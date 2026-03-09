El tercer intento de Hugo Ospina por llegar al Congreso no prosperó: el líder de los taxistas se volvió a “quemar”

El presidente de la Asociación de Taxistas, Hugo Ospina, sumó solo 2.750 votos - crédito Alvaro Tavera/Colprensa

El recuento de votos de las elecciones legislativas del 8 de marzo dejó a varios nombres reconocidos fuera del Senado para el periodo 2026-2030. Figuras con amplia experiencia, respaldo y presencia pública no consiguieron los apoyos necesarios, pese a sus trayectorias y a la visibilidad de sus candidaturas.

Entre los casos más notorios se encuentra Hugo Alberto Ospina Agudelo, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi.

La jornada electoral confirmó que su intento por llegar al Senado, el tercero consecutivo desde 2018, volvió a quedar lejos de la meta: obtuvo apenas 2.750 votos. En las elecciones anteriores había alcanzado cifras mayores, pero insuficientes: 9.152 en 2022 y 3.170 en 2018.

Ospina, conocido por su oposición a las aplicaciones de transporte como Uber y DiDi, modificó el enfoque de su campaña en esta ocasión. Para 2026, priorizó propuestas sobre la licencia de conducción y el seguro obligatorio (Soat), buscando atraer a todo tipo de conductores y no solo al gremio de taxistas.

“Vamos a premiar, vamos a que estas personas que nunca hemos utilizado el SOAT, que al igual que yo hay más del 90% de los colombianos que no hemos utilizado el SOAT, debemos de recibir un descuento especial del 50% de manera gradual en los últimos cinco años. ¿Para qué? Para que el SOAT cueste la mitad, para premiar el buen comportamiento en la vía, salvando vidas. Y esta persona que tiene el más mínimo respeto por la vida y es un tipo agresivo o una persona agresiva en la vía, debe inmediatamente subírsele el SOAT entre un 50, un 100, un 200%. Y si esta persona llega la cuarta vez de manera reiterada, reincidente en las vías, cometiendo heridos, se le debe quitar, suspender y cancelar la licencia de manera definitiva, porque estamos es para proteger y salvar vidas en la vida", explicó en uno de los videos publicados en sus redes sociales.

Resultados y márgenes de diferencia

Según los datos de las mesas informadas, el Partido de la U, colectividad por la que se presentó Ospina, alcanzaría solo ocho curules en el Senado. El aspirante con menor votación entre los electos, José Alfredo Gneco Zuleta, sumó 72.109 votos. A Ospina le habrían faltado 69.359 votos para ingresar al Congreso, una brecha considerable incluso entre los postulantes de su mismo partido.

La jornada electoral de 2026 dejó fuera del Senado a varios candidatos con reconocimiento nacional. Entre ellos, el líder taxista Hugo Ospina, quien solo obtuvo 2.750 votos, y otros aspirantes de peso como José David Name y Juan Felipe Lemos, ambos del Partido de la U. Ninguno logró ubicarse entre los primeros lugares de la votación de su colectividad, quedando excluidos del próximo periodo legislativo.

Más de la lista de quemados en las elecciones legislativas

El caso de María Paz Gaviria sobresale como uno de los más representativos. Aunque ocupó el puesto número 100 en la lista del Partido Liberal y sumó más de 50.000 votos, quedó relegada al puesto 19 de la colectividad, superada por líderes regionales como Lidio García, Yessid Pulgar y María Eugenia Lopera. Incluso liberales influyentes como Richard Aguilar y Jaime Durán, con cifras superiores a los 70.000 votos, no lograron acceder al Senado.

En el sector de centro, la ausencia de Jorge Enrique Robledo marca un hito. El exsenador, que en elecciones anteriores figuró entre los congresistas más votados, no superó los 30.000 votos en esta ocasión, a pesar del respaldo de Dignidad y Compromiso, el Mira y el Nuevo Liberalismo. Este resultado evidencia el cambio en las preferencias del electorado y reconfigura el mapa político del Congreso.

Entre los representantes que buscaban avanzar de la Cámara al Senado, varios nombres también quedaron fuera de la contienda. Lina María Garrido, quien representó a Casanare por Cambio Radical, no logró capitalizar la popularidad alcanzada el año anterior. De manera similar, Carlos Fernando Motoa, cabeza de la lista de la coalición Alma, no consiguió superar los 36.000 votos requeridos para asegurar su curul.

El partido uribista tampoco estuvo exento de sorpresas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los rostros más conocidos que no ocupará un escaño a partir del 20 de julio. No obstante, dentro del partido se asumía que su papel sería impulsar a los primeros lugares de la lista, más que buscar su propio ingreso.