Colombia

Petro advirtió irregularidades en el preconteo de las elecciones de 2026: “Si hay diferencia de datos, vamos a tener un anochecer algo frío”

El presidente enfatizó que solo después de comparar los resultados preliminares con los oficiales se podrá decidir impugnar alguna mesa, tras estallar con Thomas Gerg and Sons

El mandatario cuestionó la forma
El mandatario cuestionó la forma en que se realiza el preconteo en estas elecciones, bajo la empresa Thomas Greg and Sons- crédito Joel González/Presidencia

El cierre de las urnas a las 04:00 p. m. marcó un momento clave en las elecciones que definirán el nuevo Congreso y las tres consultas interpartidistas. Tras este cierre, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el preconteo de votos, un proceso que provoca inquietud y debate entre ciudadanos y observadores electorales.

A través de su cuenta de X, Petro afirmó que “el preconteo no tiene efecto legal y se usaba por simplemente demostrar rapidez, y en el fondo, prefigurar la opinión pública sin que existan los datos legales”.

El mandatario señaló que esta práctica, realizada por Thomas Greg and Sons, había estado sin auditoría técnica; “se convertía en el escrutinio final cuando los testigos o no existían o no sabían cómo impugnar las mesas para que fuesen escrutados”.

Gustavo Petro alertó sobre posibles
Gustavo Petro alertó sobre posibles discrepancias entre los resultados preliminares y los datos oficiales - crédito @petrogustavo/X

El mandatario indicó que la jornada de preconteo podría ser lenta: “Hoy parece que existirá una gran lentitud que va a hacer esperar mucho a los testigos para esperar si su resultado de mesa es el mismo del preconteo”.

Petro insistió en que los participantes deben actuar con cautela: “Los testigos deben ser pacientes y solo hasta ese momento decidir impugnar o no”.

Noticia en desarrollo...

