las estaciones afectadas.

El Metro de Medellín ha reiterado la importancia de no difundir imágenes sensibles y de utilizar los canales de atención en salud mental ante cualquier emergencia o inquietud relacionada con el bienestar emocional.

Metro de Medellín anunció la reapertura de la línea A después de días de restricciones por falla en la vía férrea

Miles de usuarios recuperan la conexión norte-sur en el área metropolitana luego de que equipos técnicos y autoridades lograran rehabilitar el tramo afectado - crédito Metro de Medellín

La reanudación total del servicio en la línea A del Metro de Medellín permitió recuperar la conexión entre Niquía y La Estrella, tras varios días de restricciones generadas por una falla en la vía férrea y un accidente fatal ocurrido durante las obras de reparación.

La empresa informó que las operaciones regresaron a la normalidad el domingo 26 de octubre de 2025, después de intensos trabajos técnicos y de coordinación entre diferentes entidades.

El restablecimiento se produce luego de que un accidente de tránsito en la zona de obras cobró la vida de Julián Andrés Valderrama y dejó a otras personas heridas. El gerente general del Metro, Tomás Elejalde, expresó sus condolencias y confirmó que los protocolos de seguridad y pruebas fueron superados exitosamente, permitiendo así reactivar la línea completa ese mismo día.

En respuesta a la pregunta sobre el motivo de la suspensión y su resolución: El tramo entre Poblado y Aguacatala estuvo cerrado debido a una falla en la vía férrea y un accidente mortal durante los trabajos de rehabilitación. Tras la intervención técnica y la verificación de seguridad, el servicio fue restablecido el 26 de octubre de 2025.

El restablecimiento de la línea A beneficia a miles de usuarios y refuerza la seguridad en el sistema de transporte - crédito Metro de Medellín

Superar la contingencia requirió la participación activa de los equipos técnicos y operativos del Metro, además del respaldo de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Policía Nacional. Elejalde destacó que el apoyo institucional fue clave para resolver la crisis en tiempo récord.

Las labores de rehabilitación incluyeron la nivelación y compactación del balasto, un proceso fundamental para garantizar la estabilidad de la vía férrea. Jaime Wilches, jefe de Infraestructuras del Metro, detalló que en la máquina de bateo trabajan dos personas: una conduce y la otra realiza el bateo, mientras que una medición posterior verifica que el tramo cumpla con las condiciones geométricas exigidas. Cada sección de la vía posee características específicas que se registran y supervisan tras cada intervención.