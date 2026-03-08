Petro advirtió irregularidades en el preconteo de las elecciones de 2026: “Si hay diferencia de datos, vamos a tener un anochecer algo frío”

El mandatario cuestionó la forma en que se realiza el preconteo en estas elecciones, bajo la empresa Thomas Greg and Sons- crédito Joel González/Presidencia

El cierre de las urnas a las 04:00 p. m. marcó un momento clave en las elecciones que definirán el nuevo Congreso y las tres consultas interpartidistas. Tras este cierre, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el preconteo de votos, un proceso que provoca inquietud y debate entre ciudadanos y observadores electorales.

A través de su cuenta de X, Petro afirmó que “el preconteo no tiene efecto legal y se usaba por simplemente demostrar rapidez, y en el fondo, prefigurar la opinión pública sin que existan los datos legales”.

El mandatario señaló que esta práctica, realizada por Thomas Greg and Sons, había estado sin auditoría técnica; “se convertía en el escrutinio final cuando los testigos o no existían o no sabían cómo impugnar las mesas para que fuesen escrutados”.

Gustavo Petro alertó sobre posibles discrepancias entre los resultados preliminares y los datos oficiales - crédito @petrogustavo/X

El mandatario indicó que la jornada de preconteo podría ser lenta: “Hoy parece que existirá una gran lentitud que va a hacer esperar mucho a los testigos para esperar si su resultado de mesa es el mismo del preconteo”.

Petro insistió en que los participantes deben actuar con cautela: “Los testigos deben ser pacientes y solo hasta ese momento decidir impugnar o no”.

