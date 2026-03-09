Colombia

Juan Daniel Oviedo sorprendió al revelar que usa el mismo celular desde hace casi una década

El político explicó que priorizó el pago de los gastos de su campaña presidencial antes que actualizar su dispositivo móvil, lo que le ha causado varias críticas

Guardar
Juan Daniel Oviedo fue uno
Juan Daniel Oviedo fue uno de los más votados de la Gran Consulta por Colombia - crédito Campaña Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo obtuvo más de 1.200.000 votos en la Gran Consulta por Colombia que se llevó a cabo durante las elecciones del 8 de marzo de 2026 junto a las votaciones para Senado y Cámara de Representantes, demostrando así que es una de las figuras más fuertes del momento en el territorio nacional.

Precisamente, la figura del momento sorprendió durante una entrevista en Mañanas Blu al revelar que utiliza el mismo celular desde hace nuevo años y que no lo ha renovado debido a los gastos derivados de su campaña electoral, situación que causó gracia entre los oyentes de la emisora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La conversación sobre el celular que utiliza Juan Daniel Oviedo surgió durante una entrevista con Néstor Morales, en la que la calidad del sonido no fue la mejor, por lo que el periodista no dudó en cuestionar al personaje por su dispositivo móvil, pues creía que estaba comunicándose por altavoz y por eso no se escuchaba bien.

Ante la pregunta, Oviedo respondió: “No señor, estoy hablando por el teléfono, sino que el teléfono está viejito y no lo he podido renovar por la campaña”.

El celular del candidato no
El celular del candidato no es de última tecnología - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El teléfono que utiliza el recordado exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) es un Huawei P20, lanzado al mercado en 2018, cuyas características incluyen almacenamiento de 128 GB, 4 GB de RAM y una cámara dual Leica.

Sin embargo, estas especificaciones están retrasadas en comparación con los móviles gama alta de 2026, que actualmente ofrecen más de 8 GB de RAM, almacenamiento cercano a 256 GB y baterías con mayor autonomía.

Ante la posibilidad de cambiar el teléfono, Oviedo aseguró que lo hará cuando termine de pagar las deudas de la campaña, por lo que Morales le dio un consejo: “Vaya, pásese por Unilago, porque un candidato tan importante como usted, un jugador en la política, no puede tener un celular con una señal tan mala, un celular de 9 años que escasamente se escucha. Así que espero doctor Juan Daniel que ese celular pueda mejorar la señal”.

El exdirector del Departamento Administrativo
El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), recibió mucho apoyo por parte de los colombianos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El futuro político de Oviedo

Después del arrasador resultado que tuvo Juan Daniel en la consulta del domingo, el periodista le preguntó sobre la posibilidad de convertirse en fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia tras haber logrado la segunda votación más alta en la consulta.

Ante este rumor que se ha popularizado tras las votaciones, Oviedo aclaró lo siguiente: “Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de propuesta y, además, dentro de la conformación de la Gran Consulta por Colombia no existe ningún compromiso de ese tipo".

Aunque la reunión entre Paloma Valencia y Oviedo está programada para el 9 de marzo, se mantiene la incertidumbre sobre una eventual postulación a la vicepresidencia o la posibilidad de aspirar a la Alcaldía de Bogotá, ciudad donde logró concentrar la mayor parte de sus votos.

Los seguidores de Paloma Valencia
Los seguidores de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo están atentos a sus decisiones políticas - crédito Paloma Valencia/Facebook y Colprensa

Del mismo modo, en diálogo con Caracol Radio, Oviedo aseguró que estaría dispuesto a negociar su lugar junto a Paloma Valencia si se tienen algunos cambios en su propuesta actual.

En sus palabras, todo depende “de la propuesta que ella haga porque si va a avanzar en un liderazgo que permita sumar entre distintos y reconocer que tal vez hay que hacer algunos ajustes en la propuesta, uno apoya y suma entre distintos preservando la identidad del centro. Pero en ese momento también depende de lo que quiera ella y de la propuesta y los términos que haga, porque por eso ganó la Gran Consulta por Colombia y el compromiso que tenemos los nueve miembros de la Gran Consulta por Colombia es apoyar con lealtad al ganador”.

Temas Relacionados

Juan Daniel OviedoGran Consulta por ColombiaCampaña presidencialElecciones 8 de marzoOviedoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados elecciones 2026 - EN VIVO: todo lo que debe saber sobre el nuevo Congreso y los candidatos presidenciales

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Resultados elecciones 2026 - EN

Iván Cepeda reveló el nombre de su fórmula vicepresidencial y provocó polémica: de quién se trata

El aspirante presidencial del Pacto Histórico destacó que sentía orgullo de que su compañera fuera mujer y perteneciera a una comunidad indígena, aunque su decisión sorprendió porque muchos esperaban a alguien con mayor reconocimiento público

Iván Cepeda reveló el nombre

Salario mínimo de 2026 seguirá poniendo caros los servicios en los próximos meses, datos del IPC de febrero confirman tendencia

Según expertos, el dato oculta en gran parte una tendencia persistente en los indicadores más afectados de manera directa por el incremento del sueldo básico

Salario mínimo de 2026 seguirá

Con ironía, Cathy Juvinao festejó la “quemada” en la consulta de Roy Barreras: “Para la próxima hagan política con ideas”

Aunque el aspirante presidencial se impuso en su proceso interno, el escaso respaldo que obtuvo frente a los demás candidatos en otras consultas interpartidistas motivó la burla de la congresista

Con ironía, Cathy Juvinao festejó

Petro apuntó a Roy Barreras y Daniel Quintero tras fracaso de la lista del Frente Amplio: “Siempre la división por figurar...”

El presidente de la República, con un mensaje en sus redes sociales, arremetió contra el exembajador de Colombia y el acusado exalcalde de Medellín, que sacaron lista aparte de la del Pacto Histórico y fracasaron en su intención de poner al menos un senador en el Legislativo

Petro apuntó a Roy Barreras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pelea entre Gustavo Petro y

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera y Hugo García

Isabella Ladera y Hugo García lloran dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar tanto”

Felipe Saruma se “quemó” en su aspiración al Congreso pero agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Esto apenas comienza”

La Liendra celebró la derrota de los ‘influencers’ en el Congreso de Colombia: “El país necesita gente preparada, no famosa”

Levy Rincón, el influenciador petrista, celebró la derrota de Vicky Dávila en las consultas interpartidistas: “Es un meme”

Yina Calderón y Manelyk se sacaron ‘los trapitos al sol’ durante los posicionamientos de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Malagradecida”

Deportes

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League

Deportivo Cali definió su nuevo entrenador para escapar del descenso en 2026: ya fue campeón con los Azucareros

Así le fue a los ciclistas colombianos en la etapa 2 de la Paris-Niza, ganada por Max Kanter

Kylian Mbappé tendría que ser convocado por Francia para el partido contra Colombia: un acuerdo comercial exige la presencia de la estrella del Real Madrid

Estos son los convocados por Croacia para el partido amistoso contra la selección Colombia: Luka Modrić, el más destacado