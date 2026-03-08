Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Yina Calderón sale en defensa de Juanda Caribe y los hombres tras polémica en La casa de los famosos Colombia - crédito @yincalderontv y @alexatorrexcontreras /IG y Cortesía RCN

La reciente tensión entre los participantes de La casa de los famosos Colombia sigue generando debate fuera del programa. En esta ocasión, la influenciadora Yina Calderón defendió al actor Juanda Caribe, tras la polémica que protagonizó con Alexa Torrex dentro del reality.

El enfrentamiento entre ambos concursantes generó una ola de críticas en redes sociales contra Juanda Caribe, especialmente después de que respondiera a comentarios y ataques que, según seguidores del programa, Alexa Torrex le habría dirigido durante la convivencia.

En ese contexto, Calderón abordó el tema en una entrevista reciente, donde respaldó la reacción de Juanda Caribe y cuestionó lo que considera una doble moral en las discusiones entre hombres y mujeres dentro del programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La mujer no tiene que irrespetar a los hombres”, afirmó inicialmente la creadora de contenido, al referirse a las discusiones que se dan en el reality y el hecho de algunas personas del público esperen a que cuando se trata de una cuestión entre hombres y mujeres, los caballeros deben guardar silencio, sin importante el contexto.

Las contundentes palabras de Yina Calderón sobre las peleas entre hombres y mujeres en realities - crédito @salito_parada/tiktok

Durante su intervención, la influenciadora sostuvo que algunas discusiones dentro de programas de convivencia terminan desbordándose cuando, según su punto de vista, se normaliza que las mujeres insulten a los hombres sin que estos puedan responder en igualdad de condiciones.

“Pero esas mujeres que son feministas piensan que ‘entonces yo puedo’ y tratan como sea a los hombres, los tratan con groserías, bueno, todo este tipo de cosas y no está bien”, señaló Calderón.

La también empresaria colombiana agregó que, en ese tipo de situaciones, el conflicto puede escalar rápidamente y salirse de control. Además, explicó que esa postura ha influido en su forma de actuar cuando participa en realities o programas de convivencia, donde, según dijo, evita enfrentamientos con hombres.

“Por eso yo decía que yo en los realities no peleo con los hombres. ¿Por qué no peleo con los hombres? Bueno, a menos que sea un marico que me coja entre ojos, pero yo no soy una mujer que vaya a pelear con los hombres, porque los hombres no se van a poder defender igual que una mujer”, comentó Yina.

Los motivos de Yina Calderón para no pelear con hombres en realities - crédito @yinacalderontv/IG

En su explicación, Calderón aseguró que existe una diferencia en la manera en que el público juzga las respuestas en este tipo de discusiones.

“Tú a un hombre le dices: ‘¡Qué malparido!’ o lo que sea y la gente: ‘Ah, se defendió, mira, tan parada’. Pero si el hombre le responde de la misma manera: ‘Qué malparida’, entonces no va: ‘Ah, este es un guache’”, afirmó la colombiana.

La influenciadora insistió en que, desde su punto de vista, los enfrentamientos dentro de realities deberían darse en condiciones similares.

“Ahí ya salen todas las feministas y eso ustedes no pueden.... Entonces, no es equitativa la pelea”, sostuvo.

En esa línea, Calderón reiteró cuál considera que debería ser la dinámica dentro de este tipo de programas de convivencia: “No, hombre con hombre y mujer con mujer. Así tiene que ser el juego”, expresó.

Así ve Yina Calderón los límites en peleas de La casa de los famosos - crédito @yinacalderontv/IG

También aseguró que, cuando ocurren situaciones físicas o de agresión, las reacciones suelen ser diferentes dependiendo de quién responda.

“Y las feministas entonces no les gusta. Entonces: ‘¡Me pegó! Entonces la ley no sé qué’. Pero entonces, si el hombre es el que se defiende, no... si tú le pegas al hombre, entonces, ¿por qué el hombre sí no puede hacer nada? ¿Sí me entiendes?”, dijo.

Finalmente, Calderón cerró su intervención con una reflexión personal sobre cómo reaccionaría ante una situación similar.

“O sea, si yo soy hombre, yo te digo porque yo soy sincera, si a mí siendo hombre y viene una vieja viene y me pega, yo le devuelvo su manotazo. [risas] A mí no me importa cuál siglo de nada. Yo también soy un ser humano, a mí también me tienes que respetar”, puntualizó.

Las declaraciones de la influenciadora han generado nuevas discusiones en redes sociales sobre los límites de los enfrentamientos dentro de La casa de los famosos Colombia y sobre la forma en que el público reacciona ante las discusiones entre los participantes del reality.