Expareja de Aida Victoria Merlano quiso mandar mensaje por el Día de la Mujer y salió regañado: “Está quemado”

Juan David Tejada encendió las redes sociales con el mensaje, en medio de las acusaciones de la creadora de contenido por aparente maltrato cuando estuvieron juntos

El Rey de los Agropecuarios
El Rey de los Agropecuarios envió mensaje por el Día de la Mujer - crédito @elreydelosagropecuarios/IG

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer recuerda la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y la justicia social. En esta oportunidad, en Colombia coincidió con la celebración de las elecciones al Congreso de la República 2026 y recordando la primera vez que una mujer accedió al voto en diciembre de 1957.

Esta fecha se originó tras diversas manifestaciones obreras a comienzos del siglo XX, donde trabajadoras reclamaban mejores condiciones laborales y el derecho al voto.

Actualmente, organizaciones y colectivos de todo el mundo realizan actividades que destacan los avances y los desafíos pendientes en temas como la brecha salarial, la violencia de género y el acceso a la educación.

El Agropecuario se despachó en
El Agropecuario se despachó en elogios por las mujeres con un mensaje emotivo - crédito @letengoelchisme/IG

Como parte de la conmemoración de esta fecha, Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, compartió un emotivo mensaje con las mujeres que lo siguen; sin embargo, el mensaje provocó varias críticas entre sus haters por el historial de maltrato que tuvo con Aida Victoria Merlano.

“Feliz día para todas las mujeres luchadoras de Colombia y del mundo. Que Dios ilumine su camino y multiplique sus sueños. Un saludo especial de El Rey de los Agropecuarios”, acompañado de un emoji de una rosa.

Seguidores del creador de contenido no dudaron en reaccionar, con mensajes como: “Feliz día para él también, que parece una vieja chismosa peleando por redes sociales”; “severo princeso, nadie se acordaba de él y tiene que figurar de alguna manera”; “Feliz día al gran payado de Colombia”; “ya no sabe cómo más llamar la atención porque está más quemado”, entre otros.

Aida Victoria Merlano confirmó que
Aida Victoria Merlano confirmó que su embarazo comenzó tres meses después de iniciar su relación con Juan David Tejada - crédito @jdt21_5//Instagram

El rifirrafe entre Aida Victoria y Juan David Tejada

En redes sociales se viralizaron las declaraciones en 2025 en las que Aida Victoria Merlano arremetió en contra de El Rey de los Agropecuarios por el aparente caso de violencia intrafamiliar, con un video en el que si bien no lo menciona a él, pero si suelta algunos dardos que lo salpicaron.

“Ese cuentico de: no, es que yo dejo eso en el pasado, cierro el capítulo. No, mi amor. Yo me acuerdo todavía del día en el que fui a poner la denuncia, porque yo decía: o sea, sí, casi me pega, pero no me dio. Y cuando me siento, y me empiezan a hacer la encuesta ahí es cuando tú haces conciencia y dices: o sea, en todo mi postparto esta persona me violentó”.

Incluso, Merlano Manzaneda compartió una serie de chats en las que se observaban las conversaciones y las amenazas que le hizo el empresario e incluso, días más tarde lo acusó de haberla estafado con la compra de una finca.

Aida victoria Merlano replicó en
Aida victoria Merlano replicó en sus redes sociales los chats en los que interactuaba con Juan David Tejada - crédito @aidavictoriam/IG

Estas declaraciones situaron nuevamente a Juan David Tejada en el centro de la controversia pública, que horas después de la difusión de este contenido, conocido en redes como “el agropecuario”, reapareció en Instagram con un video que muchos usuarios interpretaron como una respuesta indirecta a las afirmaciones de Merlano.

En su publicación, el creador de contenido expresó: “Buenas noches, mi gente, les habla El rey de los agropecuarios. Estos días he estado, mejor dicho, he estado gastando mucho dinero, derrochado mucha plata. Entonces me encontré una mentora muy buena para que nos ayude a no atrasarnos en nuestras cuotas”, en un video que circuló en redes sociales y provocó todo tipo de comentarios.

El empresario y ganadero habló
El empresario y ganadero habló de las acusaciones de Yina Calderón que lo vincularon con una nueva mujer después de terminar con Aida Victoria - crédito @jdt21_5/ Instagram

Aunque el mensaje de Tejada parecía estar vinculado a una colaboración publicitaria, la referencia a la administración del dinero y a no retrasarse en los pagos fue interpretada por numerosos internautas como una alusión a la demanda por alimentos mencionada por Aida Victoria Merlano.

