Los bancos movieron sus tasas y los CDT vuelven a pagar más del 13% en Colombia

Las decisiones del Banco de la República frente a la inflación ya empiezan a sentirse con claridad en el bolsillo de quienes ahorran, y también en el de quienes buscan crédito. En las últimas semanas, varias entidades financieras han ajustado sus tasas, especialmente en productos de renta fija como los Certificados de Depósito a Término (CDT).

Este movimiento responde al contexto económico actual. El banco central mantiene una postura monetaria restrictiva con el objetivo de contener las presiones inflacionarias que aún afectan a la economía colombiana. Como resultado, los bancos elevaron las tasas que ofrecen para captar recursos y mantenerse competitivos dentro del mercado financiero.

En este escenario, los CDT volvieron a posicionarse como una alternativa atractiva para quienes buscan opciones de inversión relativamente seguras. Sin embargo, antes de abrir uno es clave comparar las condiciones, ya que las tasas pueden variar dependiendo de la entidad financiera y del plazo elegido.

“La forma de aprovecharlas es comparando plazos, con las expectativas de inflación para 2026 que están de acuerdo con la última encuesta del Banco de la República en 6,4% para el cierre del año. A mayor plazo, mayor debe ser la tasa porque el dinero se debe dejar más tiempo invertido”, afirmó Gregorio Gandini, analista de mercados financieros a el diario La República.

Las cifras de la Superintendencia Financiera, con corte al 4 de marzo, muestran que los plazos más largos siguen ofreciendo las rentabilidades más altas. En el segmento de 360 días, por ejemplo, varias entidades destacan con tasas competitivas. Entre ellas, aparece Banco Falabella con una tasa de 13,25%. También figuran Banco Davibank con 13%, Banco de Occidente con 12,72%, Banco Santander con 12,36% y Bancamía con 12,33%.

Cuando el horizonte de inversión es más corto, el panorama cambia. En los CDT a 90 días, las tasas más altas corresponden al Banco de Occidente con 11,55%, seguido por Mibanco con 11,53%. En la lista también están Banco Finandina con 11,07% y Banco Davibank con 10,62%. Para quienes buscan plazos intermedios, el comportamiento vuelve a modificarse. En el segmento de 120 días, el Banco de Occidente lidera nuevamente con una tasa de 11,89%, mientras que Banco Davibank registra 10,74%.

El aumento de las tasas tiene efectos claros en la economía. Para los ahorradores representa una oportunidad de obtener mayor rentabilidad por su dinero. Sin embargo, el impacto es diferente para quienes necesitan financiación.

“Estas mayores tasas de interés favorecen a los ahorradores que invierten en CDT y, obviamente, perjudican a aquellas personas o empresas que quieren sacar créditos porque salen más costosos los créditos. Esto se debe principalmente a que aumentaron las expectativas de inflación en Colombia, debido al fuerte aumento en el salario mínimo y al fuerte incremento en el gasto fiscal del Gobierno colombiano”, explicó Omar Suárez, analista de Aval Casa Bolsa al medio antes mencionado.

Además de los bancos tradicionales, las cooperativas financieras también ofrecen opciones para invertir en CDT. Aunque sus tasas suelen ser menores, pueden resultar atractivas dependiendo del plazo. En los CDT a 360 días dentro de este sector, la tasa más alta corresponde a JFK Cooperativa Financiera con 9,38%. Le siguen Cotrafa con 9,21% y la Cooperativa Financiera de Antioquia con 8,34%.

En plazos más cortos, el panorama cambia nuevamente. Para los CDT a 90 días, Confiar registra la tasa más alta con 10,64%. En el plazo de 120 días, JFK Cooperativa Financiera vuelve a destacar con 9,21%. El comportamiento de estas tasas también está ligado a la dirección que ha tomado la política monetaria del país. Algunos analistas consideran que el ciclo de aumentos podría continuar en los próximos meses.

“Estamos en una coyuntura en la que el Banco Central está comenzando a subir las tasas de interés y es probable que continúen al alza en medio de las presiones inflacionarias. En ese contexto, las tasas de la economía, tanto de captación como de colocación, también empiezan a moverse en esa dirección. En la medida en que el Banco Central siga incrementando sus tasas, es probable que veamos ajustes al alza en las tasas que ofrecen las entidades financieras”, señaló David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente.

Además del sistema bancario y cooperativo, otras entidades financieras también participan en el mercado de CDT. Según la Superintendencia Financiera, en el plazo de 360 días se destaca Tuya con una tasa de 13,48%, seguida por KOA con 12,34%, Credifamilia con 12,26% y Coltefinanciera con 11,96%.

En plazos más cortos, las tasas también varían. Para los CDT a 120 días, Iris registra 9,97%, seguida por Financiera Juriscoop con 9,92% y Crezcamos con 9,78%. En el segmento de 90 días, Coltefinanciera lidera con 11,04%, seguida por Tuya con 10,97%, Crezcamos con 10,31% e Iris con 9,12%.