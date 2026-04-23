Colombia

Valentina Gómez, ‘influencer’ de origen colombiano y excandidata al Congreso de Estados Unidos, fue vetada de entrar al Reino Unido por sus comentarios antiislámicos

La decisión de las autoridades británicas responde a un largo historial de declaraciones y acciones de la activista política que consideraron “no conducentes al bien público”

Guardar
Valentina Gómez, política estadounidense de origen colombiano - crédito @ValentinaForUSA/X
Valentina Gómez, política estadounidense de origen colombiano causó polemica en Reino Unido - crédito @ValentinaForUSA/X

A la influenciadora colombiana Valentina Gómez, conocida por sus posturas anti-islamista y antiinmigrantes, se le prohibió ingresar al Reino Unido después de que el Gobierno revocara su autorización de viaje.

La decisión se produjo días antes de su participación programada en el evento Unite the Kingdom, convocado por el activista Tommy Robinson, y responde a un largo historial de declaraciones y acciones que las autoridades consideraron “no conducentes al bien público”, de acuerdo con Shabana Mahmood, ministra del Interior, y citado por The Guardian.

La decisión de las autoridades británicas responde a un largo historial de declaraciones y acciones de la activista política que consideraron “no conducentes al bien público” - crédito Stefan Rousseau/Reuters
La decisión de las autoridades británicas responde a un largo historial de declaraciones y acciones de la activista política que consideraron “no conducentes al bien público” - crédito Stefan Rousseau/Reuters

Gómez, excandidata política en Texas, Estados Unidos, generó controversia en redes sociales y fue especialmente criticada por la publicación de un video donde somete a un caimán, acción que reavivó las acusaciones de maltrato a la vida silvestre.

La Secretaría del Interior británica atribuyó la decisión a la naturaleza de los mensajes y contenidos compartidos por la activista política de extrema derecha en redes sociales, así como a sus declaraciones públicas, entre las que se cuentan acusaciones explícitas contra comunidades musulmanas y llamados a la desobediencia policial.

En septiembre de 2025, la creadora de contenido intervino en un mitin multitudinario en Londres, capital de Inglaterra, donde, ante más de 100.000 asistentes, sostuvo: “Los musulmanes son violadores” y afirmó que “están tomando el control” del país, según detalló Univisión. Su discurso incluyó exhortos directos a la policía británica para desobedecer órdenes, lo que desató condena en esferas políticas y sociales.

Valentina Gómez rechazó la decisión del Reino Unido - crédito @ValentinaForUSA/X
Valentina Gómez rechazó la decisión del Reino Unido - crédito @ValentinaForUSA/X

En las horas siguientes a la revocatoria, Gómez recurrió a la red social X para criticar la decisión y desafiar abiertamente a la ministra británica. En uno de sus mensajes, escribió: “Tú defendiendo a Shabana Mahmood. Eso solo demuestra tu hipocresía. Tu propio país me está pidiendo a mí, no a ti. Tus 4 hijos probablemente estén rezando para que vaya a Inglaterra porque su papá GORDO ni siquiera puede protegerlos de los terroristas musulmanes en SU propio país. Yo salvo niños”.

La candidata del Partido Republicano anunció su intención de trasladarse al Reino Unido el 16 de mayo, fecha prevista para el acto organizado por Stephen Yaxley-Lennon —nombre real de Tommy Robinson—, y manifestó: “Voy a llegar a Inglaterra en un barco. Pueden intentar prohibirme la entrada, pero no pueden prohibir la verdad. Nos vemos el 16 de mayo”, informó el mismo medio.

Fuertes críticas a la colombiana por video que publicó en sus redes sociales - crédito Captura video petrogustavo/X
La exaspirante al Congreso de Estados Unidos ha recibido criticcas por sus opiniones sobre migrantes indocumentados - crédito Captura video petrogustavo/X

El bloqueo migratorio a Valentina Gómez surge tras una sucesión de campañas políticas fallidas en Estados Unidos. La influenciadora, nacida en Colombia, intentó sin éxito convertirse en secretaria de Estado de Misuri y obtuvo solo un 7,5 % de los votos. Posteriormente, encabezó la precandidatura republicana por el distrito 31 de Texas, en la elección interna del 3 de marzo de 2026, donde fue derrotada por John Carter, conforme a lo documentado por la cadena de televisión abierta en español.

Las diatribas de Gómez no solo le han acarreado sanciones migratorias. En abril de 2024, protagonizó un episodio de quema del Corán y lanzó mensajes considerados racistas, con propuestas radicales contra migrantes indocumentados. El conjunto de sus actuaciones y discursos fue repudiado tanto por usuarios de redes sociales como por actores de distintos partidos políticos.

Lejos de retractarse, la influenciadora reiteró sus ataques por medio de nuevas publicaciones en X: “Si a este terrorista tan feo se le permite quedarse en el Reino Unido, entonces yo DEFINITIVAMENTE tengo derecho a visitar el Reino Unido y decir unas palabras. 1. No soy un terrorista. 2. Soy joven y más guapo. 3. Lee el punto n.º 2. Shabana Mahmood no solo protege a violadores y asesinos. También protege a terroristas (sic)”.

En otro mensaje, Gómez insistió: “Voy a ir a Inglaterra, les guste o no a los musulmanes pedófilos. No sé por qué los musulmanes están obsesionados conmigo. No tengo 6 años NI soy una cabra. No lo olviden, esto es una cabra, NO una esposa (sic)”.

La controversia en torno a Valentina Gómez no refleja solo la reacción a sus más recientes expresiones, sino una trayectoria marcada por campañas y acciones que generaron rechazo y el cierre de fronteras en Europa, con un futuro incierto para su actividad pública internacional.

Temas Relacionados

Valentina GómezReino UnidoCongreso de Estados UnidosComentarios antiislamicosColombia-Noticias

Más Noticias

James Rodríguez vuelve a estar todo el partido en el banco de suplentes con Minnesota: esto dicen en Estados Unidos

Hinchas del colombiano que llegaron al Toyota Stadium de Dallas para ver al capitán de la selección Colombia expresaron su descontento y quedó registrado en la transmisión por televisión

James Rodríguez vuelve a estar todo el partido en el banco de suplentes con Minnesota: esto dicen en Estados Unidos

Claudia López propuso realizar tres debates de una hora con todos los candidatos presidenciales: “La ley lo obliga”

La exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial recordó que los espacios de discusión están regidos bajo la Ley de Garantías Electorales

Claudia López propuso realizar tres debates de una hora con todos los candidatos presidenciales: “La ley lo obliga”

Accidente en la vía a La Línea dejó varios heridos y cierre total del corredor entre Tolima y Quindío

El cierre total del famoso corredor, tras la colisión de una chiva con miembros de la comunidad indígena Misak, ha desatado caos en la movilidad mientras las autoridades investigan las causas y buscan habilitar pronto el paso

Accidente en la vía a La Línea dejó varios heridos y cierre total del corredor entre Tolima y Quindío

Amigo de Aida Victoria Merlano reveló cómo fueron los últimos cumpleaños de la ‘influencer’ y arremetió contra sus exparejas

Diego Camacho contó las anécdotas que enfrentó en el pasado junto a la barranquillera, mencionando los regalos de Westcol y la falta de atención que tenía por parte de ‘El Agropecuario’

Amigo de Aida Victoria Merlano reveló cómo fueron los últimos cumpleaños de la ‘influencer’ y arremetió contra sus exparejas

Cómo funciona ‘Pedir plata’, la herramienta de Nequi que permite recuperar transferencias erróneas y refuerza el control en las operaciones

Consejos sobre comprobación de datos y el uso de códigos QR minimizan las equivocaciones al usar servicios digitales para pagos y solicitudes

Cómo funciona ‘Pedir plata’, la herramienta de Nequi que permite recuperar transferencias erróneas y refuerza el control en las operaciones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

Amigo de Aida Victoria Merlano reveló cómo fueron los últimos cumpleaños de la ‘influencer’ y arremetió contra sus exparejas

Amigo de Aida Victoria Merlano reveló cómo fueron los últimos cumpleaños de la ‘influencer’ y arremetió contra sus exparejas

Por qué las parejas actuales evitan el matrimonio, según influenciadora colombiana: “Les voy a decir lo que nadie se atreve”

El regreso de Karina García a ‘La casa de los famosos’ desató antiguos conflictos: “Les llegó su regalito”

Así quedó la placa parcial de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia’: hubo sanciones para los participantes

La Liendra intentó infiltrarse a una zona de tolerancia en Medellín para un nuevo documental: así le fue

Deportes

James Rodríguez vuelve a estar todo el partido en el banco de suplentes con Minnesota: esto dicen en Estados Unidos

James Rodríguez vuelve a estar todo el partido en el banco de suplentes con Minnesota: esto dicen en Estados Unidos

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

La Liga BetPlay se puso al día en el calendario: así quedó la lucha por clasificar a las finales, ocho equipos tras un cupo

Así calificó la prensa alemana a Luis Díaz tras su gol en la clasificación del Bayern Múnich a la final de la Copa de Alemania: “Incomodó”

América de Cali derrotó 2-1 a Fortaleza en Bogotá y selló su clasificación a playoffs