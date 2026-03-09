Colombia

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

El joven cantante no obtuvo el apoyo suficiente de sus seguidores, en medio de polémicos enfrentamientos con varios de sus compañeros que lo señalaron en repetidas ocasiones por su comportamiento

Juanse Laverde es el nuevo
Juanse Laverde es el nuevo participante de 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito @canalrcn/IG

El avance de Juanse Laverde en la música colombiana se consolidó desde su triunfo en La voz kids a los once años. En 2018, el joven bogotano se impuso en la tercera temporada del concurso, formando parte del equipo de Sebastián Yatra.

Este logro marcó el inicio de una carrera que sigue en ascenso. Tras su victoria, el cantante lanzó sencillos como Jaque Mate (2019) recibiendo un disco de oro por su éxito comercial.

Dos años después, publicó su primer álbum de estudio, Alma, compuesto por doce canciones originales y que incluyó los sencillos Alma y Mariposa, ambos certificados con disco de oro.

En 2024, Juanse realizó el relanzamiento de su álbum Alma en Bogotá, celebrando seis años de carrera musical y presentando nuevos proyectos ante sus seguidores. Ese mismo año, publicó su libro Detrás de la voz, en el que relata su experiencia desde el triunfo en televisión hasta su consolidación como artista.

El cantante ha recibido reconocimientos como el premio India Catalina al mejor talento infantil en 2019 y el Latino Music Award en 2022. En 2023, la revista Forbes lo destacó entre los líderes musicales más influyentes del país.

Las giras también han sido parte fundamental de su desarrollo artístico. En 2019, acompañó a Sebastián Yatra en el Yatra Tour por Colombia y Estados Unidos. En 2022, llevó su música a Venezuela y, al año siguiente, participó en un concierto multitudinario en Nueva York junto a Guayacán Orquesta.

El 12 de enero de 2026 marcó la llegada de su trabajo más reciente, La casa de los famosos Colombia 3, consolidando su nombre en la escena pop colombiana, combinando su talento vocal con una sólida presencia en redes sociales y una conexión auténtica con su público.

Su paso por el ‘reality’

El joven pidió enfocarse en otro tipo de comentarios más allá de lo que implica su vida profesional - crédito @la.kw.tv/TikTok

La casa de los famosos Colombia 3 puso a Juanse Laverde en el centro de la polémica, con episodios que expusieron tanto su carácter como la tensión del encierro.

A mediados de enero de 2026, Juanse se vio obligado a responder a cuestionamientos sobre su vida privada, especialmente en torno a su sexualidad. En un momento de intimidad dentro del reality, el artista pidió que se dejara de “poner en tela de juicio” ese aspecto, y recalcó:

“Eso no es importante”, instando a que la atención se centre en su música y trayectoria. El joven indicó que su historia familiar y profesional “son mucho más significativas que cualquier especulación”, y defendió su derecho a que estos temas no sean parte del debate público.

La tensión fue en aumento y, en la dinámica de posicionamiento del 18 de enero, Juanse arremetió contra Yuli Ruiz con una frase que desató controversia: “Eres un mueble, solo que con menos ropa”.

Su comentario, emitido frente a todos los compañeros, objetó tanto la actitud de Yuli como la elección de su vestimenta, y sembró dudas sobre la autenticidad de su apoyo popular. Yuli replicó con ironía: “Si soy un mueble, soy un mueble top”, y defendió su derecho a vestir como prefiera, asegurando que no debe dar explicaciones sobre su estilo ni sobre el respaldo de su audiencia.

La creadora de contenido le cantó la tabla al participante y no dudó en exponerle las razones por las que lo quiere lejos - crédito @canalrcn/IG

El ambiente se tornó aún más complejo tras la prueba de liderazgo del 19 de enero. Beba de la Cruz, otra concursante, protagonizó un fuerte enfrentamiento con Juanse. El cantante la señaló por supuestamente dejarse influir por otros participantes, específicamente Valentino Lázaro, en sus decisiones de juego.

Beba fue tajante: “A mí absolutamente nadie me controla. Yo tengo criterio propio”, y rechazó los comentarios insistentes de su compañero respecto a una supuesta atracción hacia ella. Exigió respeto y estableció un límite, señalando que no toleraría más insinuaciones o acusaciones sobre sus estrategias.

La situación escaló aún más el 21 de enero, cuando Juanse confesó a Beba su desconfianza hacia Valentino Lázaro, revelando que existe un conflicto de años entre ellos. El cantante aseguró tener pruebas, mensajes y hasta videos que, según él, lo comprometen.

Manifestó que la enemistad se remonta a su adolescencia y que en el pasado Valentino intentó “destruir” su vida personal mediante la difusión de un video. “No confío en él”, afirmó el artista, explicando que esa situación lo ha marcado y que teme que Valentino intente perjudicarlo nuevamente.

El joven cantante le explicó a Beba de la Cruz por qué no puede confiar en el creador de contenido - crédito @lacasadelosfamososff3/TikTok

Beba, sorprendida por la magnitud de la revelación, preguntó por qué la involucraba en el conflicto, a lo que Juanse replicó que su cercanía con Valentino lo hacía sentir expuesto. La conversación se tornó emocional y terminó con disculpas mutuas, aunque quedó claro que la tensión no desaparecería de inmediato.

El punto más álgido llegó la noche del 21 de enero, durante la jornada de nominaciones. Valentino Lázaro y Sofía Jaramillo criticaron abiertamente a Juanse en sus intervenciones públicas.

Valentino lo acusó de inventar información para crear conflictos y lo calificó de inmaduro: “Te inventas problemas que no existieron para buscar líos. Entiendo que no se te ha terminado de desarrollar el lóbulo frontal porque tienes 19 años, pero no es una excusa para que me ataques con tus inmadureces”, sentenció. Además, le pidió que madurara y anunció que, en adelante, respondería con la misma agresividad que percibía.

El joven cantante arremetió contra
El joven cantante arremetió contra su compañera por la competencia en la prueba de liderazgo - crédito Cortesía Canal RCN

Por su parte, Sofía Jaramillo reforzó la crítica y lo señaló por no colaborar en las tareas del hogar, describiéndolo como desacomedido y perezoso. Cuestionó que, en medio de su “inmadurez”, atacara a compañeros como Valentino y Beba sin argumentos sólidos, y concluyó que su comportamiento era injustificado dentro de la dinámica del programa.

Al cierre de la semana, Juanse Laverde quedó nuevamente en la lista de nominados, mientras el ambiente en la casa se mantenía tenso y las divisiones se hacían evidentes para el público. Cada episodio reflejó cómo la presión, los antecedentes personales y las estrategias de convivencia impactan la experiencia de los participantes y la percepción que el público tiene de ellos.

