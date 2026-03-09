El ‘influencer’ petrista Beto Coral se quemó en su aspiración al Congreso, y así reaccionó: “La ruta termina”

El influencer Beto Coral agradeció a sus 4.000 votantes por depositar su confianza en su candidatura - crédito @betocoralg - Instagram/Colprensa

El creador de contenido político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido popularmente como Beto Coral, que aspiraba a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior, no logró obtener la votación requerida para ocupar ese escaño en el Congreso de la República.

De acuerdo con los resultados preliminares dados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato del Frente Amplio solo obtuvo 4.478 sufragios a favor, lo que lo posicionó distante de Pedro Alejandro Murcia Lamprea (Centro Democrático) que logró 58.814 votos, respectivamente.

Tras el preconteo emitido por la entidad electoral el 8 de marzo de 2026, el excandidato a la Cámara de Representantes salió en sus redes sociales a agradecer a cada uno de los votantes que depositaron su confianza en su candidatura, aunque lamentó no obtener los resultados esperados.

En una publicación emitida en su cuenta de Instagram, Beto Coral señaló que, pese al resultado adverso, su lucha por la defensa de los connacionales en el exterior se mantendrá vigente.

crédito @betocoralg/Instagram

“Gracias, colombianos en el exterior. No alcanzó el resultado que queríamos, pero esta ruta nos recordó algo poderoso: cuando los colombianos se encuentran, la esperanza se mueve. Gracias por cada persona, cada conversación y cada abrazo. La ruta termina, pero la causa sigue”, indicó el influencer de izquierda en las stories de la red social mencionada.

Horas antes de conocerse el preconteo de la jornada electoral, el creador de contenido había emitido un mensaje de gratitud a su equipo de trabajo por su campaña realizada en los Estados Unidos, al igual que a los colombianos que habían expresado su respaldo.

“Los que trabajaron a mi lado saben cómo tocó esta campaña, saben lo duro que fue. Y aun así, mi equipo de trabajo me apoyó en todo. No tengo un equipo de trabajo, tengo un grupo de amigos”, exclamó.

Beto Coral agradeció a su equipo de trabajo por su campaña en el exterior

Además, recalcó que su campaña no tuvo ningún respaldo económico de sectores polémicos, y recalcó que, aunque hubo episodios donde, en palabras de Coral, lo tergiversaron y afectaron su honra, pudo continuar su campaña hasta la jornada electoral.

“Pudimos hacer la campaña más limpia que se ha podido hacer, sin recibir un solo peso de ningún político, de ningún partido, sin desprestigiar ni atacar personalmente a nadie, sin juego sucio. A pesar de que lo hicieron en mi contra y de que personas en las que yo confié intentaron y no lograron afectarme, yo les respondo con respeto, porque si hago lo mismo, creo que en el mundo no van a quedar personas buenas”, concluyó.

Otros ‘quemados’ de la curul exterior

Además de Beto Coral, otros aspirantes también se vieron afectados por no lograr la curul de los colombianos en el exterior que se ubicará en la Cámara de Representantes.

Una de ellas fue Carmen Ramírez Boscán (Pacto Histórico), que actualmente ocupa la curul representativa de los connacionales, pero que se quedó a las puertas de renovar su periodo en el legislativo, tras obtener 14.348 votos.

Carmen Felisa Ramírez Boscán, representante a la Cámara en el exterior por el Pacto Histórico

De igual manera, se destaca el pastor Oswaldo Ferri, que había sido avalado por Salvación Nacional, creador de contenido y conferencista colombiano, vinculado principalmente al sector de la derecha conservadora, y que había estado envuelto en un escándalo por supuestos acosos contra electores en el país norteamericano.

Para esta elección, Ferri solo alcanzó 25.824 sufragios a favor, lo que lo posicionó como el candidato más votado en el exterior, pero que no le dio la curul en cuestión.

En sus redes sociales, el conferencista celebró los resultados, al considerar que fue el más elegido en cada uno de los consulados de Colombia en el mundo, pero lanzó fuertes cuestionamientos a la Cancillería colombiana por supuesto sabotaje que, para él, perjudicaron su aspiración política.

“Ganamos en cada rincón del mundo un amigo más, un defensor más, una voz más que se levanta por Colombia. Ganamos algo que no se compra ni se negocia: la ilusión de ver al Tigre ganar en primera vuelta. Pero nadie se engaña. Esto no será fácil”, indicó.

crédito @oswaldoortiztv/IG