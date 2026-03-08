Colombia

Carolina Corcho aseguró que están amedrentando a mujeres para votar por María Paz Gaviria

La candidata por el Pacto Histórico denunció una situación que, al parecer, se presentó en el departamento de Caldas en medio de la jornada electoral del 8 de marzo

Guardar
La denuncia se realizó en
La denuncia se realizó en la tarde del 8 de marzo a través de X - crédito Lina Gasca/Colprensa

Carolina Corcho, candidata al Senado de Colombia por el Pacto Histórico, denunció a través de su cuenta de la red social X que un grupo de políticos regionales de Caldas estaría amedrentando a mujeres que se encargan de la manipulación de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para que voten por María Paz Gaviria, del Partido Liberal, en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

Corcho advirtió lo siguiente en un post realizado en medio de la jornada: “Un grupo de inescrupulosos políticos regionales de Caldas están amedrentando a las mujeres manipuladoras de alimentos del programa PAE, para obligarles a votar por la candidata al senado María Paz Gaviria. Amenazan con no renovarles contratos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Denuncia por presunta coacción electoral en Caldas

En su publicación, Carolina Corcho alertó a la ciudadanía y pidió a los entes de control que tomen medidas frente a lo que calificó como “prácticas reprochables”. Según la candidata, los políticos implicados estarían condicionando la renovación de contratos de las trabajadoras de este programa a cambio de su voto por la hija del expresidente César Gaviria.

La denuncia terminó con la contundente frase: “El voto es libre y secreto”, refiriéndose a la importancia de garantizar la integridad del proceso electoral y el respeto a los derechos de los trabajadores vinculados al PAE en el departamento de Caldas.

La publicación indica que en
La publicación indica que en Caldas estarían amenazando a varios trabajadores para votar por la hija del expresidente Gaviria - crédito @carolinacorcho / X

Corcho, que también es candidata al Senado, instó a las autoridades a investigar los hechos y proteger a las mujeres presuntamente afectadas por esta situación, debido a que estaría en riesgo su puesto de trabajo.

Cabe mencionar que la acusación ocurre en un momento de alta sensibilidad por las elecciones legislativas, donde la transparencia y la garantía de un voto libre son temas centrales en la agenda pública.

Las declaraciones se producen cuando distintos sectores sociales han advertido sobre el posible uso de programas públicos para influir en la intención de voto. Corcho concluyó su mensaje apelando a la ciudadanía para “derrotar estas prácticas en las urnas”.

La candidata al Senado adjuntó las denuncias en su publicación, allí se aprecia un texto anónimo en el que una mujer, bastante temerosa asegura que está siendo víctima de intimidaciones y teme perder su empleo.

“Escribo porque está pasando algo muy malo con las manipuladoras del PAE en Villamaría. Prefiero no decir mi nombre porque tengo miedo de perder el trabajo. El coordinador del operador UT Caldas Feliz 2016 está mandando mensajes en el grupo de WhatsApp del trabajo pidiendo votos para la candidata al Senado María Paz L100.

Denuncia publicada por Carolina Corcho
Denuncia publicada por Carolina Corcho sobre la coacción electoral - crédito @carolinacorcho / X

Asimismo, agregó que no solo las estaban presionando a ellas para votar, sino que pedían que indujeran a más personas de su círculo familiar y social: “Están diciendo que cada manipuladora tiene que conseguir 5 votos, tomarles foto y mandarla como prueba. Que por eso dan 30 mil pesos“.

Adicionalmente, puntualizó agregando capturas de pantalla de lo que les escribían a través de WhatsApp: “Muchas estamos con miedo porque dicen que toca ayudar y varias pensamos que si no lo hacemos después nos pueden sacar. Tenemos pantallazos de lo que mandan en el grupo”.

Las mujeres amenazadas temen por
Las mujeres amenazadas temen por su puesto de trabajo - crédito @carolinacorcho / X

Entre los comentarios a la publicación realizada por Carolina Corcho se encuentran algunos como: “La denuncia en fiscalía, para que estos sinvergüenzas dejen de hacer fraude electoral”, “Eso es una práctica repetitiva en todas las alcaldías y gobernaciones tanto en estas elecciones como las del año entrante, hasta que el pobre no venda el voto, la clase trabajadora lo intercambie por un empleo y la clase alta por contratos, esto no cambiará” y “A mí me llegaron mensajes de esta señora. Utilizaron las bases de talento tech para hacer campaña”.

Temas Relacionados

Carolina CorchoMaría Paz GaviriaDenunciaElecciones 2026Elecciones 8 de marzoCompra de votosElecciones CongresoElecciones SenadoColombia-Noticias

Más Noticias

Quién es Camilo Gómez Castro, el candidato al senado que fue capturado por nexos con “Papá Pitufo”

El aspirante al congreso que está vinculado al Partido de la U trabajó con el presidente Petro durante su paso por la Alcaldía de Bogotá

Quién es Camilo Gómez Castro,

Agarrón entre María José Pizarro y Vicky Dávila por los tarjetones de la consulta: “Los jurados no pueden equivocarse”

El cruce de mensajes entre la candidata presidencial y la militante del Pacto Histórico evidenció la tensión en torno a la transparencia del proceso y la necesidad de evitar cualquier acción que pueda interpretarse como inducción al voto

Agarrón entre María José Pizarro

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: el país elige su Legislativo y define las consultas interpartidistas este 8 de marzo

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la jornada electoral, en la que se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, además de definirse los candidatos de tres consultas interpartidistas que participarán en las presidenciales

Elecciones Colombia 2026 - EN

Golpe a red ilegal en plena jornada electoral: capturan a cuatro hombres con $58 millones que serían para grupo armado en Tumaco

Las autoridades informaron que el dinero era transportado en una embarcación y que, según las investigaciones preliminares, habría sido enviado para fortalecer las actividades de la estructura criminal

Golpe a red ilegal en

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Desde impulsar deportes colectivos hasta alcanzar la gloria en los Juegos Olímpicos, estas atletas marcaron a fuego la historia del deporte nacional

Ocho mujeres que pusieron en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes celebró el Día

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Así reaccionan las redes sociales a la jornada electoral del 8 de marzo: los mejores memes en el inicio de las votaciones

Deportes

Ocho mujeres que pusieron en

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Águilas Doradas