Capturaron a dos extorsionistas en El Peñol: cobraban hasta un millón de pesos a comerciantes

Los criminales exigían hasta un millón de pesos por "brindarle seguridad" a los comerciantes - crédito Policía Nacional

Además de los gastos habituales que tienen las personas que buscan emprender o montar un negocio, preocupa que en Colombia a diario se denuncian casos en los que comerciantes son víctimas de cobros extorsivos por parte de estructuras criminales.

En El Peñol, uno de los municipios más visitados en Antioquia, los comerciantes no se salvan de este tipo de actividad criminal; es por ello que es noticia un informe de la Policía Nacional en el que se confirmó la captura de dos extorsionistas en este lugar.

De acuerdo con las autoridades, los individuos fueron capturados en flagrancia cuando estaban haciendo cobros extorsivos a comerciantes de la zona comercial del municipio. Al respecto, el comandante del Departamento de Policía de Antioquia, el coronel Luis Muñoz, indicó que estos sujetos exigían entre 700.000 y un millón de pesos por “seguridad” a las víctimas.

“El Gaula Antioquia logró la captura de dos personas en flagrancia que se dedicaban a los cobros extorsivos a comerciantes aquí en el municipio de El Peñol. Les exigían pagos entre 700.000 pesos y un millón de pesos”, declaró el uniformado.

Los cobros estarían siendo coordinados por un líder delincuencial que está en prisión - crédito Policía Nacional

Las exigencias económicas a comerciantes eran coordinadas por alias “Chicote”, que se encuentra recluido en la cárcel de Bellavista y recibió notificación por este delito en el marco de un proceso judicial. Así lo confirmó el comandante de la policía durante el balance en el que detalló que la coordinación de estos cobros partía desde el interior del centro penitenciario.

El operativo se realizó en conjunto entre la Policía Nacional y el Gaula. Según explicó la alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, las acciones buscan frenar el impacto de la extorsión sobre los comerciantes del municipio. “Se ha hecho un trabajo articulado con el Gaula de la Policía para minimizar el impacto de la extorsión que se viene presentando en el municipio de El Peñol contra nuestros comerciantes”, manifestó la mandataria.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con las investigaciones, solicitando que no se acceda a las exigencias extorsivas y que se denuncien estos hechos. El coronel Muñoz subrayó: “Invitamos a todos a que denuncien oportunamente para actuar de manera directa contra quienes se dedican a la extorsión”.

Los individuos fueron capturados en flagrancia - crédito Policía Nacional

La secretaria general y de Gobierno, Rosmira Murillo, reforzó la importancia de la denuncia al afirmar: “Reiteramos a toda la comunidad, en especial a nuestros comerciantes, que no accedan a la extorsión, que denuncien y confíen en las instituciones. Si nos facilitan la información, podremos adelantar operativos y actuar frente a este delito”.

Para facilitar el proceso de denuncia, las autoridades recordaron la disponibilidad de las líneas 123 y 165 del Gaula de la Policía Nacional, habilitadas para recibir información sobre casos de extorsión y permitir la intervención institucional.

La extorsión preocupa a los comerciantes en Antioquia

La mayoría de casos denunciados son por extorsiones a través de redes sociales - crédito Colprensa

Durante el balance de seguridad de 2025, las autoridades en Antioquia informaron que la extorsión sigue afectando la seguridad ciudadana, puesto que durante 2025 las denuncias por este delito aumentaron 8.3%, pasando de 508 casos en 2024 a 550, según el Departamento de Policía de Antioquia. Este incremento revela la persistencia de grupos criminales y una mayor disposición de la ciudadanía a denunciar.

Las modalidades más frecuentes incluyen llamadas desde cárceles, en las que los delincuentes fingen pertenecer a grupos armados para presionar pagos. Otras formas son mensajes por redes sociales, WhatsApp o correos electrónicos con suplantación de identidad y amenazas, lo que incrementa el riesgo por la rapidez digital. También persisten los cobros y amenazas presenciales, especialmente a comerciantes y transportadores en zonas bajo control criminal.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, reconoció que existe subregistro debido al temor a represalias. Las autoridades insisten en denunciar y evitar pagos o entrega de información personal ante situaciones sospechosas.