Los mejores memes tras la 'quemada' de Vicky Dávila: así reaccionaron las redes al revés electoral de la periodista

Un porcentaje de votos inferior al esperado para una candidata reconocida desencadenó numerosas expresiones públicas en redes, donde el ingenio digital destacó la distancia entre la notoriedad y el respaldo obtenido en las urnas

Una avalancha de memes y
Una avalancha de memes y comentarios convirtió el resultado de la periodista en tendencia, mostrando el poder del humor digital en la política - crédito Vicky Dávila

La jornada electoral del 8 de marzo de 2026 para el Congreso de la República, la Cámara de Representantes y las Consultas Interpartidistas produjo resultados inesperados y varias sorpresas entre los candidatos.

Uno de los focos de atención fue la Gran Consulta por Colombia, donde la periodista y candidata Victoria ‘Vicky’ Eugenia Dávila Hoyos destacó, pero no por su desempeño en las urnas, sino por la reacción del público en redes sociales.

Con el 66,36% de las mesas informadas, la Registraduría Nacional reportó que Vicky Dávila obtuvo 151.384 votos, equivalentes al 3,42% del total, situándola en la quinta posición. Quedó por debajo de figuras como Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, y Juan Manuel Galán. Este resultado fue interpretado por los analistas y la opinión pública como un revés considerable para la candidata, que partía como una de las figuras más reconocidas de la contienda.

La caída inesperada de la
La caída inesperada de la reconocida candidata desató ingenio y burlas en X, donde la creatividad superó a las cifras de la jornada - crédito X

La baja votación de Dávila generó una oleada de reacciones en la red social X. Usuarios de la plataforma compartieron decenas de memes que reflejaron tanto sorpresa como burla por el desenlace. Las imágenes y comentarios, que circularon ampliamente la noche electoral, destacaron el contraste entre la alta visibilidad mediática de la candidata y el resultado en las urnas. Muchos de los memes emplearon ingenio y referencias a su trayectoria periodística, reforzando el eco digital del acontecimiento.

El caso de Dávila se convirtió rápidamente en tendencia nacional, ilustrando cómo el humor digital acompaña los momentos clave de la vida política colombiana. La creatividad desplegada por los usuarios de X se sumó así a la narrativa de una contienda en la que varios aspirantes reconocidos no lograron superar el umbral de votación esperado.

Los mejores meme de Vicky Dávila publicados en X

Vicky Dávila, reconocida periodista y
Vicky Dávila, reconocida periodista y candidata, se convirtió en el centro de atención por la reacción en redes durante la Gran Consulta por Colombia - crédito X

Un resultado menor al previsto para la candidata en la consulta interpartidista motivó que cientos de usuarios en la red X difundieran memes y comentarios que contrastaron su notoriedad con el desempeño electoral

Con el 66,36% de las
Con el 66,36% de las mesas escrutadas, Vicky Dávila obtuvo 151.384 votos, equivalentes al 3,42% del total y la quinta posición en la consulta - crédito X

Una diferencia significativa entre la fama de la periodista y los votos obtenidos fue resaltada por usuarios, quienes con imágenes y mensajes humorísticos impulsaron la conversación sobre los resultados publicados por la Registraduría

Analistas políticos interpretaron el resultado
Analistas políticos interpretaron el resultado de Vicky Dávila como un revés importante para una de las figuras más mediáticas de la contienda electoral - crédito X

Un porcentaje de votos inferior al esperado para una candidata reconocida desencadenó numerosas expresiones públicas en redes, donde el ingenio digital destacó la distancia entre la notoriedad y el respaldo obtenido en las urnas

La creatividad digital en la
La creatividad digital en la red social X posicionó el caso de Dávila como tendencia nacional durante la noche electoral en Colombia - crédito X

El impacto colectivo digital detonó ingeniosas imágenes y comentarios tras la jornada del 8 de marzo, desatando un fenómeno viral entre usuarios sorprendidos por el conteo provisional de votos

Una ola de memes y
Una ola de memes y sorpresas reflejó lo inesperado de la jornada, con la comunidad digital interpretando el revés de la periodista a su modo - crédito X

La estrategia humorística empleada por internautas posicionó la discusión como tendencia nacional tras conocerse los sorpresivos reportes de la noche electoral

Los memes sobre Vicky Dávila
Los memes sobre Vicky Dávila ampliaron el contraste entre su visibilidad mediática y el resultado alcanzado en las urnas del 8 de marzo - crédito X

En desarrollo....

