Juan Daniel Oviedo sorprendió al revelar que usa el mismo celular desde hace casi una década

Juan Daniel Oviedo fue uno de los más votados de la Gran Consulta por Colombia - crédito Campaña Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo obtuvo más de 1.200.000 votos en la Gran Consulta por Colombia que se llevó a cabo durante las elecciones del 8 de marzo de 2026 junto a las votaciones para Senado y Cámara de Representantes, demostrando así que es una de las figuras más fuertes del momento en el territorio nacional.

Precisamente, la figura del momento sorprendió durante una entrevista en Mañanas Blu al revelar que utiliza el mismo celular desde hace nuevo años y que no lo ha renovado debido a los gastos derivados de su campaña electoral, situación que causó gracia entre los oyentes de la emisora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La conversación sobre el celular que utiliza Juan Daniel Oviedo surgió durante una entrevista con Néstor Morales, en la que la calidad del sonido no fue la mejor, por lo que el periodista no dudó en cuestionar al personaje por su dispositivo móvil, pues creía que estaba comunicándose por altavoz y por eso no se escuchaba bien.

Ante la pregunta, Oviedo respondió: “No señor, estoy hablando por el teléfono, sino que el teléfono está viejito y no lo he podido renovar por la campaña”.

El celular del candidato no es de última tecnología - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El teléfono que utiliza el recordado exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) es un Huawei P20, lanzado al mercado en 2018, cuyas características incluyen almacenamiento de 128 GB, 4 GB de RAM y una cámara dual Leica.

Sin embargo, estas especificaciones están retrasadas en comparación con los móviles gama alta de 2026, que actualmente ofrecen más de 8 GB de RAM, almacenamiento cercano a 256 GB y baterías con mayor autonomía.

Ante la posibilidad de cambiar el teléfono, Oviedo aseguró que lo hará cuando termine de pagar las deudas de la campaña, por lo que Morales le dio un consejo: “Vaya, pásese por Unilago, porque un candidato tan importante como usted, un jugador en la política, no puede tener un celular con una señal tan mala, un celular de 9 años que escasamente se escucha. Así que espero doctor Juan Daniel que ese celular pueda mejorar la señal”.

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), recibió mucho apoyo por parte de los colombianos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El futuro político de Oviedo

Después del arrasador resultado que tuvo Juan Daniel en la consulta del domingo, el periodista le preguntó sobre la posibilidad de convertirse en fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia tras haber logrado la segunda votación más alta en la consulta.

Ante este rumor que se ha popularizado tras las votaciones, Oviedo aclaró lo siguiente: “Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de propuesta y, además, dentro de la conformación de la Gran Consulta por Colombia no existe ningún compromiso de ese tipo".

Aunque la reunión entre Paloma Valencia y Oviedo está programada para el 9 de marzo, se mantiene la incertidumbre sobre una eventual postulación a la vicepresidencia o la posibilidad de aspirar a la Alcaldía de Bogotá, ciudad donde logró concentrar la mayor parte de sus votos.

Los seguidores de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo están atentos a sus decisiones políticas - crédito Paloma Valencia/Facebook y Colprensa

Del mismo modo, en diálogo con Caracol Radio, Oviedo aseguró que estaría dispuesto a negociar su lugar junto a Paloma Valencia si se tienen algunos cambios en su propuesta actual.

En sus palabras, todo depende “de la propuesta que ella haga porque si va a avanzar en un liderazgo que permita sumar entre distintos y reconocer que tal vez hay que hacer algunos ajustes en la propuesta, uno apoya y suma entre distintos preservando la identidad del centro. Pero en ese momento también depende de lo que quiera ella y de la propuesta y los términos que haga, porque por eso ganó la Gran Consulta por Colombia y el compromiso que tenemos los nueve miembros de la Gran Consulta por Colombia es apoyar con lealtad al ganador”.