Gustavo Bolívar mandó pulla por votación de Juan Daniel Oviedo: superó a Roy Barreras y Daniel Quintero

La jornada electoral del 8 de marzo de 2026 en Colombia dejó resultados que sorprendieron tanto a analistas como a figuras políticas. Uno de los hechos más comentados fue la actuación de Juan Daniel Oviedo en la Consulta Interpartidista de la Gran Consulta por Colombia, donde, según destacó Gustavo Bolívar en su cuenta de X, Oviedo logró captar más votos provenientes de sectores de izquierda que otros candidatos identificados históricamente con esa corriente política.

“Increíble”, escribió Bolívar, apuntando a lo que interpretó como un efecto de la estrategia del candidato, que reconoció abiertamente algunos logros del Gobierno durante su campaña, en contraste con otros aspirantes que optaron por desmarcarse del oficialismo.

Con el 77,07% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional, Oviedo alcanzó un 17,79% de los votos en la consulta, lo que equivale a 938.527 sufragios. Esta cifra lo ubicó lejos de la ganadora de la jornada y principal carta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, que obtuvo el 45,95% de los votos. Sin embargo, la votación de Oviedo fue suficiente para despertar análisis en torno a la movilidad del voto en el espectro político colombiano.

El propio Oviedo expresó su agradecimiento en X: “GRACIAS POR HACERNOS SOñAR!”. Respecto a su presencia en la consulta de la llamada “derecha”, el candidato explicó que su participación obedeció al propósito de marcar una diferencia con las posturas más radicales:

“¿Cómo hubiera podido escuchar que soy distinto a ellos? Marcamos una diferencia, porque la diferencia hay que marcarla con ellos… ahí hay unas visiones radicales, primero, que quieren hacer campaña con el miedo. Y nosotros no queremos hacer campaña con el miedo”.

Bolívar contrastó el desempeño de Oviedo con el de Roy Barreras y Daniel Quintero, que participaron en la Consulta del Gran Frente Por la Vida. Barreras reunió 193.146 votos (3,58%), mientras que Quintero obtuvo 172.416 votos (3,19%), ambos resultados muy por debajo de los logrados por Iván Cepeda en octubre de 2025, que ganó la Consulta del Pacto Histórico con 1.522.347 votos. Cepeda es considerado la figura clave para la continuidad del progresismo en Colombia y la línea política del actual presidente Gustavo Petro.

La diferencia en los resultados llevó a Bolívar a reflexionar sobre las estrategias electorales de los candidatos identificados con la izquierda. Mientras Oviedo, participando en una consulta tradicionalmente asociada a la derecha, reconoció aciertos del gobierno y apostó por una campaña sin miedo, otros candidatos como Barreras y Quintero buscaron distanciarse del oficialismo, lo que según Bolívar no resultó efectivo para captar el voto progresista.

En palabras de Bolívar, “la de hoy no es una jornada electoral más. Colombia elige 103 senadores y 183 representantes a la Cámara y para la consolidación de un proyecto político que está cambiando a Colombia hay un número que la militancia del Pacto Histórico debería repetir de aquí a las urnas como un mantra: 52/92 (sic)”. La cifra hace referencia a la mitad más uno en cada corporación del Congreso, objetivo que permitiría al oficialismo aprobar sus reformas.

Para el exsenador y excandidato, no se trata de una cifra simbólica. La considera “la llave que mantiene abierta o cierra el camino de las transformaciones sociales en Colombia, sin las cuales es imposible aspirar a una paz firme y duradera”.

Bolívar recordó que, durante casi cuatro años, el presidente Petro ha gobernado sin mayorías propias en el Congreso, situación que ha generado lo que calificó como “chantaje permanente” por parte de sectores políticos y económicos que han condicionado su apoyo a la entrega de burocracia y contratos, o que han ejercido un bloqueo institucional con fines electorales.