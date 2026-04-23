Estos son los planes gratuitos que tiene Bogotá para el Día del Niño de 2026: arte, lectura y ambiente

En colaboración con centros culturales y comerciales, la entidad coordina talleres, espectáculos y jornadas diferenciadas por edades durante el fin de semana conmemorativo, destinando espacios y recursos para fomentar la formación integral de la niñez - crédito @Idartes/Instagram

En Bogotá, el Día del Niño de 2026 se celebra con una programación que incluye actividades gratuitas en espacios culturales, parques y bibliotecas distribuidos por toda la ciudad, con especial énfasis en el arte, la lectura y la formación ambiental.

Durante el último fin de semana de abril, la capital colombiana se transforma en un escenario que prioriza el bienestar infantil y la concienciación social sobre la protección de la infancia, bajo la dirección de entidades como el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el centro comercial Paseo Villa del Río.

La oferta principal del sábado 25 de abril se concentra en una agenda educativa y artística encabezada por el evento En busca del bosque encantado, una obra musical interactiva que introduce a los niños en el cuidado del medio ambiente.

Según la información oficial del centro comercial Paseo Villa del Río, ubicado al sur de la ciudad, todas las actividades serán gratuitas, por lo que las familias podrán acceder a funciones que exploran la preservación de los bosques, humedales y recursos hídricos.

El Día del Niño 2026 en Bogotá se transforma en una plataforma de actividades gratuitas orientadas al arte, la lectura y la educación ambiental, distribuidas por toda la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

La celebración del Día del Niño en Bogotá 2026 ubica a la infancia en el centro de las políticas culturales de la ciudad, combinando espacios lúdicos con acciones orientadas a promover el desarrollo integral y una conciencia ambiental entre los menores.

El gerente general del centro comercial Paseo Villa del Río, Carlos Fernando Duque, expresó al anunciar la agenda que el objetivo del evento es generar un impacto emocional y educativo duradero: “En este día especial queremos que nuestros pequeños visitantes descubran la magia que hay en el hermoso país que tenemos, que aprendan a amar la naturaleza y que vivan una experiencia enriquecedora que quedará por siempre en su memoria”.

La programación del Día de la Niñez en Bogotá incluye, además, actividades organizadas por Idartes a través de los programas Nidos y Crea. La jornada del domingo 26 de abril se desplegará en el Parque Simón Bolívar y los distintos espacios Crea de la ciudad, ofreciendo actividades diferenciadas según los rangos de edad.

El evento Lero, lero, arte y juego tendrá lugar en el Parque Simón Bolívar y estará dirigido a familias con niños de 0 a 5 años. Desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., la agenda comprenderá experiencias artísticas, obras escénicas, actividades de exploración sensorial, música, talleres, sesiones a cargo del Planetario de Bogotá y participación de emprendimientos locales. Las entradas serán libres, permitiendo la participación sin inscripción previa.

La programación del Día del Niño 2026 en Bogotá ofrece actividades gratuitas en parques, bibliotecas y centros culturales de toda la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

En paralelo, el programa Crea organizará ese domingo la actividad Disfrutando el mundo que percibo en sus 19 Centros de Formación Artística, dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años, junto a sus familias. Entre las 9:00 a. m. y las 12:00 p. m., los asistentes podrán acceder gratuitamente a experiencias creativas y sensoriales diseñadas para estimular la expresión y la relación con el entorno.

En relación con el despliegue territorial de las actividades, las familias podrán consultar los puntos de encuentro más cercanos a través del portal web oficial de la entidad.

Las bibliotecas públicas también se integran a la conmemoración con actividades vinculadas a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo). Durante la semana del niño, los espacios de lectura habilitarán talleres, lecturas en voz alta y experiencias lúdicas inspiradas en libros infantiles, por lo que los menores podrán participar en la programación de la feria sin trasladarse hasta Corferias.

Idartes aconsejó a las familias llegar temprano, consultar la agenda oficial y priorizar el acompañamiento de los menores en todas las actividades - crédito VisualesIA/ScribNews

Según la agenda de Idartes, el acceso a estos eventos es gratuito y está orientado a fortalecer los derechos culturales de la niñez a través del arte, el juego y la lectura.

Para disfrutar de la programación infantil del fin de semana del 25 y 26 de abril de 2026, la administración distrital tiene previstas algunas recomendaciones logísticas: llegar temprano para asegurar un cupo, verificar la agenda en canales oficiales, llevar hidratación y ropa cómoda, y acompañar siempre a los menores durante las actividades.

En conjunto, la ciudad de Bogotá ofrece para el Día de la Niñez de 2026 una gama de experiencias gratuitas compuestas por arte, lectura, juego y formación ambiental, con el objetivo explícito de recordar la importancia de proteger y respetar los derechos de la infancia.