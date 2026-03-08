Petro denunció que están entregado tarjetones firmados y Roy Barreras lo respaldó: “Comete un delito”

Gustavo Petro alertó sobre posible fraude electoral en Aguachica por tarjetones previamente marcados y Roy Barreras contestó a la publicación en X del presidente - crédito Presidencia/Colprensa

Durante la jornada electoral del 8 de marzo, se conoció una denuncia sobre la presunta entrega de tarjetones marcados a ciudadanos de la tercera edad en la escuela Guillermo León Valencia, ubicada en Aguachica, Cesar.

El reporte, difundido a través de redes sociales y dirigido a la Fiscalía General de la Nación (FiscalíaCol), señaló que en la mesa 4 de ese centro de votación, los formularios presentaban el logo del Centro Democrático y referencias a la consulta del político Roy Barreras.

La preocupación creció cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en su cuenta oficial que en Aguachica “están entregando tarjetones ya firmados por un partido”.

Para el mandatario, este hecho constituye “un intento de fraude a nivel municipal”. Petro sostuvo que la mesa en cuestión ya fue identificada y solicitó iniciar una denuncia formal ante la autoridad competente, además de exigir el relevo de los jurados de votación encargados del proceso en esa mesa.

Gustavo Petro denunció entrega de tarjetones firmados por partido en Aguachica y exigió relevo de jurados - crédito @petrogustavo/X

La reacción del candidato presidencial Roy Barreras no se hizo esperar. El exsenador respondió a través de la misma red social: “Quien entrega un tarjetón marcado comete un delito. Quien lo marca para simular un fraude e inculpar a otros también comete un delito”.

Barreras añadió que “la incoherencia en el supuesto marcaje del tarjetón prueba la burda falsedad del montaje”. Además, pidió a la @FiscalíaCol prestar atención en todos los puestos de votación e investigar las denuncias relacionadas con estos hechos.

Usuarios en redes sociales expresaron inquietud tras las denuncias sobre posible manipulación de tarjetones electorales. Uno de ellos aseguró: “Quien entrega un tarjetón marcado es porque simplemente sigue las órdenes de alguien, ya sea de los unos o de los otros pero la orden está”.

Otro usuario propuso: “Será necesario que los tarjetones vengan enumerados”. En tanto, una tercera persona cuestionó: “¿Por qué alguien podría hacerse tanto el pendejo si todo el país conoce lo corrupto que puede ser?”.

Roy Barreras calificó de delito la entrega y manipulación de tarjetones electorales - crédito @RoyBarreras/X

Por su parte, el exalcalde de Medellín y también candidato presidencial, Daniel Quintero, denunció a través de su cuenta de X la entrega de tarjetones electorales previamente marcados con los nombres de Roy Barreras y el Centro Democrático.

“En este puesto están entregando tarjetones marcados por Roy y el CD. Nuestro enemigo es el fraude. Votemos Daniel Quintero contra el fraude”, afirmó el político en su mensaje.

La acusación se suma a otras advertencias sobre posibles irregularidades durante la jornada electoral y refuerza el llamado a la ciudadanía para ejercer vigilancia y rechazar cualquier intento de manipulación en el proceso de votación.

Daniel Quintero denunció entrega de tarjetones marcados por Roy Barreras y el Centro Democrático - crédito @QuinteroCalle/X

Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila denunciaron que en los puestos de votación no están entregando el tarjetón de la Consulta

El exministro y aspirante presidencial, Juan Carlos Pinzón, denunció este domingo 8 de marzo en sus redes sociales que en el puesto de votación de Comfamiliar de Miraflores, ubicado en Pasto, numerosos votantes enfrentaban dificultades para recibir el tarjetón correspondiente a la Consulta.

“Desde Pasto nos reportan que en el puesto de votación de Comfamiliar de Miraflores no están entregando el tarjetón de la Consulta a los votantes”, señaló Pinzón en un mensaje publicado en X.

Según su testimonio, diversos ciudadanos han debido insistir ante los jurados e incluso discutir para obtener ese documento indispensable en el proceso electoral.

“Muchos ciudadanos deben insistir e incluso discutir para que se lo entreguen. Esto es absolutamente inaceptable”, expresó el exfuncionario.

Juan Carlos Pinzón denunció obstáculos para recibir el tarjetón de Consulta en puesto de votación de Pasto - crédito @PinzonBueno/X

La situación generó malestar entre quienes acudieron a ejercer su derecho, al considerar que la falta de acceso al tarjetón limita la participación y vulnera garantías democráticas.

Pinzón instó a las autoridades electorales a tomar medidas urgentes para solucionar la problemática y proteger los derechos de los electores. “Las autoridades deben actuar de inmediato y garantizar el derecho al voto”, reclamó.

Por último, la periodista y candidata presidencial, Vicky Dávila afirmó que: “Muchas personas me dicen que no les ofrecen el tarjetón de las consultas en el puesto de votación. @Registraduria (SIC)"