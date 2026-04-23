Colombia

Accidente en la vía a La Línea dejó varios heridos y cierre total del corredor entre Tolima y Quindío

El cierre total del famoso corredor, tras la colisión de una chiva con miembros de la comunidad indígena Misak, ha desatado caos en la movilidad mientras las autoridades investigan las causas y buscan habilitar pronto el paso

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Vía a La Línea entre Ibagué y Armenia.
Un accidente en la vía a La Línea paraliza el paso entre Tolima y Quindío y deja a viajeros en vilo - crédito redes sociales

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada del jueves 23 de abril en la vía a La Línea, uno de los corredores más importantes del país, generando el cierre total del paso vehicular entre los departamentos de Tolima y Quindío.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 10+00, en el tramo que conecta Cajamarca con Calarcá, donde colisionaron un vehículo tipo turbo y una chiva que transportaba integrantes de una comunidad indígena Misak que regresaba tras participar en jornadas de protesta en Bogotá.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, al menos tres personas resultaron heridas y se trata de miembros de la comunidad indígena que presentaron laceraciones y fueron trasladados al hospital La Misericordia de Calarcá para recibir atención médica.

La mayor Sara Novoa, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en el Quindío, confirmó el cierre de la vía mientras se atiende la emergencia y se adelantan las labores para retirar los vehículos involucrados.

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