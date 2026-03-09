Claudia López gana ampliamente la llamada Consulta por las soluciones: se enfrentaría con ‘pesos pesados’ en primera vuelta

Claudia López se posiciona como la ganadora de la Consulta de las Soluciones con más de 400.000 votos en Colombia - crédito prensa Claudia López

Mientras la Registraduría General del Estado Civil continúa con su trabajo de preconteo de votos para las consultas y el congreso, desde ya se empiezan a conocer a los grandes ganadores de las tres contiendas interpartidistas para llegar a la primera vuelta de la Presidencia en mayo de 2026.

De hecho, la Consulta de las Soluciones, iniciativa radicada por la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, ya la arrojó como la ganadora por el centro, con un número superior a los 400.000 votos en todo el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta las 6:30 p. m., la Registraduría reportaba un total de 385.000 votos a favor de la exmandataria distrital, mientras que el único candidato que aceptó su propuesta de consulta no superó la barrera de 40.000 votos.

Con esos resultados parciales, López se convierte en la elegida por el centro para llegar a la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia de la República, en la que se medirá el aceite con los ganadores de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, y el vendedor de la consulta del Frente por la Vida, que aún continúa en disputa entre Roy Barreras y Daniel Quintero.

El movimiento Imparables respalda a Claudia López, que propone superar la polarización entre uribistas y petristas - crédito prensa Claudia López

Con el respaldo del movimiento Imparables, López se postula como “la candidata alternativa que supera la pelea entre el uribismo y el petrismo”, una frase que ha reiterado en sus intervenciones públicas. Aunque sus adversarios le reprochan haber respaldado en el pasado a Gustavo Petro, ella sostiene que su lugar está en el centro político y que su campaña se enfoca en “dar soluciones” a los problemas más urgentes de Colombia.

Trayectoria política y académica de Claudia López

La vida de Claudia López comenzó en Bogotá el 9 de marzo de 1970, en el seno de una familia de clase media encabezada por su madre, maestra de profesión, una referencia constante en sus discursos. Crecer como la mayor de seis hermanos, según ha contado, la llevó a asumir responsabilidades y ejercer el liderazgo desde joven.

Su primera aproximación a la política se remonta a finales de los años 80, cuando fue parte del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta. Esta iniciativa ciudadana impulsó la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1991, evento que dio paso a su vocación por lo público.

Claudia López destaca su trayectoria como investigadora sobre corrupción y como impulsora de la Consulta Anticorrupción en 2018 - crédito Carlos Ortega/EFE

En el ámbito académico, López se formó en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Más adelante, obtuvo una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia, fue investigadora visitante en Yale y alcanzó el doctorado en Ciencia Política en Northwestern University. Tras su paso por la Alcaldía de Bogotá, fue seleccionada como becaria del programa Advanced Leadership Initiative de Harvard.

Antes de ocupar cargos de elección popular, López se consolidó como investigadora y columnista. Sus estudios sobre la llamada “parapolítica” la posicionaron como voz relevante en el debate sobre corrupción y transparencia.

El salto al Congreso llegó en 2014, cuando fue elegida senadora por el partido Alianza Verde. Desde esa posición impulsó debates de control político y fue una de las principales promotoras de la Consulta Anticorrupción de 2018, que movilizó millones de votos aunque no alcanzó el umbral requerido para su aprobación.

El año 2019 ganó la Alcaldía de Bogotá con más de 1,1 millones de votos, convirtiéndose así en la primera mujer en ser elegida por voto popular para dirigir la capital y en la primera mandataria abiertamente homosexual de una gran ciudad latinoamericana.

La exalcaldesa de Bogotá representará al centro político en la primera vuelta presidencial de mayo de 2026 - crédito prensa Claudia López

Su gestión en Bogotá, entre 2020 y 2023, estuvo atravesada por la crisis sanitaria del covid-19. Durante ese periodo, impulsó el Sistema Distrital de Cuidado, programas de acceso para la educación superior para jóvenes y proyectos de infraestructura como la primera línea del metro y nuevas ciclorrutas.

Polémicas y rupturas políticas

Pese a los avances en materia social e infraestructura, la administración de López enfrentó críticas por su manejo de la seguridad, la movilidad y la gestión de las protestas. En particular, se le cuestionó por sus cambios de postura respecto al uso de la fuerza pública y por las tensiones con el presidente Gustavo Petro, que hasta entonces había sido un aliado ocasional en el espectro progresista.

Tras dejar la Alcaldía de Bogotá, la ahora candidata presidencial emprendió un recorrido nacional para presentar su proyecto político y aumentar su visibilidad. Su propuesta se centra en la creación de una alternativa de centro y en la defensa de la institucionalidad democrática, lo que le ha permitido crecer en las mediciones recientes de intención de voto.