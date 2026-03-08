Presidente del CNE respondió las críticas de Gustavo Petro: “No necesitamos un software”

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, afirma que Colombia no necesita software adicional para las elecciones de 2026 - crédito CNE - Instagram/Presidencia de Colombia

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se pronunció sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en el inicio de la jornada electoral del domingo 8 de marzo de 2026.

El magistrado, en diálogo con Caracol Radio, destacó la fortaleza institucional del sistema electoral colombiano, resaltando la participación de testigos electorales como elemento clave para garantizar el control y la transparencia en los resultados.

“Estamos trabajando con todas las instituciones de la mano. Yo creo que el pueblo colombiano tiene que saber que tenemos instituciones fuertes, sólidas y que dan garantías para toda la institucionalidad y para que todos los colombianos salgan a votar tranquilos, con confianza, en paz”, manifestó Quiroz a la cadena radial.

Personas votan durante las elecciones al Congreso y las primarias de los partidos para elegir candidato presidencial, en Bogotá, Colombia, 8 de marzo, 2026. REUTERS/Luisa González

Al enfatizar la presencia de estos observadores en las mesas de votación, Quiroz subrayó que la integridad y la paz durante el proceso están respaldadas por los mecanismos actuales que, según sus palabras, ofrecen suficiente garantía para la ciudadanía.

“No necesitamos un software o no necesitamos un conteo más allá. Tenemos a los testigos, más de 1.300.000 testigos que están en las urnas. Yo creo que entender que el pueblo colombiano es el que es vigilante de sus propios votos. Es garantía de que los votos van a estar ahí“, añadió.

Igualmente, recalcó los partidos que inscribieron mayor número de testigos electorales para la jornada. “El Pacto Histórico fue de los más juiciosos, obviamente, ellos entienden la importancia de los testigos. Le sigue el Centro Democrático en el orden de las colectividades que más testigos postularon. Yo creo que todos los partidos se dieron cuenta de la importancia de cuidar sus votos ahí, desde las 7:00a.m. cuando se apertura y instalación a las mesas, hasta el cierre de la jornada a las 4:00p.m.”, expresó.

También, aseguró que la auditoría al código fuente del software de escrutinio se asignó a más de 2.000 personas de diferentes partidos, pero reconoció que el tiempo otorgado —tres días— ha resultado insuficiente para una revisión rigurosa.

“Es natural que cualquier auditoría requiera y lleve un tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? El que sea necesario para poder auditar con confianza y con tranquilidad, porque no solamente falta el software y la auditoría del software, pero aquí hay entidades que tienen el software y la auditoría a las mismas entidades. Yo creo que el tiempo no es el que sea más rápido. Yo creo que es lo que realmente vale aquí es que la auditoría que realmente se haga sea efectiva y transparente y clara para todos los colombianos (...) ¿Cuánto se demora? Lo que tenga que durar”, complementó.

Auditoría al software

De igual forma, Quiróz reiteró que el proceso de auditoría se realizará a cada uno de los procedimientos establecidos para los comicios. “Tenemos auditoría a todos los procesos de la Registraduría. Tenemos auditorías a los software y tenemos auditoría a todo lo que está pasando. Yo creo que tener la claridad que trabajamos de la mano con las instituciones, con todas las instituciones, para que este proceso realmente sea claro, transparente y eficaz”, subrayo el magistrado a Caracol Radio W.

Cristian Quiroz fue elegido como nuevo presidente del CNE, en reemplazo de Álvaro Prada - crédito Colprensa

Así mismo, recalcó la presencia de los observadores internacionales. “Tenemos 444 observadores internacionales, 8.000 acreditados. Tenemos presencia de la Unión Europea, Instituto Carter, OEA, Transparencia Electoral. Es la primera vez que tenemos una observación tan gigante”, añadió.

Por último, Cristián Quiróz explicó cómo será el proceso para el cierre de la jornada electoral.

“A las 4:00p.m., cuando se cierre la jornada electoral, empezará el primer escrutinio, que es el que hace en la mesa. Una vez se termine ese escrutinio, los testigos podrán tomarle foto a los tres E-14 que se hace: al de transmisión, al de claveros y al de transmisión. Y ese mismo reporte se enviará en tiempo real a los partidos, a los candidatos y ahí inicia (...) Yo creo que vamos a tener una información muy rápida porque esperamos que no tengamos muchas reclamaciones sobre las mesas, porque si hay muchos testigos, si hay muchos ojos vigilantes en cada mesa, es garantía de que no se pueda o tenga un manto de dudas sobre cualquiera de las candidaturas o cualquiera de los colectivos que tienen, eh, presencia en esta tarjetón”, concluyó.