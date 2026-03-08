Carolina Corcho aseguró que están amedrentando a mujeres para votar por María Paz Gaviria

La denuncia se realizó en la tarde del 8 de marzo a través de X - crédito Lina Gasca/Colprensa

Carolina Corcho, candidata al Senado de Colombia por el Pacto Histórico, denunció a través de su cuenta de la red social X que un grupo de políticos regionales de Caldas estaría amedrentando a mujeres que se encargan de la manipulación de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para que voten por María Paz Gaviria, del Partido Liberal, en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

Corcho advirtió lo siguiente en un post realizado en medio de la jornada: “Un grupo de inescrupulosos políticos regionales de Caldas están amedrentando a las mujeres manipuladoras de alimentos del programa PAE, para obligarles a votar por la candidata al senado María Paz Gaviria. Amenazan con no renovarles contratos”.

Denuncia por presunta coacción electoral en Caldas

En su publicación, Carolina Corcho alertó a la ciudadanía y pidió a los entes de control que tomen medidas frente a lo que calificó como “prácticas reprochables”. Según la candidata, los políticos implicados estarían condicionando la renovación de contratos de las trabajadoras de este programa a cambio de su voto por la hija del expresidente César Gaviria.

La denuncia terminó con la contundente frase: “El voto es libre y secreto”, refiriéndose a la importancia de garantizar la integridad del proceso electoral y el respeto a los derechos de los trabajadores vinculados al PAE en el departamento de Caldas.

Corcho, que también es candidata al Senado, instó a las autoridades a investigar los hechos y proteger a las mujeres presuntamente afectadas por esta situación, debido a que estaría en riesgo su puesto de trabajo.

Cabe mencionar que la acusación ocurre en un momento de alta sensibilidad por las elecciones legislativas, donde la transparencia y la garantía de un voto libre son temas centrales en la agenda pública.

Las declaraciones se producen cuando distintos sectores sociales han advertido sobre el posible uso de programas públicos para influir en la intención de voto. Corcho concluyó su mensaje apelando a la ciudadanía para “derrotar estas prácticas en las urnas”.

La candidata al Senado adjuntó las denuncias en su publicación, allí se aprecia un texto anónimo en el que una mujer, bastante temerosa asegura que está siendo víctima de intimidaciones y teme perder su empleo.

“Escribo porque está pasando algo muy malo con las manipuladoras del PAE en Villamaría. Prefiero no decir mi nombre porque tengo miedo de perder el trabajo. El coordinador del operador UT Caldas Feliz 2016 está mandando mensajes en el grupo de WhatsApp del trabajo pidiendo votos para la candidata al Senado María Paz L100.

Asimismo, agregó que no solo las estaban presionando a ellas para votar, sino que pedían que indujeran a más personas de su círculo familiar y social: “Están diciendo que cada manipuladora tiene que conseguir 5 votos, tomarles foto y mandarla como prueba. Que por eso dan 30 mil pesos“.

Adicionalmente, puntualizó agregando capturas de pantalla de lo que les escribían a través de WhatsApp: “Muchas estamos con miedo porque dicen que toca ayudar y varias pensamos que si no lo hacemos después nos pueden sacar. Tenemos pantallazos de lo que mandan en el grupo”.

Entre los comentarios a la publicación realizada por Carolina Corcho se encuentran algunos como: “La denuncia en fiscalía, para que estos sinvergüenzas dejen de hacer fraude electoral”, “Eso es una práctica repetitiva en todas las alcaldías y gobernaciones tanto en estas elecciones como las del año entrante, hasta que el pobre no venda el voto, la clase trabajadora lo intercambie por un empleo y la clase alta por contratos, esto no cambiará” y “A mí me llegaron mensajes de esta señora. Utilizaron las bases de talento tech para hacer campaña”.