Colombia

Colombiana relató cómo vivió la guerra en Sudán, que provocó el mayor desplazamiento interno en años: “La impotencia de ver morir a niños”

Campamentos saturados, enfermedades mortales y supervivencia diaria en ciudades devastadas marcan una emergencia de alcance global ignorada por la atención mediática internacional

Guardar
El conflicto iniciado hace tres años ha obligado a millones de personas a desplazarse y ha generado un colapso sanitario que expone a la población a enfermedades prevenibles y a una atención internacional limitada - crédito Europa Press
El conflicto iniciado hace tres años ha obligado a millones de personas a desplazarse y ha generado un colapso sanitario que expone a la población a enfermedades prevenibles y a una atención internacional limitada - crédito Europa Press

Después de tres años de guerra en Sudán, más de 14 millones de personas han abandonado sus hogares y las cifras de muertos siguen siendo desconocidas.

El enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha devastado regiones enteras, y la falta de atención internacional agrava el drama de quienes permanecen atrapados en la violencia

PUBLICIDAD

La cifra de muertos que oscila, según estimaciones, entre 50.000 y 400.000, aunque “nadie tiene certeza de cuántos son y, lo más preocupante, a nadie parece importarle”.

Así lo relata Natalia Romero Peñuela, la colombiana gestora de comunicaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF), quien estuvo tres meses en la región de Darfur documentando el deterioro humano y la indiferencia internacional.

PUBLICIDAD

Durante 2025, los equipos de MSF asistieron a más de 12.000 pacientes con sarampión y 42.000 con cólera, además de admitir a 15.000 niños menores de cinco años por desnutrición aguda.

Estados Unidos sanciona a ciudadanos y empresas de Colombia por el envío de exmilitares mercenarios a la guerra en Sudán - crédito Visuales IA
Los ataques, bloqueos y saqueos han causado que numerosos ciudadanos enfrenten inseguridad alimentaria y brotes de enfermedades, en medio del colapso de instituciones sanitarias y la persistente desatención internacional - crédito Visuales IA

En entrevista con El Tiempo, Romero Peñuela describe ciudades convertidas en paisajes de despojos, donde la población sobrevive sin comida, medicamentos ni vacunas, expuesta a la violencia entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Romero Peñuela, responsable de comunicaciones de MSF en Darfur, fue testigo en terreno de la “sociedad arrasada, tratando de sobrevivir en medio de la violencia y el abandono internacional”. Las familias desplazadas, sin acceso a servicios básicos, enfrentan epidemias de enfermedades prevenibles y el peso de un sistema de salud colapsado.

A inicio de mayo, tras veinte días de la llegada de los equipos de Médicos Sin Fronteras, las RSF tomaron el control de El Fasher, capital de Darfur Norte. “Lo supimos en medio de una reunión: el sonido del happy shooting lejano pasó de unos pocos disparos al aire a ráfagas de fusil y luego a explosiones más profundas”, dijo Romero Peñuela al medio citado.

Las celebraciones armadas, transmitidas en redes sociales por los propios soldados, dieron paso a registros de “detenciones, ejecuciones, asesinatos y masacres”.

La toma de El Fasher provocó una ola de desplazamientos hacia Tawila, un poblado que antes albergaba 90.000 personas y que, en tres años de combates, recibió más de 700.000 desplazados, la mayoría provenientes de El Fasher. Las condiciones para estas familias son extremas: “Al hospital llegaban personas heridas, amputadas, violadas, desnutridas o deshidratadas. Todo el dolor humano concentrado en un solo lugar”, relató.

Una reacción tardía e irregular por parte de actores internacionales ha dejado a zonas gravemente impactadas por el conflicto con carencias en recursos esenciales y una considerable cantidad de desplazados - crédito Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Una reacción tardía e irregular por parte de actores internacionales ha dejado a zonas gravemente impactadas por el conflicto con carencias en recursos esenciales y una considerable cantidad de desplazados - crédito Amr Abdallah Dalsh / Reuters

El bloqueo de suministros impuesto por las RSF dejó a la población meses sin alimentos suficientes. Muchos sobrevivientes admiten haber comido forraje —pastos y plantas secas destinados al ganado—, mientras otros murieron en el trayecto, bombardeados o abandonados a su suerte.

Los refugios, precarios y saturados, ofrecían apenas dos litros de agua diarios y ninguna certeza de resguardo.

Epidemias prevenibles y el colapso del sistema sanitario

La crisis sanitaria en Sudán se multiplica por la falta de vacunas y medicamentos. “No todas las muertes en una guerra son por balas o bombas. La peor parte era ver morir a niños por enfermedades comunes: sus cuerpos no tenían cómo resistir”, declaró una médica colombiana del hospital de Zalengei citada por Romero Peñuela a El Tiempo.

El deterioro de los programas de vacunación, interrumpidos “casi por completo” tras la escalada del conflicto, ha dejado sin protección a la mayoría de las comunidades.

Además, los saqueos y el cambio climático –que recortó las temporadas de lluvias–, así como la interrupción de la financiación internacional y las trabas burocráticas, han reducido la oferta de medicamentos y la presencia de personal sanitario a niveles mínimos.

En 2025, los equipos de MSF atendieron a más de 12.000 pacientes con sarampión y más de 42.000 con cólera, admitiendo también a unos 15.000 niños con desnutrición aguda.

Una ofensiva y posterior control paramilitar han forzado a cientos de miles a establecerse en campamentos donde las condiciones de vida son extremadamente limitadas y la asistencia humanitaria enfrenta obstáculos crecientes - crédito Medicos sin Fronteras
Una ofensiva y posterior control paramilitar han forzado a cientos de miles a establecerse en campamentos donde las condiciones de vida son extremadamente limitadas y la asistencia humanitaria enfrenta obstáculos crecientes - crédito Medicos sin Fronteras

Romero Peñuela subrayó: “En Sudán la gente se muere de enfermedades completamente prevenibles y tratables”.

El éxodo forzado y la indiferencia internacional

Romero Peñuela llegó a Darfur tras cruzar la frontera con Chad, debido al cierre del espacio aéreo y la imposibilidad de viajar por tierra desde la capital, Jartum. “Todos los suministros que antes llegaban en avión ahora entran por esa frontera: una sabana semidesértica atiborrada de carretas haladas por burros que transportan comida importada y gasolina”, explica.

El flujo de personas desplazadas se mezcla con la escasez total de recursos. La desprotección provoca que “los cuerpos quedan expuestos a enfermedades como sarampión, dengue, hepatitis o cólera, que además se propagan con rapidez. Y la gente se muere”, detalla.

Tras la caída de El Fasher, el impacto internacional se hizo notar: “En menos de diez días recibimos más de un centenar de peticiones de entrevistas. Sin embargo, la atención duró un par de semanas y luego volvió el silencio y la indiferencia”, afirmó la delegada de MSF.

La cobertura mediática y el interés político tienden a extinguirse, mientras la emergencia persiste y millones de sudaneses siguen transitando el umbral entre la vida y la muerte sin respuesta global.

Temas Relacionados

Guerra en SudánNatalia Romero PeñuelaDarfurMédicos Sin FronterasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jorge Iván Ospina respaldó la propuesta de Gustavo Petro y pidió cancelar las licencias a EPS incumplidas: “Se había demorado”

El interventor de la Nueva EPS defendió las medidas más estrictas contra entidades que fallen en la atención, mientras avanza en el ordenamiento financiero y la recuperación del servicio

Jorge Iván Ospina respaldó la propuesta de Gustavo Petro y pidió cancelar las licencias a EPS incumplidas: “Se había demorado”

Iraní capturado en Colombia por liderar red de tráfico de migrantes será extraditado a Estados Unidos

El detenido, identificado como Jafar Tarakory, cobraba hasta USD 30.000 a cada ciudadano iraní que buscaba llegar a Norteamérica desde Colombia, atravesando Centroamérica

Iraní capturado en Colombia por liderar red de tráfico de migrantes será extraditado a Estados Unidos

Fiscalía reveló que Nicolás Petro pasó 15 días de vacaciones en Santa Marta pese a alegar falta de recursos: facturó más de $1 millón

Las inconsistencias en los argumentos del exdiputado del Atlántico e hijo mayor del presidente Gustavo Petro llevaron al ente investigador a solicitar la imposición de medidas correccionales ante el juez Hugo Carbonó

Fiscalía reveló que Nicolás Petro pasó 15 días de vacaciones en Santa Marta pese a alegar falta de recursos: facturó más de $1 millón

Andy Rivera habría reaccionado al embarazo de Lina Tejeiro con una frase que desató cuestionamientos: “Necesito desahogarme”

El anuncio de la actriz estuvo acompañado por una publicación en la que mostró una ecografía y reflexionó sobre los cambios que implica la llegada de un hijo. La noticia marca el inicio de una nueva etapa en su vida personal y profesional

Andy Rivera habría reaccionado al embarazo de Lina Tejeiro con una frase que desató cuestionamientos: “Necesito desahogarme”

Así se ubican los equipos colombianos en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras la tercera fecha de la fase de grupos

El Poderoso de la Montaña y el Vinotinto y Oro lograron victorias en sus respectivos partidos, consolidando su desempeño a nivel continental

Así se ubican los equipos colombianos en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras la tercera fecha de la fase de grupos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

ENTRETENIMIENTO

Andy Rivera habría reaccionado al embarazo de Lina Tejeiro con una frase que desató cuestionamientos: “Necesito desahogarme”

Andy Rivera habría reaccionado al embarazo de Lina Tejeiro con una frase que desató cuestionamientos: “Necesito desahogarme”

“Fue una mentira”: joven se retracta tras afirmar que era hijo de Kaleth Morales y pide disculpas públicas

James Rodríguez será protagonista de nueva serie documental en Netflix: esta es la fecha de estreno de la vida del ‘10′

Michael Jackson es “el rey” en Spotify Colombia: estos son sus números durante abril

Taliana Vargas revivió el legado de Rafael Orozco con emotivo mensaje en redes: “Le hago un homenaje desde mi corazón”

Deportes

Así se ubican los equipos colombianos en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras la tercera fecha de la fase de grupos

Así se ubican los equipos colombianos en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras la tercera fecha de la fase de grupos

Triunfo ajustado en Atanasio Girardot: DIM vence a Cusco en Medellín con gol del “Polaco” y suma cuatro puntos

Luis Díaz y Khvicha Kvaratskhelia comparten un registro estadístico que los hace únicos en el mundo

Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en cancha, ganó 3-1 ante Shakhtar Donetsk: así le fue a los colombianos

Pablo Repetto tendría en duda su continuidad en Santa Fe: dependería del resultado ante este rival