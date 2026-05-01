Iraní capturado en Colombia por liderar red de tráfico de migrantes será extraditado a Estados Unidos

De acuerdo con las autoridades el alcance de la red ilegal abarca Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación confrmó los detalles de la captura en Colombia, y con fines de extradición, de Jafar Tarakory.

El hoy detenido es un ciudadano iraní señalado de liderar una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes. Esto se conoció gracias al trabajo articulado entre el ente investigador local y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigations —HSI—).

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Según la indagación, Tarakory habría facilitado el ingreso irregular de varios compatriotas suyos a territorio estadounidense, cobrando hasta 30.000 dólares por persona.

El operativo se realizó en Pereira (Risaralda, región del Eje Cafetero), en cumplimiento de una orden de registro y allanamiento emitida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos por tráfico de migrantes.

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La diligencia fue ejecutada por efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín e Interpol) de la Policía Nacional y permitió la incautación de equipos electrónicos y dinero en efectivo. Estos elementos, detalló el reporte oficial del documento, serán claves para el avance del proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, desde mediados de 2024, Tarakory habría coordinado la salida irregular de ciudadanos iraníes a través de Colombia, facilitando su tránsito hacia México y otros países de Centroamérica, con el objetivo final de llegar a Estados Unidos.

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El paquete de servicios que ofrecía incluía transporte, alojamiento, alimentación, líneas móviles y acompañamiento durante todo el recorrido.

Los elementos probatorios recabados fueron puestos a disposición de las autoridades estadounidenses, que requieren a Tarakory por cargos de conspiración para introducir extranjeros en Estados Unidos y hacerlo con fines de lucro.

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De momento, el iraní detenido en Colombia permanecerá bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan los trámites para su extradición, solicitada por una Corte Distrital del Oeste de Texas.