Los mejores memes tras la 'quemada' de Vicky Dávila: así reaccionaron las redes al revés electoral de la periodista

La jornada electoral del 8 de marzo de 2026 para el Congreso de la República, la Cámara de Representantes y las Consultas Interpartidistas produjo resultados inesperados y varias sorpresas entre los candidatos.
Uno de los focos de atención fue la Gran Consulta por Colombia, donde la periodista y candidata Victoria ‘Vicky’ Eugenia Dávila Hoyos destacó, pero no por su desempeño en las urnas, sino por la reacción del público en redes sociales.
Con el 66,36% de las mesas informadas, la Registraduría Nacional reportó que Vicky Dávila obtuvo 151.384 votos, equivalentes al 3,42% del total, situándola en la quinta posición. Quedó por debajo de figuras como Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, y Juan Manuel Galán. Este resultado fue interpretado por los analistas y la opinión pública como un revés considerable para la candidata, que partía como una de las figuras más reconocidas de la contienda.
La baja votación de Dávila generó una oleada de reacciones en la red social X. Usuarios de la plataforma compartieron decenas de memes que reflejaron tanto sorpresa como burla por el desenlace. Las imágenes y comentarios, que circularon ampliamente la noche electoral, destacaron el contraste entre la alta visibilidad mediática de la candidata y el resultado en las urnas. Muchos de los memes emplearon ingenio y referencias a su trayectoria periodística, reforzando el eco digital del acontecimiento.
El caso de Dávila se convirtió rápidamente en tendencia nacional, ilustrando cómo el humor digital acompaña los momentos clave de la vida política colombiana. La creatividad desplegada por los usuarios de X se sumó así a la narrativa de una contienda en la que varios aspirantes reconocidos no lograron superar el umbral de votación esperado.
Los mejores meme de Vicky Dávila publicados en X
