Valentina Gómez, ‘influencer’ de origen colombiano y excandidata al Congreso de Estados Unidos, fue vetada de entrar al Reino Unido por sus comentarios antiislámicos

Valentina Gómez, política estadounidense de origen colombiano causó polemica en Reino Unido - crédito @ValentinaForUSA/X

A la influenciadora colombiana Valentina Gómez, conocida por sus posturas anti-islamista y antiinmigrantes, se le prohibió ingresar al Reino Unido después de que el Gobierno revocara su autorización de viaje.

La decisión se produjo días antes de su participación programada en el evento Unite the Kingdom, convocado por el activista Tommy Robinson, y responde a un largo historial de declaraciones y acciones que las autoridades consideraron “no conducentes al bien público”, de acuerdo con Shabana Mahmood, ministra del Interior, y citado por The Guardian.

La decisión de las autoridades británicas responde a un largo historial de declaraciones y acciones de la activista política que consideraron “no conducentes al bien público” - crédito Stefan Rousseau/Reuters

Gómez, excandidata política en Texas, Estados Unidos, generó controversia en redes sociales y fue especialmente criticada por la publicación de un video donde somete a un caimán, acción que reavivó las acusaciones de maltrato a la vida silvestre.

La Secretaría del Interior británica atribuyó la decisión a la naturaleza de los mensajes y contenidos compartidos por la activista política de extrema derecha en redes sociales, así como a sus declaraciones públicas, entre las que se cuentan acusaciones explícitas contra comunidades musulmanas y llamados a la desobediencia policial.

En septiembre de 2025, la creadora de contenido intervino en un mitin multitudinario en Londres, capital de Inglaterra, donde, ante más de 100.000 asistentes, sostuvo: “Los musulmanes son violadores” y afirmó que “están tomando el control” del país, según detalló Univisión. Su discurso incluyó exhortos directos a la policía británica para desobedecer órdenes, lo que desató condena en esferas políticas y sociales.

Valentina Gómez rechazó la decisión del Reino Unido - crédito @ValentinaForUSA/X

En las horas siguientes a la revocatoria, Gómez recurrió a la red social X para criticar la decisión y desafiar abiertamente a la ministra británica. En uno de sus mensajes, escribió: “Tú defendiendo a Shabana Mahmood. Eso solo demuestra tu hipocresía. Tu propio país me está pidiendo a mí, no a ti. Tus 4 hijos probablemente estén rezando para que vaya a Inglaterra porque su papá GORDO ni siquiera puede protegerlos de los terroristas musulmanes en SU propio país. Yo salvo niños”.

La candidata del Partido Republicano anunció su intención de trasladarse al Reino Unido el 16 de mayo, fecha prevista para el acto organizado por Stephen Yaxley-Lennon —nombre real de Tommy Robinson—, y manifestó: “Voy a llegar a Inglaterra en un barco. Pueden intentar prohibirme la entrada, pero no pueden prohibir la verdad. Nos vemos el 16 de mayo”, informó el mismo medio.

La exaspirante al Congreso de Estados Unidos ha recibido criticcas por sus opiniones sobre migrantes indocumentados - crédito Captura video petrogustavo/X

El bloqueo migratorio a Valentina Gómez surge tras una sucesión de campañas políticas fallidas en Estados Unidos. La influenciadora, nacida en Colombia, intentó sin éxito convertirse en secretaria de Estado de Misuri y obtuvo solo un 7,5 % de los votos. Posteriormente, encabezó la precandidatura republicana por el distrito 31 de Texas, en la elección interna del 3 de marzo de 2026, donde fue derrotada por John Carter, conforme a lo documentado por la cadena de televisión abierta en español.

Las diatribas de Gómez no solo le han acarreado sanciones migratorias. En abril de 2024, protagonizó un episodio de quema del Corán y lanzó mensajes considerados racistas, con propuestas radicales contra migrantes indocumentados. El conjunto de sus actuaciones y discursos fue repudiado tanto por usuarios de redes sociales como por actores de distintos partidos políticos.

Lejos de retractarse, la influenciadora reiteró sus ataques por medio de nuevas publicaciones en X: “Si a este terrorista tan feo se le permite quedarse en el Reino Unido, entonces yo DEFINITIVAMENTE tengo derecho a visitar el Reino Unido y decir unas palabras. 1. No soy un terrorista. 2. Soy joven y más guapo. 3. Lee el punto n.º 2. Shabana Mahmood no solo protege a violadores y asesinos. También protege a terroristas (sic)”.

En otro mensaje, Gómez insistió: “Voy a ir a Inglaterra, les guste o no a los musulmanes pedófilos. No sé por qué los musulmanes están obsesionados conmigo. No tengo 6 años NI soy una cabra. No lo olviden, esto es una cabra, NO una esposa (sic)”.

La controversia en torno a Valentina Gómez no refleja solo la reacción a sus más recientes expresiones, sino una trayectoria marcada por campañas y acciones que generaron rechazo y el cierre de fronteras en Europa, con un futuro incierto para su actividad pública internacional.